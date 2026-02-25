પશ્ચિમ રેલવે ચલાવશે અમદાવાદ અને મંગલુરુ વચ્ચે સ્પેશિયલ ટ્રેન, જાણો વધુ વિગત
હોળીના તહેવારો દરમિયાન પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદ અને મંગલુરુ સ્ટેશનો વચ્ચે વિશેષ ભાડા સાથે સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેન ચલાવશે.
Published : February 25, 2026 at 7:43 PM IST
અમદાવાદ: હોળીના તહેવારો દરમિયાન પ્રવાસીઓની માંગ અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદ અને મંગલુરુ સ્ટેશનો વચ્ચે વિશેષ ભાડા સાથે સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેન ચલાવશે.
ટ્રેન સંખ્યા 09424/09423 અમદાવાદ-મંગલુરુ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ (8 ફેરા)
ટ્રેન નંબર 09424 અમદાવાદ-મંગલુરુ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ 27 ફેબ્રુઆરી અને 06,13,20 માર્ચ 2026 (શુક્રવાર)ના રોજ અમદાવાદથી 16.00 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને બીજા દિવસે 20.00 કલાકે મંગલુરુ પહોંચશે. તે જ રીતે ટ્રેન સંખ્યા 09423 મંગલુરુ-અમદાવાદ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ 28 ફેબ્રુઆરી અને 07,14,21 માર્ચ 2026 (શનિવાર)ના રોજ મંગલુરુથી 22.30 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે અને સોમવારે 02.15 કલાકે અમદાવાદ પહોંચશે.
આ ટ્રેન માર્ગમાં બંને દિશાઓમાં નડિયાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, વાપી, વસઈ રોડ, ભિવંડી રોડ, પનવેલ, પેન, રોહા, માનગાંવ, ખેડ, ચિપલુણ, સાવરડા, સંગમેશ્વર રોડ, રત્નાગિરી, રાજાપુર રોડ, વૈભવવાડી રોડ, કણકવલી, સિંધુદુર્ગ, કુડાલ, સાવંતવાડી રોડ, થિવિમ, કરમાલી, મડગાંવ, કાણકોણ, કારવાર, અંકોલા, ગોકર્ણ રોડ, કુમટા, મુર્દેશ્વર, ભટકલ, મૂકામ્બિકા રોડ બૈંદૂર, કુંઢાપુરા, ઉડુપી, મુલ્કી અને સુરતકલ સ્ટેશનો પર રોકાશે. આ ટ્રેનમાં એસી 2-ટાયર, એસી 3-ટાયર, સ્લીપર ક્લાસ અને જનરલ સેકન્ડ ક્લાસના કોચ હશે.
ટ્રેન સંખ્યા 09424નું બુકિંગ બધા પીઆરએસ કાઉન્ટરો અને IRCTCની વેબસાઇટ પર શરૂ થઈ ગયું છે. ટ્રેનોના સમય, સ્ટોપેજ અને સંરચના વિશે વિગતવાર માહિતી માટે, પ્રવાસીઓને રેલવેની આધિકારીક વેબસાઈટ www.enquiry.indianrail.gov.in જોવાનો અનુરોધ કર્યો છે.