યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે દેવઉઠી અગિયારસે ભગવાન વિષ્ણુ અને તુલસીજીનો લગ્નોત્સવ યોજાયો, દર્શનાર્થીઓ થયા ભાવવિભોર
વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાન વિષ્ણુ અને તુલસીજીના લગ્નની શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સંપન્ન કરાઈ હતી
Published : November 21, 2026 at 11:06 PM IST
અરવલ્લી: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે દેવઉઠી અગિયારસના પવિત્ર અવસરે ભવ્ય તુલસી વિવાહ મહોત્સવ યોજાયો હતો. ભગવાન વિષ્ણુ અને તુલસીજીના લગ્નોત્સવને લઈને મંદિર પરિસરમાં ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ઢોલ-નગારાના નાદ સાથે ભગવાન વિષ્ણુની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાન વિષ્ણુ અને તુલસીજીના લગ્નની શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સંપન્ન કરાઈ હતી.
યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે આજે પ્રબોધિની એકાદશી નિમિત્તે ભગવાન તુલસીજીના વિવાહનો મનોરથ ઉજવાયો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ દર્શનનો લાભ લીધો હતો. ખાસ આ તુલસી વિવાહ પ્રસન્ગે યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરને ફૂલો અને લાઇટોની રોષનીથી શણગારાયું હતું. બપોર બાદ ભગવાન લાલજી ભગવાનને બગીમાં બિરાજમાન કરી વાજતે ગાજતે વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ સાંધ્ય સમય મંદિર પરિસરમાં વિશાળ લગ્નમંડપમાં ભગવાનનો લગ્નોત્સવ સંપન્ન કરાયો હતો. બાયડથી આવેલો યજમાન પરિવાર ભગવાનના લગ્નોસવનો યજમાન બન્યો હતો. જ્યારે લગ્નોત્સવમાં હેમંત ચૌહાણે પણ ઉપસ્થિત રહી ભક્તિ ગીતો અને લગ્નગીતો ગાઈ લગ્ન પ્રસન્ગને દીપાવ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો લગ્નોત્સવમાં જોડાઈ ધન્ય બન્યા હતા.
યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે આયોજિત તુલસી વિવાહ મહોત્સવમાં બ્રહ્મભટ્ટ, રાવલ અને વ્યાસ પરિવારને યજમાન બનવાનો લ્હાવો મળ્યો હતો. આ પ્રસંગે યજમાન પરિવારના રાજેશભાઈ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન શામળિયાની અસીમ કૃપાથી આ પવિત્ર ઉત્સવમાં સેવા કરવાનો અવસર મળ્યો છે. ભગવાન પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી પરિવાર આજીવન શામળિયા ભગવાનનો સેવાદાર બની રહેશે તેવી ભાવના વ્યક્ત કરી હતી.
યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે દેવઉઠી એકાદશીના પાવન પ્રસંગે યોજાતા તુલસી વિવાહનું ધાર્મિક મહત્વ સમજાવતા પૂજારી પરેશભાઈએ વૃંદા અને શંખચૂડની પૌરાણિક કથા વર્ણવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કારતક સુદ અગિયારસના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને તુલસીજીના વિવાહની પરંપરા વર્ષોથી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ ઉજવવામાં આવે છે.
યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે આયોજિત ભવ્ય તુલસી વિવાહ મહોત્સવમાં મંત્રી પી.સી. બરંડા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે તેમણે ભગવાન શામળિયાની કૃપા સૌ પર બની રહે અને સમગ્ર વિસ્તારના નાગરિકો સુખી, શાંતિમય જીવન જીવે તેવી પ્રાર્થના સાથે સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
તુલસી વિવાહ મહોત્સવમાં અરવલ્લી-સાબરકાંઠાનાં સાંસદ શોભનાબેન બારૈય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે ભગવાન શામળિયા અને માતા તુલસીના વિવાહ પ્રસંગે ભક્તોમાં જોવા મળેલા ઉત્સાહને બિરદાવ્યો હતો અને સમગ્ર વિસ્તાર પર ભગવાન શામળિયાની કૃપા બની રહે તેવી પ્રાર્થના સાથે સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
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