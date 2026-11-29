'તેલ જુઓ તેલની ધાર જુઓ', તેલના વધતા ભાવને લઈને શું કહે છે ભાવનગરના તેલઘાણી સંચાલકો-વેપારીઓ ?
ઈટીવી ભારતની ટીમે ભાવનગરની કેટલીક તેલઘાણીઓની મુલાકાત લીધી અને વેપારીઓ પાસેથી તેલના વર્તમાન અને ભવિષ્યના ભાવની સ્થિતિને લઈને વાત કરી.
Published : November 29, 2026 at 10:54 AM IST
ભાવનગરઃ ચાલુ વર્ષે ઓછા વરસાદના પગલે મગફળીનું ઉત્પાદન ઓછું થયું છે. પરંતુ મગફળીના દાણામાં એટલે ગુણવત્તામાં તફાવત છે. દાણામાં તેલનું પ્રમાણ ઓછું હોવાની ચર્ચા છે જેની અસર તેલઘાણીમાં જોવા મળી છે.
ETV ભારત દ્વારા ભંડારીયા ગામે ચાલતી તેલઘાણીની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. ભાવ ઊંચકાયા છે જેનું કારણ પણ સામે આવ્યું છે. ડબ્બામાં તેલના ભાવમાં વધારો આવી ચુક્યો છે. ગુણવતાની અસર ભાવમાં પડશે. અહીં આપને જણાવીશું વિસ્તારથી...
તેલઘાણીની શું છે સ્થિતિ
ભાવનગર થી 40 કિલોમીટર દૂર આવેલા ભંડારીયા ગામ નજીક ટોલનાકા પાસે આવેલા વર્ષો જૂના તેલઘાણીના સંચાલક યોગીરાજસિંહ ગોહિલે તેલના ભાવના લઈને જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે મગફળીની આવક છે પણ અને ઉતારા નીચા ગયા છે. ગયા વખત કરતા મણે 150 થી 200 રૂપિયા વધારો છે.
આ વખતે દાણામાં તેલનું પ્રમાણ નીચું છે અને ભાવ વધારે છે. આગામી દિવસમાં ભાવ વધે તેવું લાગે છે. મગફળીની આવક છે પણ ઉતારા નથી. આથી બજાર ઊંચી જશે. ગયા વખતે 2900 થી 3000 હતા આ વર્ષે 3400 થી 3500 રહેવા પામ્યા છે. અંદાજે 3600 થી 3800 સુધી પહોંચી શકે છે.
તેલ ઘાણીમાં પિલાવવા આવતા ખેડૂતોનો પ્રતિભાવ
તેલઘાણીમાં મગફળી લઈને આવતા ખેડૂતોનો અભિપ્રાય જાણવાના હેતુથી ભંડારીયા ગામથી મગફળી લઈને આવેલા નાનજીભાઈ નામના ખેડૂતે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે આ વર્ષે જ મગફળીનું વાવેતર કર્યું છે અને હાલમાં તેઓ 50 જેટલી ગુણ લઈને આવ્યા છે.
જો કે તેમણે ગયા વર્ષે મગફળી વાવી નહોતી. હાલમાં મગફળી લઈને આવ્યા છે, હવે કેટલું તેલ નીકળે છે એ જોઈએ. જો કે ચોમાસાનો વરસાદ ગયા વર્ષમાં નબળો રહ્યો છે, શરૂઆતમાં સારો હતો પરંતુ પાછોતરો વરસાદ થયો નથી.
તેલના ભાવ વધવા કારણો વેપારીના મતે
ભાવનગરના તેલના સૌથી મોટા વેપારી કૌશિકભાઇ પંડ્યાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, સિંગતેલના ભાવ આજના સમયે 3,160 રૂપિયા છે. જે ગયા વર્ષે દિવાળી સમયે 2500 રૂપિયા જેવો ભાવ હતો એટલે 500 રૂપિયાનો વધારો કહી શકાય. ગયા વર્ષે સમગ્ર દેશમાં 18 રાજ્યમાં મગફળીનું ઉત્પાદન હતું પરંતુ આ વર્ષે દુષ્કાળ છે, એટલે ઉત્પાદન નથી. 40 ટકા ઓછું ઉત્પાદન દેશમાં થયું છે.
બીજી તરફ સારા સિંગદાણા હોય તે એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યારે અત્યારથી પાણીની તકલીફ ઊભી થઈ છે તો ગયા વર્ષે ઉનાળુ મગફળી થઈ હતી તે આ વર્ષે થવાની શક્યતા નથી, આથી ભાવ વધવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. ગુજરાતમાં દક્ષિણના વેપારીઓની જી-20ની ખરીદીઓને પણ એક કારણ માની શકાય છે.
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