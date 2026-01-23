પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે 2 થી 3 દિવસમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા, હવામાન શાસ્ત્રીએ આપી વિગતો
આગામી 2 થી 3 દિવસમાં વાતાવરણમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
Published : January 23, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 2:39 PM IST
જુનાગઢ : પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે ઉત્તર ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં હિમવર્ષાની સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને ક્યાંક વરસાદની સંભાવનાઓ ઊભી થઈ છે, પરંતુ પશ્ચિમની વિક્ષેપની અસરો સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં નહીવત જોવા મળશે. એકલદોકલ વિસ્તારને બાદ કરતા મોટાભાગના ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા નહિવત જોવા મળે છે, પરંતુ આગામી 2 થી 3 દિવસમાં વાતાવરણમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર પરંતુ વરસાદની શક્યતા નહીંવત
પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસરને કારણે ઉત્તર ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં હિમ પ્રકોપ ઠંડા સુસવાટા મારતા પવનો અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. આ જ પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર ગુજરાત અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં જોવા મળશે નહીં. પાછલા દિવસો દરમિયાન ગુજરાતના કેટલાક મર્યાદિત વિસ્તારોમાં વરસાદના છાંટા પડ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે.
સમગ્ર ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે કોઈ વરસાદી વાતાવરણ તુરંત ઉભું થાય તેવી શક્યતાઓ જોવા મળતી નથી. આગામી 1 થી 2 દિવસમાં સૌરાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીને જુનાગઢ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ક્યાંક આકાશમાં સવારના સમયે વાદળો જોવા મળી શકે છે, પરંતુ વરસાદની શક્યતા આ વાદળોથી ઊભી થતી નથી.
હવામાન શાસ્ત્રીએ આપી વિગતો
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના હવામાન વિભાગના પ્રો. ડી. આર વઘાસિયાએ ETV ભારતને આપેલી એક્સક્લુઝિવ વિગતો અનુસાર ઉત્તર ભારતમાં પશ્ચિમની વિક્ષોપનું જે વાતાવરણ જોવા મળે છે. જેને કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં હિમ પ્રકોપ તો કેટલાક વિસ્તારોમાં સુસવાટા મારતા પવનો અને ક્યાંક વરસાદ નોંધાયો છે, પરંતુ આ જ પશ્ચિમની વિક્ષોપને કારણે ગુજરાત કે સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લામાં વરસાદ થાય તેવી શક્યતાઓ જોવા મળતી નથી.
આગામી એક-બે દિવસ બાદ ઠંડીના પ્રમાણમાં વધારો થવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત થઈ રહી છે. આજના દિવસે જે તાપમાન છે, તેમાં દિવસ અને રાત્રીના સમયે એક થી બે ડિગ્રીના ધટાડા સાથે લોકોને ઠંડીનો અનુભવ કરવો પડી શકે છે. આવી શક્યતાઓ વર્તમાન સમય જોવા મળે છે.
વાતાવરણને અનુરૂપ ખેતી
હાલ શિયાળુ પાકોની સિઝન પણ મધ્યમ અવસ્થાએ પહોંચી છે. આવી સ્થિતિમાં પશ્ચિમી વિક્ષોપની સંભવિત અસરો અને ખાસ કરીને દિવસ અને રાત્રિના સમયે નોંધવામાં આવતું તાપમાન ઠંડી અને ગરમીના પ્રમાણને ધ્યાને રાખીને વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા જે પ્રમાણે પિયત સહિત ખાતર અને અન્ય પૂરક આહાર કેજે શિયાળુ પાકો માટે મહત્વના માનવામાં આવે છે, તેને કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની દેખરેખ નીચે અને તેમના દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા પ્રમાણ મુજબ આપવાની ભલામણ પણ રાજ્યના તમામ ખેડૂતો માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
