પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા હોળી-ધૂળેટીના પર્વને લઈને દોડાવાશે વધારાની ટ્રેનો, 231 હોલિડે સ્પેશિયલ ટ્રેન જાહેર

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અત્યાર સુધી 231 હોલિડે સ્પેશિયલ ટ્રેન સેવાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે.
Published : February 6, 2026 at 7:23 AM IST
અમદાવાદ: હોળી-ધૂળેટીના તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોની સુવિધા અને સરળ આવાગમન પ્રત્યે પોતાની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવતાં, પશ્ચિમ રેલવે આવનારા હોળી તહેવાર દરમિયાન સંભવિત મુસાફર ભીડને સંભાળવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ સાથે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. મુસાફરોની વધતી મુસાફરી માંગને પહોંચી વળવા માટે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અત્યાર સુધી 231 હોલિડે સ્પેશિયલ ટ્રેન સેવાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ સ્પેશિયલ ટ્રેનો 01 માર્ચથી 22 માર્ચ, 2026 દરમિયાન દેશના વિવિધ ગંતવ્યો માટે ચલાવવામાં આવશે, જેમાં ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતના મુખ્ય પ્રદેશો જેમ કે, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન સહિત અન્ય મહત્વપૂર્ણ રાજ્યો પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.
આ સ્પેશિયલ ટ્રેનોની યોજના મુસાફરોને વધારાના મુસાફરી વિકલ્પો ઉપલબ્ધ કરાવવા તથા તહેવારો દરમિયાન આરામદાયક અને સુવિધાજનક મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સ્પેશિયલ ટ્રેનોના સંચાલનની પૂર્વ આયોજન સાથે વિવિધ સેક્ટરોમાં આરક્ષણ પ્રવૃત્તિઓ અને મુસાફર માંગની સતત દેખરેખ રાખીને એક સક્રિય અને મુસાફર-કેન્દ્રિત અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે.
પશ્ચિમ રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી વિનિત અભિષેક દ્વારા જાહેર કરાયેલી પ્રેસ વિજ્ઞપ્તિ અનુસાર, હોળી તહેવાર દરમિયાન મુસાફર ભીડના સુચારુ સંચાલન માટે પશ્ચિમ રેલવે વધારાની ટ્રેન સેવાઓ અને વ્યાપક મુસાફર સુવિધા પગલાં સાથે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. બુકિંગ પેટર્ન અને મુસાફર આવાગમનની સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે તથા જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં નિયમિત ટ્રેનોમાં કોચોની સંખ્યા પણ વધારવામાં આવી રહી છે. મુસાફરોની માંગના આધારે વધારાની સ્પેશિયલ ટ્રેનો અંગે પણ વિચારણા કરવામાં આવશે અને આવનારા દિવસોમાં વધુ ટ્રેનોની સૂચના જારી કરવામાં આવશે.
વિનિતે અભિષેકે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય સ્ટેશનો પર ભારે મુસાફર ભીડની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવેના મુખ્ય ટર્મિનલો અને આરંભિક સ્ટેશનો પર વ્યાપક રીતે ભીડ વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થાઓ અગાઉથી અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. મુંબઈ સેન્ટ્રલ, બાંદ્રા ટર્મિનસ, ઉધના, સુરત, અમદાવાદ સહિત અન્ય મહત્વપૂર્ણ સ્ટેશનો પર મુસાફરોના સુરક્ષિત અને વ્યવસ્થિત પ્રવેશ તથા બોર્ડિંગને નિયંત્રિત કરવા માટે સમર્પિત મુસાફર હોલ્ડિંગ વિસ્તારો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે. આ હોલ્ડિંગ વિસ્તારોમાં મુસાફરોની સુવિધા માટે બેઠકોની વ્યવસ્થા, પીવાનું પાણી, શૌચાલય બ્લોક, પૂરતું પ્રકાશન, પંખા તેમજ જાહેર જાહેરાત પ્રણાલી જેવી આવશ્યક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.
આ ઉપરાંત, કતાર વ્યવસ્થાપન, મુસાફર માર્ગદર્શન અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે મુખ્ય સ્ટેશનો પર RPF, GRP અને વાણિજ્યિક કર્મચારીઓની વધારાની તૈનાતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સીસીટીવી નજરદારી ચોવીસે કલાક ચાલુ છે અને સંવેદનશીલ સ્ટેશનો પર વરિષ્ઠ રેલ અધિકારીઓ તૈનાત રહેશે, જેથી કામગીરીની દેખરેખ રાખી જરૂર મુજબ તાત્કાલિક કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત કરી શકાય. મુસાફરોની સરળ અવરજવર અને ભીડથી બચાવ માટે વધારાના બુકિંગ કાઉન્ટર, મોબાઇલ ટિકિટિંગ વ્યવસ્થાઓ અને ઘનઘોર જાહેર જાહેરાતો પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
હોલિડે સ્પેશિયલ ટ્રેનોના સંચાલન સાથે મજબૂત સ્ટેશન-સ્તરીય તૈયારીઓ અને સંકલિત ભીડ વ્યવસ્થાપન રણનીતિઓ, હોળી તહેવાર દરમિયાન મુસાફરોની સુરક્ષિત, વ્યવસ્થિત અને આરામદાયક મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પશ્ચિમ રેલવેની સજ્જતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પશ્ચિમ રેલવે તમામ મુસાફરોને અપીલ કરે છે કે તેઓ પોતાની મુસાફરીની પૂર્વ આયોજન કરે, નિર્ધારિત હોલ્ડિંગ વિસ્તારોનો ઉપયોગ કરે અને રેલવે સ્ટાફ તથા સુરક્ષા કર્મચારીઓનો સહયોગ આપે, જેથી તહેવારો દરમિયાન સૌ માટે સુચારુ આવાગમન અને સુખદ મુસાફરી અનુભવ સુનિશ્ચિત થઈ શકે.