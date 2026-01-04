અમદાવાદના ફેમસ પતંગ બજારમાં આ વખતે શું છે નવી વેરાયટી ? બાળકો માટે આવી ઓટોમેટિક પતંગ
અમદાવાદના દિલ્હી દરવાજા સિઝનેબલ માર્કેટમાં આ વખતે બરેલીની પતંગ, પંજાબી પતંગ અને બાળકો માટે ઓટોમેટીક પતંગ આવી છે.
Published : January 4, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : January 4, 2026 at 10:01 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતીઓના ફેવરેટ તહેવાર ઉતરાયણનું કાઉન્ટ ડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે અને બજારમાં રંગબેરંગી પતંગો આવવા લાગી છે. અત્યારે અમદાવાદના દિલ્હી દરવાજા સિઝનેબલ માર્કેટમાં આ વખતે બરેલીની પતંગ, પંજાબી પતંગ અને બાળકો માટે ઓટોમેટીક પતંગ આવી છે, જે ગુજરાતી પતંગ કરતા કંઈક જુદી જ હોય છે.
દિલ્હી દરવાજાના વેપારી સુનિલભાઈ પટણીએ જણાવ્યું હતું કે, આ એક જુનું અને ઐતિહાસિક બજાર છે, જે સિઝનેબલ બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દિલ્હી દરવાજામાં લગભગ 28 પતંગની દુકાનો છે. અહીંયા પતંગની સાથે સાથે ફીરકી અને ફટાકડા પણ વર્ષોથી વેચવામાં આવે છે. જેને ખરીદવા માટે લોકોનો ભારે ઉત્સાહ હોય છે. આ બજારમાં ખંભાતી પતંગ, રામપુરી પતંગ, નોવેલ્ટી પતંગ, રોકેટ પતંગ, ઝાલર પતંગ, ચાંદ-તારા પતંગ અને તમામ પ્રકારની પતંગો વેચવામાં આવે છે. પરંતુ આ વખતે બરેલીની પતંગ અને પંજાબી પતંગ પણ માર્કેટમાં આવી છે, જે આપણા ગુજરાતી પતંગ કરતા જુદી હોય છે. એની ડિઝાઇન અને પેપર અલગ હોય છે. અને એક પતંગની કિંમત ₹20 થી લઈને 100 રૂપિયા સુધીની આવે છે. આ હોલસેલ બજારમાં 100 રૂપિયા કોડીથી લઈને 200 રૂપિયા કોડી સુધીની પતંગ છે અને નવી વેરાયટીની પતંગ અહીંયા એક અઠવાડિયા પહેલા મળવા લાગે છે અને આને ખરીદવા માટે લોકો પહેલાથી આવીને અહીંયા પોતાની મનપસંદ પતંગો લઈ જાય છે અને ઉત્તરાયણના દિવસે ખૂબ જ મોજથી ચગાવે છે.
તો પતંગ ખરીદવા માટે આવેલા કુલદીપ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા ખૂબ જ સારી ક્વોલિટીની પતંગ મળે છે. 5,000 વારની દોરી મેં ખરીદી છે સારી દોરી અહીંયા મળે છે. અને હું આ વખતે ઉત્તરાયણ બહુ જ ધૂમધામથી મનાવીશ.
વેપારી જીમ્મી પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે બરેલીની ફેન્સી વેરાઈટીવાળી પતંગ આ દિલ્હી દરવાજા માર્કેટમાં આવી છે. જેમાં અલગ અલગ ડિઝાઇન છે અને પંજાબી પતંગ આ વખતે જોવા મળશે. અહીંયા વર્ષોથી લોકો રિઝનેબલ બજારમાં વેપાર કરે છે. ગુજરાતી પતંગની અંદર સાદી સિમ્પલ ડિઝાઇન હોય છે, પરંતુ આ બરેલીની પતંગમાં સ્ટ્રીમ ડિઝાઇન આવે છે. ગુજરાતી પતંગ અને પંજાબી પતંગમાં ડીફરન્ટ ઘણું બધું હોય છે. અલગ અલગ પ્રિન્ટીની પતંગો અને કમાનવાલી પતંગો આવે છે. આ વસ્તુ આ વખતે ટ્રેન્ડિંગ રહેશે. પંજાબી પતંગો મોંઘી હોય છે જે 70, 80 રૂપિયા 30 સ્ટાર્ટ થાય છે. અને 200 રૂપિયા સુધીની હોય છે. અને બીજી અમદાવાદની રામપુર અને જોધપુરના બનાવેલા કારીગરોની પતંગો અહીંયા મળે છે. આ વખતે ગયા વર્ષ કરતાં થોડી મોંઘી પતંગ મળશે. 10 થી 20 રૂપિયા સુધીનો વધારો જોવા મળશે.
અન્ય એક ગ્રાહક મુકેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, દર વખતની જેમ આ વખતે ઉતરાયણનો તહેવાર ધૂમધામથી અમે માનવીએ છીએ. પંજાબી પતંગ આવી છે અને બરેલીની પતંગ જોવા મળી છે. એ ખરીદવા માટે હું આવ્યો છું. આ વખતે આ પતંગોને ટ્રાય કરીશું. અને છોકરાઓ માટે ઓટોમેટીક પતંગ પણ આવી છે કે જેનાથી એમના હાથ ના કપાય અને દોરી પકડવી ના પડે.
