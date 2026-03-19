ગુજરાતમાં UCC બિલ શું બદલાવ લાવશે? લગ્નથી લઈને વારસાહક સુધીના નિયમો એક જ કાયદા હેઠળ
હાલમાં લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસો અને દત્તક જેવા મુદ્દાઓ અલગ અલગ ધાર્મિક કાયદાઓ હેઠળ આવે છે, UCC એ બધાને એકસમાન કાયદા હેઠળ લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.
Published : March 19, 2026 at 4:04 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યની વિધાનસભામાં રજૂ થનારા Uniform Civil Code (UCC) બિલને માત્ર એક કાયદા તરીકે નહીં પરંતુ સમાજના મૂળભૂત માળખામાં ફેરફાર લાવનારા સુધારા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસો અને દત્તક જેવા મુદ્દાઓ અલગ અલગ ધાર્મિક કાયદાઓ હેઠળ આવે છે, જ્યારે UCC એ બધાને એકસમાન કાયદા હેઠળ લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.
આ બિલને ચાર ભાગમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પહેલા બે ભાગમાં મુખ્ય કાયદાકીય જોગવાઈઓ, ત્રીજા ભાગમાં લીવ-ઇન રિલેશનશીપ અને ચોથા ભાગમાં અમલીકરણની વ્યવસ્થા સામેલ છે. રાજ્યમાં રહેતા તેમજ ગુજરાતના રહેવાસીઓ જો તેઓ રાજ્ય બહાર રહેતા હોય તેવા લોકો પર પણ આ કાયદો લાગુ થઈ શકે છે.
લગ્ન વ્યવસ્થામાં સૌથી મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. UCC હેઠળ “એક પતિ-એક પત્ની”નો સિદ્ધાંત ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલે કે, જીવનસાથી જીવિત હોય ત્યારે બીજું લગ્ન કાયદેસર નહીં ગણાય. સાથે જ, લગ્ન માટે બંને પક્ષની સ્વૈચ્છિક સંમતિ જરૂરી રહેશે અને નોંધણી વગર લગ્નને કાનૂની માન્યતા નહીં મળે.
આ કાયદાનો મુખ્ય આધાર “રજિસ્ટ્રેશન” છે. લગ્ન, છૂટાછેડા અને લીવ-ઇન રિલેશનશીપ માટે નોંધણી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે. આથી સરકાર પાસે નાગરિક સંબંધોની સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ માહિતી ઉપલબ્ધ થશે, જે ભવિષ્યમાં વિવાદો અને ઠગાઈ અટકાવવામાં મદદરૂપ બની શકે છે.
લગ્ન વ્યવસ્થા: કાનૂની માન્યતા માટે કડક માપદંડ
- UCC મુજબ લગ્ન માટે “એક પતિ-એક પત્ની”નો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ રીતે લાગુ થશે. એટલે કે, લગ્ન સમયે કોઈપણ પક્ષનો જીવનસાથી જીવિત હશે તો નવું લગ્ન કાનૂની રીતે અમાન્ય ગણાશે.
- આ સાથે “ફ્રી કન્સેન્ટ” એટલે કે સ્વૈચ્છિક સંમતિને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. માનસિક રીતે અસમર્થ વ્યક્તિ દ્વારા કરાયેલ લગ્ન અમાન્ય થઈ શકે છે.
- ઉંમરની મર્યાદા પુરુષ 21 વર્ષ અને મહિલા 18 વર્ષ જાળવવામાં આવી છે, પરંતુ નોંધણી વગર લગ્નને કાયદેસર માન્યતા નહીં મળે, જે સૌથી મોટો ફેરફાર છે.
ફરજિયાત નોંધણી: ડોક્યુમેન્ટેશન પર ભાર
- UCC નો મુખ્ય આધાર “રજિસ્ટ્રેશન” છે.
- લગ્ન નોંધણી ફરજિયાત
- છૂટાછેડા નોંધણી ફરજિયાત
- લીવ-ઇન રિલેશનશીપ નોંધણી ફરજિયાત
આથી સરકાર પાસે નાગરિક સંબંધોની સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ ડેટાબેસ તૈયાર થશે, જે ભવિષ્યમાં કોર્ટ કેસ, વારસાના વિવાદો અને ઠગાઈ અટકાવવામાં મદદરૂપ બની શકે છે.
