દિવાળીમાં ફટાકડાની જેમ ફૂટતી 'કાર્બાઇડ ગન' કેટલી જોખમી? કાર્બાઇડ-પાણીથી પ્લાસ્ટિકની પાઈપમાં કેવી રીતે ધડાકો થાય છે?
પ્લાસ્ટિકની પાઈપમાં કાર્બાઈડ અને થોડું પાણી નાખીને હલાવવા પર કેવી રીતે ફટાકડો ફૂટે તેમ ધડાકા સાથે બ્લાસ્ટ થાય છે.
Published : October 26, 2025 at 12:18 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારમાં સોશિયલ મીડિયા પર PVC પાઈપવાળી કાર્બાઇડ ગન તમે જોઈ હશે. જેમાં તમે જોયું હશે કે પ્લાસ્ટિકની પાઈપમાં કાર્બાઈડ અને થોડું પાણી નાખીને હલાવવા પર કેવી રીતે ફટાકડો ફૂટે તેમ ધડાકા સાથે બ્લાસ્ટ થાય છે. આ કાર્બાઇડ ગન હાલમાં દેશભરમાં ચર્ચાનું કારણ બની છે. તેના ઉપયોગથી મધ્ય પ્રદેશમાં ઘણા ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા છે અને કેટલાકને તો આંખની દ્રષ્ટિ પણ ગુમાવવી પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ગુજરાતમાં પણ આ કાર્બાઇડ ગન દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન વેચાઈ. તેનો ઉપયોગ કરવા પર અમરેલીના ચલાલામાં બાળકની બંને આંખમાં ઈજા પહોંચી હોવાનો બનાવ બન્યો છે. માત્ર બાળકો જ નહીં કાર્બાઇડ ગનનો ઉપયોગ કરવા પર મોટા વ્યક્તિઓને પણ આંખમાં ઈજા થવાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ખેતરમાં નીલગાય અને ભૂંડને ભગાડવા માટે દેશી ઉપાય તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી આ કાર્બાઇડ ગનનો ઉપયોગ દિવાળીમાં ખૂબ જ જોખમી બની રહ્યો છે.
મધ્ય પ્રદેશના આ કાર્બાઇડ ગનના ઉપયોગના કારણે સત્તાવાર આંકડા મુજબ 186 જેટલા લોકોને ઈજા પહોંચી છે. ભોપાલના ચીફ મેડિકલ અને હેલ્થ ઓફિસર ડો. મનીષ શર્માના જણાવ્યા મુજબ, 13 જેટલા લોકો શુક્રવાર સુધીમાં AIIMSમાં સારવાર હેઠળ હતા. જ્યારે આ પહેલા સેવા સદનમાં 15 લોકોની સારવાર કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું મુજબ મોટાભાગના કેસોમાં પીડિતે થોડા સમય માટે દ્રષ્ટિ ગુમાવી છે અને નેત્ર ચિકિત્સકોને કાયમી નુકસાનની માત્રાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વધુ સમયની જરૂર પડશે.
ગુજરાતમાં કાર્બાઇડ ગનથી બાળકની આંખમાં ઈજા
કાર્બાઇડ ગનના ઉપયોગથી ગુજરાતમાં પણ બાળકને ઈજા થવાની ઘટના સામે આવી હતી. 14 ઓક્ટોબરના રોજ અમરેલીના ચલાલા ગામમાં કાર્બાઇડ ગનથી રમતા સમયે ધડાકો થયો હતો. જેમાં બાળકની આંખમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી. જેમાં બાળકને ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે ભાવનગર ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની આંખનું ઓપરેશન કરવું પડ્યું હતું.
બાળકના પિતા મહેન્દ્ર રાઠોડે ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, તેમના દીકરાને કાર્બાઇડ ગનથી રમત સમયે ભૂલથી નીચેનું બટન દબાઈ જતા આંખમાં ઈજા પહોંચી હતી. તેને બંને આંખમાં ઈજા પહોંચી છે, જેમાં એક આંખમાં 40 ટકા અને બીજી આંખમાં 80 ટકા અસર છે. આ બાદ તેનું ભાવનગરની હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન પણ કરાવવું પડ્યું છે. ડોક્ટરે 3 મહિના સુધી તેને સૂર્યપ્રકાશમાં ન જવા અને આંખમાં ધૂળ ન જાય તેની કાળજી રાખવા માટે કહ્યું છે. તેની આંખમાં દર 2-2 કલાકે ટીપાં નાખવાના હોય છે અમે વારાફરતી પરિવારના સદસ્યો રાતભર ઉજાગરા કરીને તેનીઆંખમાં ટીપાં નાખીએ છીએ. તેમણે અન્ય લોકોને પણ અપીલ કરી છે કે, આ પ્રકારની ગનનો ઉપયોગ દિવાળીમાં ન કરવો જોઈએ. બાળકો ફટાકડા ફોડતા હોય તે સમયે વાલી કે કોઈ મોટી વ્યક્તિએ પણ તેમની સાથે રહેવું જોઈએ. તેમને એકલા ફટાકડા ફોડવા માટે ન મોકલવા જોઈએ.
