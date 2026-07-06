પશ્ચિમ બંગાળની 3 રાજ્યસભા બેઠકો પર પેટાચૂંટણી, TMC સાંસદોના રાજીનામાથી ખાલી પડેલી છે બેઠકો
સુષ્મિતા દેવ, સુખેન્દુ શેખર રોય અને પ્રકાશ ચિક બડાઈકે રાજ્યસભાના સાંસદ પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું, જેના કારણે આ બેઠકો ખાલી પડેલી છે.
Published : July 6, 2026 at 2:31 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) એ સોમવારે પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજ્યસભાની ત્રણ બેઠકો માટે પેટાચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી. સુષ્મિતા દેવ, સુખેન્દુ શેખર રાય અને પ્રકાશ ચિક બડાઈકે રાજ્યસભા સાંસદ પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હોવાથી આ પેટાચૂંટણીઓ યોજાઈ રહી છે. તાજેતરની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ની હાર બાદ, આ નેતાઓએ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની પાર્ટી છોડી દીધી હતી.
ચૂંટણી પંચ અનુસાર, સુષ્મિતા દેવનો કાર્યકાળ 2 એપ્રિલ, 2030 ના રોજ સમાપ્ત થવાનો હતો, જ્યારે સુખેન્દુ શેખર રોય અને પ્રકાશ ચિકનો કાર્યકાળ 18 ઓગસ્ટ, 2029 ના રોજ સમાપ્ત થવાનો હતો.
Election Commission announces bye-election to three Rajya Sabha seats in West Bengal.— ANI (@ANI) July 6, 2026
Date of poll and counting of votes will be done on 24th July. pic.twitter.com/a9Q2PHjYyh
ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલ પેટાચૂંટણીના સમયપત્રક મુજબ, ચૂંટણીની અધિસૂચના 7 જુલાઈએ જાહેર કરવામાં આવશે. ઉમેદવારીપત્ર દાખલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 14 જુલાઈ છે. ઉમેદવારી પત્રની ચકાસણી બીજા દિવસે થશે. જ્યારે ઉમેદવારીપત્રો પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 17 જુલાઈ છે. મતદાન 24 જુલાઈએ સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી થશે. ચૂંટણીના પરિણામો તે જ દિવસે જાહેર કરવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની અંતિમ તારીખ 27 જુલાઈ નક્કી કરવામાં આવી છે. ચૂંટણી પંચે નિર્દેશ આપ્યો છે કે રિટર્નિંગ ઓફિસર (RO) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ખાસ જાંબલી સ્કેચ પેનનો ઉપયોગ મતપત્ર પર વ્યક્તિની પસંદગીને ચિહ્નિત કરવા માટે કરવામાં આવે. પંચે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે કોઈપણ સંજોગોમાં આ ચૂંટણીઓમાં અન્ય કોઈ પેનનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે નિષ્પક્ષ અને મુક્ત ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરીને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર નજીકથી દેખરેખ રાખવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે રાજ્યસભા સહિત તમામ ગૃહોની પેટાચૂંટણીઓને અલગ ખાલી જગ્યાઓ ગણવામાં આવે છે. તેથી, દરેક બેઠક માટે અલગ સૂચના જારી કરવામાં આવે છે અને અલગ મતદાન કરવામાં આવે છે, ભલે તેમનો ચૂંટણી કાર્યક્રમ એક જેવો જ કેમ ન હોય ?