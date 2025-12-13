ETV Bharat / state

જુનાગઢનો કયો પ્રશ્ન રાજ્યસભામાં ગુંજ્યો, જેના નિરાકરણની જુનાગઢવાસીઓ રાહ જોવે છે?

રાજ્યસભામાં શક્તિસિંહ ગોહિલની કઈ માંગ જુનાગઢવાસીઓને સમસ્યામાંથી મુક્તિ અપાવવા માટેની હતી? જુનાગઢ વાસીઓ આ મુદ્દે શું વિચારે છે? જાણો આ અહેવાલમાં

જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન ફાટકનો પ્રશ્ન રાજ્યસભામાં ગુંજ્યો
જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન ફાટકનો પ્રશ્ન રાજ્યસભામાં ગુંજ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 6:34 PM IST

|

Updated : December 13, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : શહેરની મધ્યમાંથી પસાર થતી જુનાગઢ વિસાવદર દેલવાડા મીટરગેજ લાઈનના પ્રશ્નને લઈને રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે રાજ્યસભામાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. શહેરની ટ્રાફિક સમસ્યા જુનગઢવાસીઓના માથાનો દુ:ખાવો બની રહી છે. જેને શહેરની મધ્યમાંથી અન્યત્ર જગ્યાએ સ્થળાંતરીત કરીને ફર કરીને મીટર ગેઈજ ટ્રેનને ચલાવવામાં આવે એ માંગ રાજ્યસભામાં શક્તિસિંહ ગોહિલે ઉઠાવી છે. આ મુદ્દે જુનાગઢના સામાન્ય લોકોએ પણ શક્તિસિંહ ગોહિલની આ માંગમાં પોતાનો સુર પુરાવીને, જુનાગઢવાસીઓને ફાટકની સમસ્યામાંથી ઝડપથી મુક્તિ મળે એવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરી છે.

જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન ફાટકનો પ્રશ્ન રાજ્યસભામાં ગુંજ્યો (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢનો રેલવે પ્રશ્ન રાજ્ય સભામાં ચર્ચાઓ

જુનાગઢ શહેરની બિલકુલ મધ્યમાંથી પસાર થતી જુનાગઢ સાસણ વિસાવદર દેલવાડા મીટરગેજ લાઇનનો પ્રશ્ન રાજ્યસભામાં ગઈકાલે ચર્ચાઓ હતો. રાજ્યસભામાં ગુજરાતના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે મીટરગેજ ટ્રેન અને તેને કારણે જુનાગઢ શહેરમાં આવતા 8 કરતા વધારે રેલવે ક્રોસિંગને કારણે શહેરની ટ્રાફિક સમસ્યામાં ખૂબ વધારો થઈ રહ્યો છે, તે વાતને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને કેન્દ્ર સરકાર અને રેલવે વિભાગ સમક્ષ જુનાગઢ શહેરના મધ્યમાંથી પસાર થતી મીટર ગેજ ટ્રેનની લાઈનને અન્ય રૂટ પરથી ડાયવર્ટ કરીને જુનાગઢ શહેરને રેલવે ફાટક અને ફાટક બંધ થતા સર્જાતી ટ્રાફિક જામની સ્થિતિમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે તેવી માંગ શક્તિસિંહ ગોહિલે તેમની પૂરક માંગો દરમિયાન રાજ્યસભામાં ઉઠાવી છે.

શક્તિસિંહ ગોહિલની આ માંગને હવે જુનાગઢના સ્થાનિક લોકો કે જે પાછલા ઘણા વર્ષોથી મીટરગેજ ટ્રેનને વૈકલ્પિક માર્ગ પરથી ચલાવવી જોઈએ તેવી માંગ કરતા સામાન્ય લોકો પણ શક્તિસિંહ ગોહિલની આ માંગને એકદમ યોગ્ય અને જુનાગઢ માટે આશીર્વાદ સમાન માની રહ્યા છે.

જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન
જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન (ETV Bharat Gujarat)

ચૂંટણીઓમાં ફાટક મુક્ત જુનાગઢનો મુખ્ય મુદ્દો

ગત રાજ્ય વિધાનસભા અને લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ ફાટક મુક્ત જુનાગઢ ચૂંટણી દરમિયાન કેન્દ્રસ્થાને જોવા મળતો મુદ્દો બન્યો હતો. વિધાનસભા અને લોકસભાની ચૂંટણી વખતે જુનાગઢના સામાન્ય લોકો નવી સરકાર બન્યા બાદ ફાટક અને મીટરગેજ ટ્રેન પસાર થવાને કારણે થતા ટ્રાફિક જામની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે, આવા આશાવાદ સાથે નવા સાંસદ અને ધારાસભ્યને જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ આજે મીટરગેજ લાઈનને જુનાગઢ શહેરની મધ્યમાંથી દૂર કરવાને લઈને કોઈ કામ ચાલી રહ્યું નથી.

જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન
જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ કોર્પોરેશન રાજ્યની સરકાર અને રેલવે વિભાગ દ્વારા હજુ સુધી રેલ્વે લાઈન જુનાગઢ શહેરમાંથી દૂર થશે કે કેમ તેને લઈને મગનું નામ મરી પાડી રહ્યા નથી, જેને કારણે હવે જે લોકો ચૂંટણીના સમયે જુનાગઢ શહેર ફાટક મુક્ત શહેર બની રહ્યું છે તેવા સપના સાથે આગળ વધેલા લોકો હવે જુનાગઢ શહેર માંથી ફાટક ખરેખર દૂર થશે આવી વિસામણ સાથેના સવાલો લઈને આજે ઉભેલા જોવા મળે છે.

જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન
જુનાગઢ મીટરગેજ રેલવે લાઇન (ETV Bharat Gujarat)

100 વર્ષ પૂર્વેની લાઈન

જુનાગઢ વિસાવદર સાસણ દેલવાડા લાઈન નવાબના સમયમાં બનેલી અને 100 વર્ષ કરતાં પણ વધુ પુરાણી હવાનું માનવામાં આવે છે. આજે જે જગ્યા પર રેલવે સ્ટેશન છે, બિલકુલ તેની ડાબી તરફ એક જ વિસ્તારમાં જૂનાગઢ શહેર વસેલુ હતુ. 100 વર્ષ પૂર્વે જ્યારે રેલ્વે લાઈન નાખવામાં આવી, ત્યારે રેલ્વે લાઈનની જમણી તરફ જુનાગઢ શહેરનો કોઈપણ પ્રકારનો વિકાસ થયો ન હતો. આઝાદી બાદ ધીમે ધીમે જુનાગઢ શહેર રેલ્વે લાઈનની જમણી અને ડાબી બંને તરફ સમાંતર રીતે વધ્યુ તેમાં પણ 70% કરતાં વધારે વિકાસ જુનાગઢ શહેરનો રેલવેની જમણી સાઈડ તરફ થયો જેને કારણે એક સમયે જુનાગઢ શહેરની બહાર જોવા મળતી રેલવેની લાઈન આજે જુનાગઢ શહેરની બિલકુલ મધ્યમાં આવી ગઈ છે.

જુનાગઢ વાસીઓએ પણ નિરાકરણની કરી વાત
જુનાગઢ વાસીઓએ પણ નિરાકરણની કરી વાત (ETV Bharat Gujarat)

જેને કારણે આ સમસ્યા આજે ઊભી થઈ છે, જે રીતે સો વર્ષ પૂર્વે શહેરની બહાર રેલ્વે લાઈન નાખવામાં આવી હતી, બિલકુલ તેવી જ રીતે હવે 100 વર્ષ પછી આ રેલ્વે લાઈનને અન્ય વૈકલ્પિક રૂટ પર ડાયવર્ટ કરીને જુનાગઢ શહેરને બે ભાગમાં વહેંચતી રેલવે લાઈન અને ફાટકથી મુક્તિ મળે તેવી આશા આજે પણ જુનાગઢવાસીઓ રાખી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. રેલ મુસાફરો માટે મોટી રાહત! હવે ટ્રેન ટિકિટ પણ ફરીથી રિશેડ્યૂલ કરી શકાશે
  2. ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં દોડશે ભારત ગૌરવ ટૂરિસ્ટ ટ્રેન, આધ્યાત્મિક અને હેરિટેજ સ્થળોને જોવાનો અદભૂત લ્હાવો
Last Updated : December 13, 2025 at 7:13 PM IST

TAGGED:

JUNAGADH RAILWAY LINE CROSSING
SHAKTISINH GOHIL
JUNAGADH RAJYA SABHA
METER GAUGE RAILWAY LINE QUESTION
METER GAUGE RAILWAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.