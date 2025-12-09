ETV Bharat / state

ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ કેન્સલ થતાં પશ્ચિમ રેલવેએ 40 ટ્રીપની 9 સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવી

અત્યાર સુધીમાં આ ટ્રેનોની લગભગ 40 ટ્રીપ નોટિફાઈડ થઈ ચૂકી છે, જે બે દિવસમાં 8 ટ્રીપ સફળતાપૂર્વક દોડાવી ચૂકી છે.

સુરત રેલવે સ્ટેશન
સુરત રેલવે સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: હવાઈ મુસાફરીમાં અણધાર્યા વિઘ્નથી પરેશાન મુસાફરો માટે પશ્ચિમ રેલવે (Western Railway) એક સહાયક વિકલ્પ તરીકે સામે આવ્યું છે. ઈન્ડિગો એરલાઈન્સની ફ્લાઈટો રદ્દ થવાના પગલે સર્જાયેલી વધારાની ભીડ અને મુસાફરોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, પશ્ચિમ રેલવેએ યુદ્ધના ધોરણે 9 સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. અત્યાર સુધીમાં આ ટ્રેનોની લગભગ 40 ટ્રીપ નોટિફાઈડ થઈ ચૂકી છે, જે બે દિવસમાં 8 ટ્રીપ સફળતાપૂર્વક દોડાવી ચૂકી છે.

મુસાફરોની સુવિધા એ જ અમારો ધર્મ: પશ્ચિમ રેલવે

વડોદરા મંડળ પશ્ચિમ રેલવેના જનસંપર્ક અધિકારી અનુભવ સક્સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, "પશ્ચિમ રેલવે મુસાફરોની સુવિધા માટે હંમેશાં તત્પર રહે છે. ફ્લાઈટ કેન્સલેશનને કારણે વધારાની ભીડ સર્જાઈ હતી, જેને જોતાં અમે હંમેશની જેમ નિયમિત ટ્રેનો ઉપરાંત સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવાનો નિર્ણય લીધો છે."

ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ કેન્સલ થતાં પશ્ચિમ રેલવેએ 40 ટ્રીપની 9 સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવી (ETV Bharat Gujarat)

આ વિશેષ ટ્રેનો મુખ્યત્વે મુંબઈથી શરૂ થઈને દિલ્હી તરફ (શકુર બસ્તી, નવી દિલ્હી) તેમજ દુર્ગાપુરા અને ભિવાડી જેવા ડેસ્ટિનેશન માટે નોટિફાઈ કરાઈ છે. આ ટ્રેનો ગુજરાત અને રાજસ્થાનના મુખ્ય શહેરોને આવરી લે છે. વધુમાં, એક ટ્રેન વલસાડથી બિલાસપુર સુધી પણ ચલાવવામાં આવી રહી છે, જે 31 ડિસેમ્બર સુધી નોટિફાઈડ છે.

ગુજરાત-રાજસ્થાન થઈને દિલ્હી સુધી કવરેજ

યાત્રીઓની સુવિધા માટે આ સ્પેશિયલ ટ્રેનોને મુંબઈથી શરૂ થયા બાદ ગુજરાતમાં વાપી, વલસાડ, સુરત, ભરૂચ અને વડોદરા ખાતે સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત કવર કર્યા બાદ આ ટ્રેનો રતલામ થઈને રાજસ્થાનના જયપુર અને કિશનગઢ થઈને રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી પહોંચે છે.

અનુભવ સક્સેનાએ ઉમેર્યું હતું કે, જે મુસાફરોની ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ હોય, તેઓ આ પરિસ્થિતિમાં વૈકલ્પિક માર્ગ તરીકે રેલવે દ્વારા યાત્રા કરી શકે છે. રેલવે હાલમાં પરિસ્થિતિનું સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યું છે અને જરૂર પડશે તો સ્પેશિયલ ટ્રેનોની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવશે.

એરપોર્ટ પર જ રેલવેની મદદ

મુસાફરોને તાત્કાલિક સહાય મળી રહે તે માટે ભારતીય રેલવે દ્વારા એરપોર્ટ પર સ્પેશિયલ કાઉન્ટર્સ પણ ખોલવામાં આવ્યા છે. આ કાઉન્ટર્સ પર ફ્લાઇટ કેન્સલ થયેલા મુસાફરોને સ્પેશિયલ ટ્રેનો વિશેની માહિતી અને વૈકલ્પિક યાત્રા માટેની સહાયતા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે, જેથી તેઓ સરળતાથી પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચી શકે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

INDIGO FLIGHT CANCELLATIONS
RUNS 9 SPECIAL TRAINS
SPECIAL TRAINS WITH 40 TRIPS
SURAT
WESTERN RAILWAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.