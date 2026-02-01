કેન્દ્રિય બજેટ-2026થી ગુજરાતના ઉદ્યોગ સેક્ટરને શું મળશે? CIIના પૂર્વ ચેરમેને બજેટને કેવું ગણાવ્યું?
આ બજેટમાં બાયોટેક ક્ષેત્રો માટે તેમણે જે યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે ગુજરાતના ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે: યતીન્દ્ર શર્મા
Published : February 1, 2026 at 4:10 PM IST
અમદાવાદ: કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા આજે બજેટ-2026 રજૂ કરવામાં આવ્યું. મોદી સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન નાણામંત્રી તરીકે નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં સતત નવમું બજેટ ભાષણ રજૂ કર્યું. વિવિધ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ હવે બજેટ પર અલગ અલગ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. આ બજેટથી ગુજરાતને શું મળશે તે અંગે CII (Confederation of Indian Industry)ના પૂર્વ ચેરમેન યતીન્દ્ર શર્માએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી.
CIIના પૂર્વ ચેરમેન યતીન્દ્ર શર્માએ બજેટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે, 2026 - 27 નું બજેટ નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કર્યું, તે વિકસિત ભારતના લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને રજુ કરવામાં આવ્યું છે. આજના બજેટમાં આત્મ નિર્ભર ભારત બનાવવા માટે આર્થિક-સામાજિક રીતે ખુબ જ સરસ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.
આ બજેટથી ગુજરાતને શું ફાયદો થશે તે અંગે તેમણે કહ્યું કે, આ બજેટમાં બાયોટેક ક્ષેત્રો માટે તેમણે જે યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે ગુજરાતના ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. જામનગરમાં એક સરકારી સંસ્થામાં આયુર્વેદિક ક્ષેત્રમાં સંશોધન, વિકાસ અને પરીક્ષણ સુવિધાની પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે. તેની સ્થાપનાથી આયુર્વેદિક ક્ષેત્ર માટે સકારાત્મક વિકાસ થશે. વધુમાં, ગુજરાતના બાયોટેક અને બાયોફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રોને નોંધપાત્ર ફાયદો પહોંચાડવા માટે વિવિધ નિકાસ યોજનાઓ પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે. ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર માટે ઘણી આશાસ્પદ યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે, જેનાથી નિકાસ માટે કાપડ ક્ષેત્રને ફાયદો થશે. આ બજેટથી સહકારી ક્ષેત્રને પણ નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. પશુપાલન માટે પણ સારો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે.
દરિયાઈ ક્ષેત્ર માટેના ફાયદા અંગે તેમણે કહ્યું કે, દરિયાઈ ક્ષેત્ર માટે વિવિધ યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે, જેનાથી માછીમારોને નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. ગુજરાતના કાપડ ઉદ્યોગને બજેટથી નોંધપાત્ર ફાયદો થશે, રોજગારીની નોંધપાત્ર તકો મળશે. આ બજેટમાં, વિવિધ રોગો અથવા દુર્લભ રોગો માટે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ માટે દવાઓ બહારથી આવે છે, જેના પર ડ્યુટી લાદવામાં આવી હતી. તે ડ્યુટી ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવી છે, અને દવાઓ સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ થશે. દર્દીઓને ઘણો ફાયદો થશે. આ સાથે, ટેક્સ હોલિડે વિશે વાત કરવામાં આવી છે જે 2047 સુધી રહેશે. જેના કારણે AI ના પ્લેટફોર્મના નિર્માણમાં ઘણી રાહત મળશે. આ બજેટમાં AI ટેકનોલોજી પર ઘણું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે અને આવનારા સમયમાં, AI નો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે, તેના માટે ઘણા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. અને આના સારા પરિણામો મળશે.
