ETV Bharat / state

ભાવનગર ટર્મિનસમાં બ્લોકેજના કારણે ભાવનગરથી હરિદ્વાર-બાંદ્રા જતી ટ્રેનોનો સમય બદલાયો, અન્ય 7 ટ્રેનો રદ કરાઈ

ભાવનગર ટર્મિનસ સ્ટેશન યાર્ડમાં પિટ લાઇનના કામ માટે બ્લોક લેવામાં આવતા ભાવનગર મંડળની કેટલીક ટ્રેનો અસરગ્રસ્ત થશે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 10:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: પશ્ચિમ રેલવેના ભાવનગર મંડળ અંતર્ગત ભાવનગર ટર્મિનસ સ્ટેશન યાર્ડમાં પિટ લાઇન નંબર–2ના મરામત કાર્ય માટે તા. 08 ડિસેમ્બર, 2025 થી આગામી 45 દિવસ સુધી બ્લોક લેવામાં આવવાને કારણે કેટલીક ટ્રેનોના સંચાલનમાં તાત્કાલિક ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલીક ટ્રેનો રદ, શૉર્ટ ટર્મિનેશન/ઓરિજિનેશન તેમજ રિશેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે. આથી રેલવે દ્વારા મુસાફરોને વિનંતી છે કે મુસાફરી પહેલાં સંબંધિત માહિતી અવશ્ય મેળવી લે.

ભાવનગર મંડળના જણાવ્યા અનુસાર અસરગ્રસ્ત ટ્રેનોની વિગત નીચે મુજબ છે:

રદ થનારી ટ્રેનો (દૈનિક – બે-બે ફેરે)

તા. 08.12.2025 થી નીચેની ટ્રેનો રદ રહેશે:

1. 59228/59233 (ભાવનગર–સુરેન્દ્રનગર–ભાવનગર)

2. 59267/59268 (ભાવનગર–પાલીતાણા–ભાવનગર)

3. 59269/59270 (ભાવનગર–પાલીતાણા–ભાવનગર)

4. 59229/59230 (ભાવનગર–બોટાદ–ભાવનગર)

5. 59204/59271 (ભાવનગર–બોટાદ–ભાવનગર)

6. 59235/59236 (ધોળા–મહુવા–ધોળા)

7. 09529/09530 (ધોળા–ભાવનગર–ધોળા TOD સ્પેશિયલ)

શૉર્ટ ટર્મિનેશન/ઓરિજિનેશન

1. ટ્રેન નંબર 19209 (ભાવનગર–ઓખા) દરેક સોમવાર, બુધવાર, ગુરુવાર અને રવિવારે રાજકોટ સ્ટેશન પર શૉર્ટ ટર્મિનેટ થશે (અઠવાડિયામાં 04 ફેરે). એટલે કે આ ટ્રેન શુક્રવાર, શનિવાર અને મંગળવારે ભાવનગર ટર્મિનસથી ચાલીને ઓખા સુધી જશે, જ્યારે બાકીના દિવસો (રવિવાર, સોમવાર, બુધવાર અને ગુરુવાર) ભાવનગરથી રાજકોટ સુધી ચાલશે.

2. ટ્રેન નંબર 19210 (ઓખા–ભાવનગર) દરેક સોમવાર, બુધવાર, ગુરુવાર અને રવિવારે રાજકોટ સ્ટેશનથી શૉર્ટ ઓરિજિનેટ થશે (અઠવાડિયામાં 04 ફેરે). આ ટ્રેન સોમવાર, બુધવાર, ગુરુવાર અને રવિવારે રાજકોટથી પ્રસ્થાન કરી ભાવનગર સુધી જશે. જ્યારે મંગળવાર, શુક્રવાર અને શનિવારે આ ટ્રેન તેના નિર્ધારિત સમય પ્રમાણે ઓખાથી ભાવનગર સુધી ચાલશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ઉપરોક્ત બંને ટ્રેનોના સમયપત્રકમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. બંને ટ્રેનો તેમના નિર્ધારિત સમય મુજબ જ ચાલશે.

રિશેડ્યૂલ ટ્રેનો

1. ટ્રેન નં. 12972 (ભાવનગર–બાન્દ્રા ટર્મિનસ) તા. 08.12.2025 થી દરેક મંગળવાર અને ગુરુવારે 2 કલાક 30 મિનિટ મોડે જશે.

2. ટ્રેન નં. 59558 (ભાવનગર–વેરાવળ) દરેક શનિવારે તેના નિર્ધારિત સમય કરતા 3 કલાક મોડે જશે.

3. ટ્રેન નં. 20966 (ભાવનગર–ગાંધીગ્રામ) દરેક રવિવાર અને ગુરુવારે 30 મિનિટ મોડે જશે.

4. ટ્રેન નં. 19271 (ભાવનગર–હરિદ્વાર) દરેક ગુરુવારે 3 કલાક મોડે જશે.

ઉપરોક્ત તમામ ફેરફારો 45 દિવસ માટે અથવા પિટ લાઇન નંબર–2 સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થાય ત્યાં સુધી અમલમાં રહેશે. મુસાફરોને અનુરોધ કરાયો છે કે અસુવિધા ટાળવા માટે મુસાફરી પહેલાં સંબંધિત સ્ટેશન અથવા રેલવેની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.enquiry.indianrail.gov.in પરથી અદ્યતન માહિતી મેળવે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભાવનગર કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ નજીવી કિંમતે બનાવ્યો લાઇન ફોલોવર રોબોટ, આ રોબોટ માલસામાનની હેરાફેરી પણ કરી શકશે
  2. ભાવનગર: બુલેટ સહિતના ઘોંઘાટ કરતા સાયલેન્સર વાહનો ડિટેઇન, બ્લેક ફિલ્મ પટ્ટી કાર ચાલકોને દંડ અને મેમો

TAGGED:

BHAVNAGAR TERMINUS
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR RAIWAY STATION
WESTERN RAILWAY
BHAVNAGAR RAIWAY STATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.