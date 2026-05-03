ETV Bharat / state

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: મમતા બેનર્જીના આક્ષેપો સામે સુરતના દીપ પ્રજાપતિનો વળતો પ્રહાર

ખાસ કરીને મતગણતરી કેન્દ્ર પાસે શંકાસ્પદ ગાડી રોકવા મામલે દીપ પ્રજાપતિ કેન્દ્ર સ્થાને આવ્યા છે.

મમતા બેનર્જીના આક્ષેપો સામે સુરતના દીપ પ્રજાપતિનો વળતો પ્રહાર
મમતા બેનર્જીના આક્ષેપો સામે સુરતના દીપ પ્રજાપતિનો વળતો પ્રહાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 8:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીના ગરમાયેલા માહોલ વચ્ચે હવે સુરતના એક યુવાન કાર્યકર્તાની એન્ટ્રીથી રાજકારણ વધુ ગરમાયું છે. બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ સુરતના ભાજપ કાર્યકર્તા દીપ પ્રજાપતિ પર વાતાવરણ બગાડવાનો જાહેરમાં આક્ષેપ કરતા, દીપે રાષ્ટ્રવાદના શસ્ત્ર સાથે વળતો પ્રહાર કરી મમતા બેનર્જી સરકારને આડે હાથ લીધી છે.

બંગાળમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મમતા બેનર્જીએ સુરતના દીપ પ્રજાપતિનું નામ લઈને નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ગુજરાતના સુરતથી આવેલા આ યુવાન ભાજપનો પ્રચાર કરી બંગાળની શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મતગણતરી કેન્દ્ર પાસે શંકાસ્પદ ગાડી રોકવા મામલે દીપ પ્રજાપતિ કેન્દ્ર સ્થાને આવ્યા છે.

મુખ્યમંત્રીના આક્ષેપોનો જવાબ આપતા દીપ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, "હું ભારત દેશનો જવાબદાર નાગરિક છું, કોઈ બાંગ્લાદેશી નથી કે કોઈનાથી ડરીને બેસી રહું. મેં માત્ર મારી ભારતીય નાગરિક તરીકેની ફરજ નિભાવી છે. TMCની શંકાસ્પદ ગાડીને રોકીને મેં જનતાના પવિત્ર મતના રક્ષણનો પ્રયાસ કર્યો છે."

દીપ પ્રજાપતિએ છેલ્લા અઢી મહિનાના પોતાના અનુભવો વર્ણવતા કહ્યું કે: TMC સરકારની ક્રૂરતા એવી છે જે જાહેરમાં વર્ણવી શકાય તેમ નથી. ત્યાંની સામાન્ય જનતા ડરના ઓથાર નીચે જીવે છે, જેમને અવાજ આપવા માટે હું ત્યાં ગયો હતો.

મમતા બેનર્જીના આક્ષેપો સામે સુરતના દીપ પ્રજાપતિનો વળતો પ્રહાર (ETV Bharat Gujarat)

દીપે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ની વિચારધારા સાથે જોડાયેલો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી તેની વ્યક્તિગત પસંદગી છે. બંધારણીય અધિકાર મુજબ તે ગમે ત્યાં પ્રચાર કરી શકે છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે કોઈ પણ લાલચ વગર, પોતાના અંગત ખર્ચે અઢી મહિના બંગાળમાં રહીને લોકોની વાસ્તવિકતા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી દુનિયા સામે લાવવાનું કામ કર્યું છે.

હાલમાં આ સુરતી યુવાનની નીડરતા સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બની છે. દીપે ઉમેર્યું હતું કે, જરૂર પડશે તો સરકાર પાસે સુરક્ષા માંગશે, પરંતુ બંગાળને બચાવવાની પોતાની લડાઈ ચાલુ રાખશે.

આ પણ વાંચો...

  1. "તમે આદેશ આપી શકતા નથી," સુપ્રીમ કોર્ટે I-PAC દરોડા કેસમાં ED ની અરજી મુલતવી રાખવાનો ઇનકાર કર્યો
  2. મમતા બેનર્જી NITI આયોગની બેઠકમાં ભાગ લેશે નહીં, છેલ્લી ક્ષણે કરી મુલાકાત રદ - CM Mamata Banerjee

TAGGED:

MAMATA BANERJEE ALLEGATIONS
SURAT DEEP PRAJAPATI
WEST BENGAL ASSEMBLY RESULT
WEST BENGAL ELECTIONS NEWS
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.