ભાવનગરમાં કાર્બાઇડ ગન વેચતો વ્યક્તિ ઝડપાયો
ભાવનગરમાં 17 ઓક્ટોબરથી 5 નવેમ્બર દેવ દિવાળી સુધી કાર્બાઇડ ગનનું વેચાણ કરવા પર અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ બાદ 17 ઓક્ટોબરે પોલીસ દ્વારા કાર્બાઇડ ગનના જથ્થાનું વેચાણ કરતા એક વ્યક્તિને ઝડપી લીધો હતો. દિવાળી સમયે જ ફટાકડાની જેમ બ્લાસ્ટ કરવા આ ગનને માર્કેટમાં 150થી 200 રૂપિયાની કિંમતે વેચવામાં આવતી હોય છે. ભાવનગર SOG દ્વારા મહારાષ્ટ્ર મૂળના એક વ્યક્તિની 71 જેટલી કાર્બાઇડ ગન સાથે પકડી લેવામાં આવ્યો હતો અને આ ગનનું વેચાણ થાય તે પહેલા જથ્થો જપ્ત કરી લેવાયો હતો.
કેવી રીતે કામ કરે છે આ કાર્બાઇડ ગન?
કાર્બાઇડ ગન પ્લાસ્ટિકની પાઇપ, ગેસ લાઇટર અને કેલ્શિયમ કાર્બાઇડનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી છે. ગન બનાવ્યા પછી, કેલ્શિયમ કાર્બાઇડમાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે, અને પાણીના સંપર્કમાં આવતાં, તે એસિટિલિન ગેસ ઉત્પન્ન કરે છે, જે ગેસ લાઇટરમાંથી નીકળતા સ્પાર્કના સંપર્કમાં આવતાં જોરદાર અવાજ કરે છે. ક્યારેક, મોટા અવાજને કારણે પ્લાસ્ટિક પાઇપ ફાટી જાય છે, અને પાઇપમાંથી નીકળતા પ્લાસ્ટિકના નાના ટુકડા આંખો, ચહેરો અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં ઘૂસી જાય છે, જેના કારણે ગંભીર ઇજાઓ થાય છે.
કેલ્શિયમ કાર્બાઇડથી કેવી રીતે થાય છે ધડાકો?
કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ, જેને કેલ્શિયમ એસીટીલાઈડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે Ca C2 ના રાસાયણિક સૂત્ર સાથેનું એક રાસાયણિક સંયોજન છે. તેનો મુખ્ય ઔદ્યોગિક ઉપયોગ એસીટીલીન અને કેલ્શિયમ સાયનામાઇડના ઉત્પાદનમાં થાય છે. તે શુદ્ધ સામગ્રીમાં રંગહીન હોય છે, જ્યારે ટેકનિકલ-ગ્રેડ કેલ્શિયમ કાર્બાઇડના ટુકડા રાખોડી અથવા ભૂરા રંગના હોય છે.
આ બંદૂકો હાજર કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ પાણીના સંપર્કમાં આવે ત્યારે એસિટિલિન ગેસ ઉત્પન્ન કરે છે. આ ગેસ ખૂબ જ જ્વલનશીલ હોય છે અને જ્યારે આગના સંપર્કમાં આવતા જ સૂક્ષ્મ વિસ્ફોટ થાય છે, જે આંખોને સીધું નુકસાન પહોંચાડે છે.
'આ ગન ફટાકડો નહીં કેમિકલ બોમ્બ છે'
ઓલ ઈન્ડિયા ઓપ્થેલ્મોલોજિકલ સોસાયટી દ્વારા 24 ઓક્ટોબરે એક નિવેદન દ્વારા દેશભરમાં કાર્બાઇડ ગન પર તાત્કાલિક ધોરણે પ્રતિબંધ મૂકવાની અપીલ પણ સરકારને કરી છે. ઓલ ઈન્ડિયા ઓપ્થેલ્મોલોજિકલ સોસાયટી (AIOS) દ્વારા શુક્રવાર 24 ઓક્ટોબરે જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે, આ ફટાકડા નથી પણ કેમિકલ બોમ્બ છે. જેનાથી કાયમી અંધત્વ, ગંભીર દાઝી જવું, ખોડખાંપણ અને આજીવન અપંગતાનું કારણ બની શકે છે અને તેના પર દેશભરમાં તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ.
ખાસ છે કે કાર્બાઇડ ગનનો ઉપયોગ શરૂઆતમાં ખેડૂતો ખેતરમાં આવી જતી નીલગાય, ભૂંડ કે જંગલી પ્રાણીઓને ડરાવીને ભગાડવા માટે કરાતો હોય છે. જેથી ધડાકાનો અવાજ સાંભળીને પશુ ભાગી જાય અને પાકને બચાવી શકે. પરંતુ હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં કાર્બાઇડ ગનની રીલ્સ વાઇરલ થયા બાદ દિવાળી પર ફટાકડા તરીકે તેનો ઉપયોગ થયા લાગ્યો છે અને તેને પ્રદૂષણ વગરના ફટાકડા ફોડનારી ગન તરીકે બતાવીને વેચવામાં આવી રહી છે. જેના ઉપયોગના કારણે લોકોમાં દ્રષ્ટિ ગુમાવવા સુધીની સમસ્યા થઈ રહી છે.
ત્યારે અમરેલીમાં ઈજાગ્રસ્ત બાળકના પિતા આ પ્રકારની ગનનો ઉપયોગ પર દિવાળીમાં પ્રતિબંધ મૂકવા માટે પણ કહી રહ્યા છે, જેથી કરીને વ્યક્તિને ગંભીર ઈજામાંથી બચાવી શકાય. ત્યારે સરકાર દ્વારા અંગે નિર્ણય લઈને આવી કાર્બાઇડ ગન પર પ્રતિબંધ મૂકે તો ઘણા બધા લોકો ગનના ધડાકાથી થતી ઈજાથી બચી શકે છે.
