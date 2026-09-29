ભાવનગરમાં યોજાયો 12મો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ, અરજદારોએ જણાવી પોતાની સમસ્યાઓ
ભાવનગરના હાદાનગરમાં યોજાયેલા 12મા સેવા સેતુમાં અરજદારોએ ઘરઆંગણે મળતી સેવાઓ અને દસ્તાવેજના અભાવે થતી મુશ્કેલીઓ અંગે પોતાના અનુભવો જણાવ્યા.
Published : September 29, 2026 at 8:14 PM IST
ભાવનગર: સરકારી કચેરીઓના ધક્કા ન ખાવા પડે તે હેતુથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. ભાવનગરમાં યોજાયેલા 12મા સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં લોકોને ઘરઆંગણે વિવિધ સેવાઓ મળી, પરંતુ કેટલાક અરજદારોને જરૂરી દસ્તાવેજોના અભાવે કામ પૂર્ણ કરાવવા માટે ફરી કચેરીએ જવું પડ્યું. ઈટીવી ભારતે કાર્યક્રમમાં આવેલા અરજદારો સાથે વાત કરીને તેમની સમસ્યાઓ જાણી. કાર્યક્રમમાં કેટલા અરજદારો આવે છે અને તેમને કઈ સેવાઓ મળે છે, જાણીએ.
હાદાનગરમાં યોજાયો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના અધ્યક્ષસ્થાને સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગરની હાદાનગર શાળા નંબર 63માં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ઈટીવી ભારતની ટીમ પહોંચી હતી. શાળાના પટાંગણમાં કેટલાક અરજદારો વૃક્ષની નીચે બેઠા હતા. ઈટીવી ભારતે તેમની સાથે વાતચીત કરી અને ઘરઆંગણે યોજાયેલા સેવા સેતુ કાર્યક્રમ અંગે તેમના અભિપ્રાયો જાણ્યા.
કાર્યક્રમ સારો, પરંતુ દસ્તાવેજના અભાવે ધક્કા
ઈટીવી ભારતે શાળાના પટાંગણમાં બેઠેલા બુધાભાઈ સાથે વાતચીત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ વૃદ્ધ પેન્શન માટે આવ્યા હતા. ફોર્મ ભર્યું છે, પરંતુ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ નથી. કળશવાળું કાર્ડ—કુંભ કાર્ડ—ન હોવાથી તેમને આગળની કાર્યવાહી માટે સરદારનગર જઈને સિક્કો મરાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે કાર્યક્રમ સારો છે અને ના પાડવામાં આવી નથી.
ત્યાં બેઠેલા બીજા અરજદાર ધનજીભાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ સિનિયર સિટીઝનના દાખલા માટે આવ્યા છે. તેમને એક કલાકમાં દાખલો મળી જશે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું. કચેરીએ ધક્કા ખાવા કરતાં અહીં કામ કરાવવું વધુ સારું છે અને તેમનું કામ ઝડપથી થઈ ગયું છે, એમ તેમણે કહ્યું.
આવકના દાખલા માટે એક પુરાવો ઓછો પડ્યો
ઈટીવી ભારતે ત્રીજા અરજદાર વશરામભાઈ સાથે વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ આવકના દાખલા માટે આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને લાઇટ બિલ લાવવાનું કહેવામાં આવ્યું. તેથી તેમણે કહ્યું કે હવે તેઓ કચેરીએ જઈને જ દાખલો કઢાવશે. તેમણે 2020માં પણ આ દાખલો કઢાવ્યો હતો અને હવે કોઈ કામ કરાવવું હોય ત્યારે મુશ્કેલી ન પડે તે માટે દાખલો જરૂરી હોવાનું જણાવ્યું.
અન્ય એક અરજદાર અશોકભાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ સિનિયર સિટીઝન કાર્ડ માટે આવ્યા છે. લોકોને ઘર પાસે જ સેવા મળે તે સારી વાત છે, પરંતુ આવી વ્યવસ્થા સમયસર થતી રહે તો વધુ ઉપયોગી બને, એવી તેમણે અપીલ કરી.
દરેક સેવા સેતુમાં કેટલા અરજદારો આવે છે?
સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં આવતા અરજદારોની સંખ્યા અંગે વહીવટી અધિકારી દેવાંગીબેન મહેતાએ જણાવ્યું કે સેવા સેતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવે છે. ભાવનગરમાં આ 12મો તબક્કો છે અને અગાઉના 11 તબક્કા પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે.
તેમણે જણાવ્યું કે પ્રથમ તબક્કામાં અંદાજે 1,000થી 1,200 અરજદારો આવતા હતા. મામલતદાર કચેરીના આવકના દાખલા, જન્મ-મરણના દાખલા, પીજીવીસીએલ અને આધાર કાર્ડ સંબંધિત કામ સહિતની સેવાઓ એક જ સ્થળે પૂરી પાડવામાં આવે છે.
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