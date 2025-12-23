SG હાઈવે પર કર્ણાવતી ક્લબ પાસે ડાયવર્ઝનથી પીક અવરમાં ભારે ટ્રાફિક સમસ્યા, જામમાં ફસાયેલા અમદાવાદીઓએ શું કહ્યું?
અમદાવાદ શહેરના ઇસ્કોન બ્રિજ પરથી ઉતર્યા પછી કર્ણાવતી જંકશન તરફ જવા માટે ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યાઓ જોવી જોવા મળી રહી છે.
Published : December 23, 2025 at 7:16 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર એસ.જી હાઇવે પર કર્ણાવતી ક્લબની સામે એક બ્રિજ બની રહ્યો છે. બ્રિજની કામગીરીના પગલે મુખ્ય રસ્તો સાંકળો કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને ભારે ટ્રાફિકની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. પરિણામે નોકરી-ધંધા અને અભ્યાસ અર્થે અહીંથી નીકળેતા હજારો લોકોને રોજ ભારે ટ્રાફિકનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે એસ.જી હાઈવે પર ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા અમદાવાદીઓએ ETV ભારત સમક્ષ ટ્રાફિકની સમસ્યાને લઈને શું વ્યથા ઠાલવી જુઓ આ અહેવાલમાં.
અમદાવાદ શહેરના ઇસ્કોન બ્રિજ પરથી ઉતર્યા પછી કર્ણાવતી જંકશન તરફ જવા માટે ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યાઓ જોવી જોવા મળી રહી છે. કારણ કે અહીંયા લોકોને બ્રિજ પરથી ઉતરીને પહેલા લેફ્ટ સાઈડ કટ હોવાથી અમુક વાહનો ત્યાંથી સર્વિસ રોડ તરફ વળી જાય છે જેના ટ્રાફિક ઓછો થતો હતો. પરંતુ હવે સાથે પોલીસે લેફ્ટ કટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે બધા વાહનો મુખ્ય રોડ પર આવી જતા સાંકળા રોડ રસ્તા ઉપર સખત ટ્રાફિક જામની સમસ્યાઓ થઈ રહી છે. અને બ્રિજના અડધા ભાગ સુધી લોકો જામમાં ફસી રહ્યા છે. અને કેટલાક લોકો પાછા વળી રહ્યા છે. એક કિલોમીટરનો રસ્તો કાપવામાં 20 મિનિટ સુધીનું સમય લાગી રહ્યો.
ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા ઈશાન ભાઈને જણાવ્યું હતું કે, એસ.જી હાઇવે પર ભારત ટ્રાફિક જામ છે. હું 20 મિનિટથી ટ્રાફિકમાં ફસાયેલો છું. અહીંયા બ્રિજ બની રહ્યો છે જેના કારણે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે અને વચ્ચેનો રસ્તો સાંકડો કરવામાં આવ્યો છે એટલે અહીં બહુ જ ટ્રાફિક થાય છે.
તો મહેસાણાથી આવેલા અન્ય વાહન ચાલક ચિરાગભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, બહુ જ ટ્રાફિક થાય છે. રોજ એક કલાક ટ્રાફિકમાં લોકો ફસાયેલા હોય છે, અમારે પણ ઓફિસે જવાનું છે. પરંતુ અમને દરરોજ અહીંયા ટ્રાફિક રહે છે.
નિર્ણય નગરથી આવેલા જીગર શાહે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાફિકના કારણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવો પડે છે. બ્રિજ બની રહ્યો છે એટલે આ ટ્રાફિક છે. કલાકો સુધી અહીંયા ઉભા રહેવું પડે છે. અને જે ટાઈમે પહોંચવાનું હોય છે એ ટાઈમ પહોંચી શકાતું નથી, મોડું થઈ જાય છે. અને અમદાવાદમાં ઘણી જગ્યાએ ટ્રાફિકની બહુ જ સમસ્યા થઈ રહી છે. કારણ કે બધી જગ્યાએ બ્રિજો બની રહ્યા છે. આ બધા બ્રિજ બની જશે તો થોડા સમયમાં ટ્રાફિકમાંથી રાહત મળશે.
