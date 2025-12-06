ETV Bharat / state

આનંદો! સાબરમતી અને દિલ્હી વચ્ચે પશ્ચિમ રેલવે દોડાવશે સ્પેશિયલ ટ્રેન, જાણો તમામ વિગતો...

પશ્ચિમ રેલવે સાબરમતી અને દિલ્હી જંક્શન વચ્ચે સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવશે, જેની વિગત જાણવા વાંચો આ અહેવાલ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
સાબરમતી-દિલ્હી સ્પેશિયલ ટ્રેન (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 2:28 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : તાજેતરમાં ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની અનેક ફ્લાઇટ્સ રદ થતાં અમદાવાદ-દિલ્લી કોરિડોર પર મુસાફરોની અવરજવર પર અસર પડી છે. મુસાફરોની માંગ અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સ્પેશિયલ ટ્રેન શરુ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

સાબરમતી-દિલ્હી સ્પેશિયલ ટ્રેન

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ટ્રેન ઓન ડિમાન્ડ (TOD), સાબરમતી અને દિલ્હી જંક્શન વચ્ચે વિશેષ ભાડે સ્પેશિયલ ટ્રેન ચલાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર 09497/09498 ની વિગત નીચે મુજબ છે:

ટ્રેન નંબર 09497/09498 સાબરમતી-દિલ્હી સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ (04 ફેરા)

ટ્રેન નંબર 09497 સાબરમતી-દિલ્હી સ્પેશિયલ 7 અને 9 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનથી રાત્રે 10:55 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે બપોરે 03:15 કલાકે દિલ્હી જંક્શન પહોંચશે.

તેવી જ રીતે, ટ્રેન નં. 09498 દિલ્હી-સાબરમતી સ્પેશિયલ 8 અને 10 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ દિલ્હી જંક્શનથી રાત્રે 09:00 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે બપોરે 12:20 વાગ્યે સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પહોંચશે.

આ સ્ટેશન પર સ્ટોપ રહેશે : આવતા અને જતા બંને દિશામાં આ ટ્રેન રસ્તામાં મહેસાણા, પાલનપુર, આબુ રોડ, મારવાડ જંકશન, અજમેર, જયપુર, અલવર, રેવાડી, ગુડગાંવ અને દિલ્હી કેન્ટ સ્ટેશનો પર રોકાશે. આ ટ્રેનમાં AC 3-ટાયર ક્લાસ કોચ હશે.

આ ટ્રેન કુલ 925 કિમીનું અંતર કવર કરે છે, જેમાં મુસાફરી સમય અંદાજે 16:20 કલાક (સાબરમતી–દિલ્લી) અને 15:20 કલાક (દિલ્લી–સાબરમતી) છે. આ વ્યવસ્થા ફ્લાઇટ રદ થવાની પરિસ્થિતિમાં મુસાફરોને વિશ્વસનીય અને સમયસર કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડે છે, તથા રજાકાળ દરમિયાન વધારાની ક્ષમતા પણ સુનિશ્ચિત કરે છે.

આજથી બુકિંગ શરુ : આ સ્પેશ્યલ ટ્રેન માટે બુકિંગ 06 ડિસેમ્બર 2025 થી તમામ PRS કાઉન્ટર અને IRCTC વેબસાઇટ પર શરૂ થશે. પશ્ચિમ રેલવેએ જણાવ્યું કે ટ્રેનના સ્ટોપેજ, સમય અને રચના અંગેની વિગતવાર માહિતી માટે મુસાફરો www.enquiry.indianrail.gov.in પર મુલાકાત લઈ શકે છે.

