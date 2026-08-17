પશ્ચિમ બંગાળના બીરભૂમમાં એક હોટલમાં લાગી ભીષણ આગ, 7 લોકોના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત
ફાયર બ્રિગેડની બે ગાડીઓએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો જ્યારે પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની આગળની કાર્યવાહીમાં લાગ્યું છે.
Published : August 17, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 10:16 AM IST
તારાપીઠ (પશ્ચિમ બંગાળ): પશ્ચિમ બંગાળના બીરભૂમના તારાપીઠમાં સોમવારે વહેલી સવારે એક હોટલમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 7 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે અન્ય ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાના અહેવાલ છે. રામપુરહાટથી બે ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગને કાબુમાં લીધી હતી.
દુર્ઘટનાની જાણ થતાં, ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આગ સૌપ્રથમ હોટલના રિસેપ્શનમાં લાગી હતી. આ ઘટના વહેલી સવારે બની હતી જ્યારે તમામ ગાઢ નિદ્રામાં હતા. ઊંઘમાં હોવાને કારણે, કોઈને આગ વિશે ખબર પડી ન હતી અને આગ ધીમે ધીમે વિવિધ ભાગોમાં પ્રસરવા લાગી હતી.
#WATCH पश्चिम बंगाल: बीरभूम के तारापीठ में एक होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण लोगों की मौत और घायल होने की आशंका है। पुलिस मौके पर मौजूद है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/c3HfcpvmE9— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026
પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાના સોમવારને કારણે, તારાપીઠમાં શ્રદ્ધાળુઓનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. બિહાર અને ઝારખંડના હજારો યાત્રાળુઓ દેવઘરથી સીધા તારાપીઠ તેમજ અન્ય વિસ્તારોમાંથી આવી રહ્યા છે. પરિણામે, લગભગ બધી હોટલો સંપૂર્ણ રીતે હાઉસપુલ લાગી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, આ હોટલ પણ યાત્રાળુઓથી ભરચક હતી.
ફાયર વિભાગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, યાત્રાળુઓ ઊંઘી રહ્યા હોવાથી આગ લાગ્યાનો અંદાજ ન આવ્યો. બંધ રૂમમાં ધુમાડાને કારણે ઘણા લોકોને ગુંગળામણ થઈ તેમજ છ લોકોના મોત થયા. દરમિયાન, હોટલ મેનેજમેન્ટનો દાવો છે કે આગ શોર્ટ સર્કિટને કારણે લાગી હતી. ગંભીર રીતે બીમાર ઈજા પામેલા લોકોને રામપુરહાટ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર મૃતકોની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
#WATCH | पश्चिम बंगाल: बीरभूम के तारापीठ में एक होटल में शॉर्ट सर्किट की घटना पर SP बीरभूम विदित राज भुंदेश ने बताया, " बाहर की तरफ से धुंआ या आग की लपटें नहीं देखी जा रही थीं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर आईं और मौके से 22 लोगों को सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया गया और 11… https://t.co/AROorjxxX4 pic.twitter.com/yf7yq48s8I— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026
આગ દુર્ઘટનામાં 7 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો
બીરભૂમના તારાપીઠમાં એક હોટલમાં શોર્ટ સર્કિટની ઘટના અંગે, બીરભૂમના એસપી વિદિત રાજ ભૂંડેશે જણાવ્યું હતું કે, "બહારથી ધુમાડો કે આગ દેખાતી નહોતી. પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સીડીનો ઉપયોગ કરીને 22 લોકોને બચાવ્યા હતા અને 11 અન્ય લોકોને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવેલા 11 લોકોમાંથી 2 સ્વસ્થ છે, 1 ને સારવાર આપવામાં આવી છે અને રજા આપવામાં આવી છે. 2 લોકો હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે. દુઃખની વાત છે કે, આ ઘટનામાં 7 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે... FSL ટીમ અહીં પહોંચશે. FIR નોંધ્યા પછી હોટેલ સંચાલકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. અમે તેમની પૂછપરછ કરી રહ્યા છીએ... અમે આગળની કાર્યવાહી અને તપાસમાં રોકાયેલા છીએ."
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