FIR, NC અને Zero FIR શું છે? ત્રણેયમાં શું તફાવત છે? જાણો તમારા કાનૂની અધિકારો
ઘણી વખત અજ્ઞાનતાના કારણે લોકો પોલીસ જે કહે તે સ્વીકારી લે છે અને પોતાના કાનૂની અધિકારોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી.
Published : June 10, 2026 at 3:17 PM IST
અમદાવાદ: ભારતમાં દરરોજ હજારો લોકો કોઈને કોઈ ફરિયાદ લઈને પોલીસ સ્ટેશન પહોંચે છે. પરંતુ જ્યારે પોલીસ અધિકારી એફઆઈઆર, એનસી અથવા ઝીરો એફઆઈઆર જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે મોટાભાગના લોકોને સમજાતું નથી કે આ ત્રણેય શું છે. ઘણી વખત અજ્ઞાનતાના કારણે લોકો પોલીસ જે કહે તે સ્વીકારી લે છે અને પોતાના કાનૂની અધિકારોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી.
હકીકતમાં એફઆઈઆર, એનસી અને ઝીરો એફઆઈઆર ત્રણેય પોલીસ ફરિયાદની અલગ-અલગ કાનૂની વ્યવસ્થાઓ છે. દરેકની પ્રક્રિયા અલગ છે, પોલીસની સત્તા અલગ છે અને નાગરિકના અધિકારો પણ અલગ છે. તેથી દરેક વ્યક્તિએ આ ત્રણેય અંગેની મૂળભૂત જાણકારી રાખવી જરૂરી છે.
એફઆઈઆરનું મહત્વ શું છે?
ઘણા લોકો માને છે કે માત્ર ફરિયાદ આપવાથી કામ થઈ જાય છે. પરંતુ કાયદાની દૃષ્ટિએ એફઆઈઆર એ સમગ્ર ફોજદારી કાર્યવાહીનો પાયો છે. કોર્ટમાં ચાલનારી ટ્રાયલ, ચાર્જશીટ અને તપાસની સમગ્ર પ્રક્રિયા એફઆઈઆરના આધારે આગળ વધે છે.જો એફઆઈઆર જ નોંધાય નહીં તો ઘણી વખત પોલીસ પાસે સત્તાવાર તપાસ શરૂ કરવાનો આધાર રહેતો નથી. તેથી ગંભીર ગુનાના કેસમાં એફઆઈઆરનું મહત્વ અત્યંત વધારે છે.
એનસી (Non-Cognizable Offence) એટલે શું?
એનસી એટલે Non-Cognizable Offence "સામાન્ય પ્રકારના ગુના માટે ફરિયાદ". આ પ્રકારના કેસોમાં પોલીસને સીધી તપાસ કે ધરપકડ કરવાની સત્તા હોતી નથી.
ઉદાહરણ તરીકે કોઈએ તમને ફોન પર ગાળો આપી હોય, પાડોશી સાથે સામાન્ય બોલાચાલી થઈ હોય, નાની ધમકી આપવામાં આવી હોય અથવા સામાન્ય મારામારી થઈ હોય તો આવા કેસોમાં સામાન્ય રીતે એનસી નોંધવામાં આવે છે.
ઘણા લોકો એનસીને સામાન્ય કાગળિયું કામ માને છે, પરંતુ તેની પણ કાનૂની કિંમત છે. જો ભવિષ્યમાં વિવાદ ગંભીર બને અથવા વારંવાર એક જ વ્યક્તિ દ્વારા હેરાનગતિ કરવામાં આવે તો અગાઉ નોંધાયેલી એનસી કોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ પુરાવા તરીકે ઉપયોગી બની શકે છે.
એનસી પછી શું થાય?
એનસી (Non-Cognizable Offence) નોંધાયા બાદ પોલીસ સામાન્ય રીતે બંને પક્ષોને બોલાવી સમાધાનનો પ્રયાસ કરે છે. જો મામલો ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે તો મેજિસ્ટ્રેટની મંજૂરી લઈને આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
ઝીરો એફઆઈઆર શું છે?
