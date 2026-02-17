ETV Bharat / state

આકરી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો: ઉનાળામાં ગરમીને લઈને દેશી આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ શું આગાહી કરી?

આગામી ઉનાળાની ઋતુ અને ગરમીના પ્રમાણને લઈને દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ ઉનાળાના દિવસોમાં ગરમી પડવાને લઈને અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે.

ઉનાળામાં ગરમીને લઈને દેશી આગાહીકાર રમણીક વામજાએ શું આગાહી કરી?
ઉનાળામાં ગરમીને લઈને દેશી આગાહીકાર રમણીક વામજાએ શું આગાહી કરી?
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 6:34 PM IST

જુનાગઢ: આવનારો ઉનાળો આકરી ગરમી રહેવાની શક્યતા દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહી કાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. આજે થનારું સૂર્યગ્રહણ જે ભારતમાં દેખાવાનું નથી તેની સાથે ધુળેટીના દિવસે આવનારું ચંદ્રગ્રહણ આગામી ઉનાળાની ગરમી અને ત્યારબાદ ચોમાસાના વરસાદ પર ખૂબ જ મહત્વનું અનુમાન દેશી આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે. ઉનાળાના ત્રણ મહિના પ્રચંડ ગરમીના અને ત્યારબાદ ચોમાસામાં ખૂબ સારો વરસાદ પડવાની શક્યતા તેમણે વ્યક્ત કરી છે.

ઉનાળામાં ગરમીને લઈને દેશી આગાહીકાર રમણીક વામજાએ શું આગાહી કરી? (ETV Bharat Gujarat)

આકરી અને અકડાવનારી ગરમી માટે રહેજો તૈયાર
સવારના ભાગે સાધારણ ઠંડી અને ત્યાર પછીના દિવસ દરમિયાન સૌ લોકો આકરી ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે આગામી ઉનાળાની ઋતુ અને ગરમીના પ્રમાણને લઈને દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ ઉનાળાના દિવસોમાં ગરમી પડવાને લઈને અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. કુદરત માંથી મળતા સંકેતો અનુસાર આગામી ઉનાળાના દિવસોમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જે આજે થનારા સૂર્યગ્રહણ અને ધુળેટીના દિવસે થનાર ચંદ્રગ્રહણ પર પણ ખૂબ જ આધારિત માનવામાં આવે છે.

ઉનાળામાં ગરમીને લઈને દેશી આગાહીકાર રમણીક વામજાએ શું આગાહી કરી?
ઉનાળામાં ગરમીને લઈને દેશી આગાહીકાર રમણીક વામજાએ શું આગાહી કરી? (ETV Bharat Gujarat)

કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અનુસાર હનુમાન
દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન કુદરતમાંથી મળતા સંકેતોને આધારિત હોય છે, જેમાં સૂર્ય અને ચંદ્રગ્રહણની સાથે વિછુડો અને નક્ષત્રોને ઠંડી ગરમી અને વરસાદ માટે કારણભૂત માનવામાં આવે છે. ત્યારે આજે થનારું સૂર્યગ્રહણ અને ધુળેટીના દિવસે થનારું ચંદ્રગ્રહણ પણ ગરમી અને ઉનાળાની ઋતુ માટે મહત્વનું માનવામાં આવે છે. મે-જૂન મહિનામાં પ્રચંડ ગરમીનું મોજુ પણ ફરી વળે તેવું પુર્વાનુમાન રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કર્યું છે. આ સિવાય આવનારું વર્ષ વેપાર-ધંધા માટે એકદમ મંદીવાળું હોવાનું અનુમાન તેમણે વ્યક્ત કર્યું છે. ચંદ્ર અને સૂર્ય ગ્રહણની ઘટના પાછલા વર્ષમાં પણ જોવા મળી હતી, તેવી જ રીતે આ વર્ષે પણ 15 દિવસના સમયમાં સૂર્ય અને ચંદ્રગ્રહણ આવી રહ્યું છે. જેથી તેને વાતાવરણ સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહ્યું છે.

ઉનાળામાં ગરમીને લઈને દેશી આગાહીકાર રમણીક વામજાએ શું આગાહી કરી?
ઉનાળામાં ગરમીને લઈને દેશી આગાહીકાર રમણીક વામજાએ શું આગાહી કરી? (ETV Bharat Gujarat)

ઈશાન ખૂણામાં પક્ષીઓના માળાઓ
પક્ષીઓની ચેષ્ટાને પણ વરસાદ ગરમી અને ઠંડી માટે ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ વર્ષે ઈશાન ખૂણામાં પક્ષીઓએ તેમના માળા બાંધ્યા છે. જેથી ઈશાન ખૂણામાં વાવાઝોડાની એક પણ શક્યતા આ વર્ષે જોવા મળશે નહીં. પરંતુ વેરાવળ અને દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે તેવું પણ અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. મહા મહિનામાં પડેલા માવઠાને કારણે આવનારું ચોમાસુ પણ વરસાદની દ્રષ્ટિએ સારું રહેશે તેવું અનુમાન રમણીકભાઈએ લગાવ્યું છે.

