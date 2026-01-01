નાગરિકોની બેજવાબદારી સામે વેસ્ટર્ન રેલવે અમદાવાદની કડક કાર્યવાહી, એક વર્ષમાં 29 કરોડથી વધુનો દંડ વસૂલાયો
Published : January 1, 2026 at 3:04 PM IST
અમદાવાદ: વર્ષ 2025 દરમિયાન વેસ્ટર્ન રેલવેના અમદાવાદ મંડળે મુસાફરોની બેજવાબદારી સામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સતત સુવિધાઓ મળતી હોવા છતાં કેટલાક નાગરિકો દ્વારા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
અમદાવાદ મંડળની વિવિધ ટ્રેનોમાં ટિકિટ વિના મુસાફરી કરતા કુલ 3,96,336 મુસાફરોને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી અંતર્ગત અમદાવાદ રેલ વિભાગ દ્વારા કુલ 29,81,68,615 રૂપિયા, એટલે કે 29.81 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.
માત્ર ટિકિટ વિના મુસાફરી જ નહીં, પરંતુ ટ્રેન અને રેલવે પરિસરમાં થૂંકવાની બેજવાબદારી સામે પણ રેલવે તંત્ર સખત બન્યું છે. વર્ષ 2025 દરમિયાન જુદી જુદી ટ્રેનોમાં થૂંકવા બદલ 2716 બેજવાબદાર મુસાફરો સામે કેસ કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
- 3,96,336 ટિકિટ વિના મુસાફરો પકડાયા
- 29.81 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલાયો
- 2716 મુસાફરો સામે થૂંકવા બદલ કાર્યવાહી
- 5.68 લાખ રૂપિયાનો દંડ
રેલવેની અપીલ: જવાબદાર મુસાફર બનો
આ કાર્યવાહી દરમિયાન થૂંકવા બદલ કુલ 5,68,157 રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હોવાનું રેલવે વિભાગે જણાવ્યું છે. વેસ્ટર્ન રેલવે દ્વારા આગામી સમયમાં મુસાફરોને જવાબદાર નાગરિક અને જવાબદાર મુસાફર બનવા અપીલ કરવામાં આવી છે. રેલવે તંત્રનું કહેવું છે કે નિયમોનું પાલન, સ્વચ્છતા અને જાહેર સંપત્તિનું રક્ષણ કરવાથી મુસાફરી વધુ સુરક્ષિત અને સુખદ બની શકે છે.