છૂટાછેડા અને ભરણપોષણ: સમયબદ્ધ અને આવક આધારિત મોડેલ
- હાલમાં ઘણા કેસ વર્ષો સુધી ખેંચાય છે.
- UCC હેઠળ કોર્ટ બંને પક્ષોની આવક, સંપત્તિ અને જીવનશૈલીને ધ્યાનમાં રાખશે
- નોટિસ બાદ 60 દિવસમાં ભરણપોષણ અંગે નિર્ણયનો પ્રયત્ન
- ભરણપોષણ “જસ્ટ અને રીઝનેબલ” હશે
- પત્નીને મળેલું મહેર, દહેજ અથવા સ્ત્રીધન તેના વ્યક્તિગત હક તરીકે જ રહેશે. એટલે કે, તે ભરણપોષણમાં એડજસ્ટ નહીં થાય. આ સ્ત્રીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા જોગવાઈ છે.
વારસાહકમાં ક્રાંતિ: સમાન હકનો અભિગમ
- UCC વારસાની વ્યવસ્થામાં સૌથી મોટો બદલાવ લાવે છે.
- બિનવસિયત મૃત્યુમાં જીવનસાથી અને દરેક સંતાનને સમાન હિસ્સો
- પુત્ર-પુત્રી વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ નહીં
- મૃત્યુ પામેલા સંતાનના બાળકોને (grandchildren) સંયુક્ત હિસ્સો
- આથી પરંપરાગત અસમાનતાઓ દૂર કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી છે.
- વસિયત માટે પણ કાનૂની ફ્રેમવર્ક વધુ સ્પષ્ટ બનાવવામાં આવશે જેથી ભવિષ્યના વિવાદ ઓછા થાય.
લીવ-ઇન રિલેશનશીપ: કાનૂની દાયરામાં લાવવામાં આવશે
- UCC હેઠળ લીવ-ઇન સંબંધોને “રેગ્યુલેટેડ સ્ટેટસ” આપવામાં આવી રહ્યું છે.
- 1 મહિના અંદર નોંધણી ફરજિયાત
- નોંધણી ન કરાવવાથી 3 મહિના સુધીની સજા અથવા દંડ
- ખોટી માહિતી આપવી અથવા છેતરપિંડીથી સંબંધ બાંધવો ગંભીર ગુનો, 5 વર્ષ સુધી સજા
- આનો હેતુ ખાસ કરીને મહિલાઓને સુરક્ષા આપવાનો અને “અનરજિસ્ટર્ડ રિલેશનશીપ”માં થતી છેતરપિંડી અટકાવવાનો છે.
કયા લોકો પર લાગુ નહીં પડે?
આ બિલમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે અનુસૂચિત આદિજાતિ (Scheduled Tribes) પર UCC લાગુ નહીં પડે.આથી તેમની પરંપરાગત અને સાંસ્કૃતિક પ્રથાઓને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
દત્તક અને અન્ય નાગરિક મુદ્દાઓ
UCC હેઠળ દત્તક (Adoption), ગાર્ડિયનશીપ અને અન્ય નાગરિક મુદ્દાઓ માટે પણ એકસરખા નિયમો લાગુ કરવાની વાત છે. આથી અલગ અલગ ધાર્મિક કાયદાઓને બદલે એક સરળ અને સ્પષ્ટ કાનૂની માળખું ઉભું થશે.
શું બદલાશે સામાન્ય નાગરિક માટે?
- લગ્ન કર્યા બાદ તરત રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત
- છૂટાછેડા પ્રક્રિયા ઝડપી બની શકે
- સ્ત્રીઓને સંપત્તિ અને ભરણપોષણમાં વધુ સુરક્ષા
- વારસામાં સમાન હકથી પરિવારિક વિવાદ ઘટી શકે
- લીવ-ઇન સંબંધોમાં કાનૂની જવાબદારી વધશે
UCC માત્ર કાયદો નથી તે સમાજની રચનામાં પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ છે. લગ્નથી લઈને વારસો સુધીના વ્યક્તિગત મુદ્દાઓ હવે એક જ કાયદા હેઠળ આવશે, જેનાથી પારદર્શિતા વધશે પરંતુ સાથે સાથે ચર્ચા અને મતભેદો પણ ઊભા થશે.હવે નજર રહેશે કે વિધાનસભામાં આ બિલ પર કેવી ચર્ચા થાય છે અને અંતે શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે.