ભારતીય કાનૂની વ્યવસ્થાની સૌથી પ્રગતિશીલ જોગવાઈઓમાંની એક છે. ઝીરો એફઆઈઆર પહેલાં એવું બનતું હતું કે કોઈ ગુનો એક વિસ્તારમાં બને અને ફરિયાદી બીજા વિસ્તારમાં પહોંચે તો પોલીસ અધિકારક્ષેત્રનું કારણ આપીને ફરિયાદ નોંધવાનો ઇનકાર કરતા, જેના કારણે તપાસમાં વિલંબ થતો અને ઘણા મહત્વના પુરાવા પણ નષ્ટ થઈ જતા.
આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે ઝીરો એફઆઈઆરની વ્યવસ્થા લાવવામાં આવી.ઝીરો એફઆઈઆર હેઠળ કોઈપણ ગંભીર ગુનાની ફરિયાદ દેશના કોઈપણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી શકાય છે. તે પોલીસ સ્ટેશનનો ઘટનાસ્થળ સાથે સીધો સંબંધ હોવો જરૂરી નથી.
ઝીરો એફઆઈઆર કેવી રીતે કામ કરે છે?
ધારો કે અમદાવાદનો એક વ્યક્તિ મુંબઈમાં અકસ્માતનો ભોગ બને અને ત્યારબાદ સુરત પહોંચે. તો તે સુરતના કોઈપણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઝીરો એફઆઈઆર નોંધાવી શકે છે. પોલીસ ફરિયાદ નોંધીને તેને એક અનોખો નંબર આપે છે અને ત્યારબાદ સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર કરી દે છે. આ દરમિયાન જરૂરી પ્રાથમિક કાર્યવાહી પણ શરૂ થઈ શકે છે.
મહિલાઓ માટે ઝીરો એફઆઈઆર કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
દુષ્કર્મ, જાતીય શોષણ, એસિડ હુમલો અને મહિલાઓ સામેના ગંભીર ગુનાઓમાં ઝીરો એફઆઈઆર અત્યંત મહત્વની સાબિત થઈ છે. ઘણી વખત પીડિતા માનસિક આઘાતમાં હોય છે અને ઘટના સ્થળથી દૂર જતી રહે છે. આવી સ્થિતિમાં તેને ફરીથી ઘટના સ્થળે જઈને ફરિયાદ નોંધાવવાની ફરજ પડતી નથી.
જો પોલીસ એફઆઈઆર નોંધવાનો ઇનકાર કરે તો શું કરવું?
કાયદા મુજબ જો ગંભીર ગુનો બન્યો હોય તો પોલીસ એફઆઈઆર નોંધવાનો ઇનકાર કરી શકતી નથી.જો પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાનો ઇનકાર કરે તો ફરિયાદી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP) અથવા ડીસીપી સમક્ષ લેખિત અરજી કરી શકે છે. ઉપરાંત ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ અરજી કરીને પણ એફઆઈઆર નોંધાવવા માટે આદેશ મેળવી શકાય છે.ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા મુજબ આવા સંજોગોમાં નાગરિકોને અનેક કાનૂની ઉપાયો ઉપલબ્ધ છે.
એફઆઈઆરની નકલ મેળવવાનો અધિકાર
ઘણા લોકોને ખબર નથી કે એફઆઈઆર નોંધાયા પછી તેની પ્રમાણિત નકલ ફરિયાદીને સંપૂર્ણપણે મફતમાં આપવી પોલીસ માટે ફરજિયાત છે. આ નકલ વીમા દાવા, કોર્ટ કેસ, વળતર અરજી અને અન્ય કાનૂની કાર્યવાહી માટે મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ તરીકે કામ કરે છે.
એડવોકેટ પૃથ્વીસિંહ જાડેજાએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય નાગરિકોમાં સૌથી વધુ ગેરસમજ ઝીરો એફઆઈઆર અંગે જોવા મળે છે. ઘણી વખત લોકો માને છે કે ઘટના જ્યાં બની હોય ત્યાં જ ફરિયાદ નોંધાવી શકાય. જ્યારે કાયદો દરેક નાગરિકને કોઈપણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઝીરો એફઆઈઆર નોંધાવવાનો અધિકાર આપે છે.
તેમણે જણાવ્યું કે જો પોલીસ અધિકારી ગંભીર ગુનામાં એફઆઈઆર નોંધવાનો ઇનકાર કરે તો નાગરિકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. કાયદો તેમને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ અને કોર્ટ સુધી પહોંચવાનો અધિકાર આપે છે. કાનૂની જાગૃતિ જ નાગરિકોને ન્યાય અપાવવામાં સૌથી મોટું હથિયાર છે.