ટ્રાફિકની સમસ્યા અંગે સોમવારે શહેરના એક નાગરિકે ઇસ્કોન બ્રિજ ટ્રાફિકની સમસ્યા અંગે પોલીસને ટ્વીટ કર્યું હતું અને અમદાવાદ પોલીસના એકાઉન્ટ પરથી યુઝરનો આભાર માનવામાં આવ્યો હતો અને આ ટ્રાફિકની સમસ્યાનો ઉકેલ ઝડપથી લાવવામાં આવશે તેવા જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો.
ધર્મેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાફિકની સમસ્યા બહુ જ ગંભીર થઈ ગઈ છે. પરંતુ આ બ્રિજ બની જશે તો અહીંના લોકો માટે બહુ જ રાહત મળશે. ટ્રાફિક પોલીસવાળા પણ ઊભા રહ્યા છે અને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ ટ્રાફિકમાં લોકો ફસાયેલા પણ હોય છે. વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે એટલે ટ્રાફિક તો રહેવાનો જ છે. છ મહિનાની અંદર આ બ્રિજ તૈયાર થઈ જશે પછી લોકોને શાંતિ મળશે અને ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ હળવી થઈ જશે. લોકો અહીંથી જઈ શકશે. બ્રિજ બનશે તો બહુ ફાયદો મળશે અને લોકોની સમસ્યાઓ ઓછી થશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અમદાવાદ શહેરમાં વધતા વાહન દબાણો અને જાહેર માર્ગો પર થતી ગેરવ્યવસ્થાને કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરવ્યાપી વ્યાપક મેગા ડ્રાઇવ હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરના સાત ઝોનમાં એકસાથે ચાલી રહેલી આ ઝુંબેશ અંતર્ગત મુખ્ય માર્ગો, મોડેલ રોડ, જંકશન ડેવલપમેન્ટ અને અન્ય અનેક રસ્તાઓ તેમજ હાઇકોર્ટના PIL રૂટ હેઠળ આવતા વિસ્તારોમાં દબાણ દૂર કરવાની સઘન કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
દબાણ-પાર્કિંગ મુદ્દે શહેરમાં ત્રણ શિફ્ટમાં AMCની કામગીરી
આ અંગે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર (એસ્ટેટ) રિદ્ધેશ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, AMC દ્વારા ટ્રાફિક સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે એન્જિનિયરિંગ, એન્ફોર્સમેન્ટ, એન્કરેજમેન્ટ, એજ્યુકેશન અને ઇવેલ્યુએશન – એમ પાંચ સ્તંભ પર આધારિત વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકી છે. જેમાં હાલમાં દબાણ અને પાર્કિંગ મુદ્દે AMC દ્વારા સવારે, સાંજે અને રાત્રે એમ ત્રણ શિફ્ટમાં સઘન કામગીરી ચાલી રહી છે. CG રોડ, આશ્રમ રોડ, SG હાઇવે, 132 ફૂટ અને 150 ફૂટ રિંગ રોડ જેવા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રાફિક સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માટે આ ઝુંબેશ આગામી દિવસોમાં પણ અવિરત ચાલુ રહેશે.
અત્યાર સુધીામાં 4 કરોડથી વધુનો દંડ વસૂલાયો
રિદ્ધેશ રાવલે વધુમાં જણાવ્યું કે, ટ્રાફિકનો સ્મૂથ ફ્લો સુનિશ્ચિત કરવા માટે શહેરનાં અનેક રસ્તાઓની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તે સાથે જ હાઇકોર્ટના સૂચન અનુસાર PIL રૂટમાં આવતા દરેક ઝોનના મુખ્ય માર્ગો પર છેલ્લા બે વર્ષથી દબાણ હટાવવાની કામગીરી સતત ચાલી રહી છે. આ કામગીરી માટે દરેક ઝોનમાં ડેપ્યુટી એસ્ટેટ અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમો કાર્યરત છે, જેને સહાયરૂપ એન્ફોર્સમેન્ટ સ્ક્વોડ, વાહનો અને મજૂરોની ટીમો કાર્યરત છે. એપ્રિલથી ડિસેમ્બર દરમિયાન હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહી હેઠળ રૂ. 4.02 કરોડ જેટલા વહીવટી ચાર્જ અને દંડ વસૂલવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 58,000 ગેરકાયદે હોર્ડિંગ્સ તથા 14,000 લારી-ગલ્લા દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
