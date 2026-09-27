સુરત: ભાવવધારા સામે વીવર્સની ટોકન સ્ટ્રાઇક, એક દિવસમાં 6 કરોડ મીટરથી વધુ કાપડનું ઉત્પાદન અટક્યું
યાર્નના ભાવવધારાને લઈને વીવર્સ એસોસિયેશને ટોકન સ્ટ્રાઇક કરી છે. ભાવ નહીં ઘટે તો ઉગ્ર આંદોલનની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
Published : September 27, 2026 at 9:31 PM IST
સુરતઃ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં યાર્નના ભાવમાં થયેલા અસામાન્ય વધારા અને પેમેન્ટની કથળતી વ્યવસ્થાને લઈને વીવર્સે હવે આરપારની લડતનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. યાર્નના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી 30થી 40 ટકા જેટલો વધારો થયાનો આક્ષેપ કરી વીવર્સ દ્વારા સુરતની સમગ્ર વીવિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક દિવસની ટોકન સ્ટ્રાઇકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સુરતના સંપાત બેન્કેટ હોલ ખાતે 23 સપ્ટેમ્બરે યોજાયેલા ‘વીવર્સ મહામંથન-2026’માં રેપિયર, એરજેટ, વોટરજેટ તેમજ પાવરલૂમ્સ સહિતના વિવિધ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા આશરે 7થી 8 હજાર વીવર્સ એકત્ર થયા હતા. બેઠકમાં યાર્નના ભાવમાં અસ્થિરતા દૂર કરવા તેમજ પેમેન્ટની સુરક્ષિત અને વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા ઊભી કરવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
મહામંથન દરમિયાન તમામ એસોસિએશનના વીવર્સ દ્વારા સર્વાનુમતે, 27 સપ્ટેમ્બરે એક દિવસની ટોકન સ્ટ્રાઇક રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જેના પગલે રવિવારે સુરતના વિવિધ ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં આવેલા વીવિંગ એકમો સ્વયંભૂ બંધ રહ્યા હતા. વીવર્સના જણાવ્યા મુજબ, એક દિવસના આ બંધને કારણે અંદાજે 6 કરોડ મીટરથી વધુ કાપડનું ઉત્પાદન અટકી ગયું હતું.
રેપિયર અને એરજેટ વીવર્સ એસોસિએશનના અગ્રણી હરેશ પટેલે જણાવ્યું કે, યાર્નમાં 30થી 40 ટકા જેટલો અસામાન્ય અને કૃત્રિમ ભાવવધારો કરવામાં આવ્યો હોવાના કારણે વીવર્સમાં ભારે અસંતોષ છે. આ મુદ્દે તમામ એસોસિએશનને સાથે રાખીને 27 સપ્ટેમ્બરે પ્રતીકાત્મક હડતાળ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. સુરતના તમામ મુખ્ય ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં વીવિંગના ખાતાઓ બંધ રાખવામાં આવ્યા હતા.
1 ઓક્ટોબર સુધી યાર્નની ખરીદી ટાળવા અપીલ
મહામંથનમાં માત્ર એક દિવસના બંધનો જ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. વીવર્સ દ્વારા 1 ઓક્ટોબર સુધી યાર્નની માત્ર અત્યંત જરૂરિયાત પૂરતી જ ખરીદી કરવા અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી નવી ખરીદી સ્વૈચ્છિક રીતે મોકૂફ રાખવાની અપીલ પણ કરવામાં આવી છે. વીવર્સનું કહેવું છે કે, આ એક દિવસીય બંધ માત્ર ટોકન સ્ટ્રાઇક છે અને સરકાર, યાર્ન ઉત્પાદકો તથા ડીલરો સુધી તેમની સમસ્યા પહોંચાડવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
ભાવ નહીં ઘટે તો વધુ આકરાં પગલાંની ચીમકી
વીવર્સ આગેવાન હરેશ પટેલે સ્પષ્ટ ચીમકી આપતા જણાવ્યું કે, જો યાર્ન ઉત્પાદકો અને ડીલરો દ્વારા યાર્નના ભાવમાં તાત્કાલિક ઘટાડો કરવામાં નહીં આવે અથવા ભાવવધારો યથાવત્ ચાલુ રહેશે, તો આગામી દિવસોમાં વીવર્સ ફરી બેઠક યોજી વધુ આકરાં પગલાં લઈ શકે છે. ઉદ્યોગના હિતમાં જરૂર પડશે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની પણ ચીમકી આપવામાં આવી છે.
સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાથે લાખો લોકોની રોજીરોટી જોડાયેલી છે. યાર્નના ભાવવધારા સામે વીવર્સની એકજૂટતાથી હવે યાર્ન માર્કેટ અને કાપડ ઉદ્યોગમાં ચર્ચા તેજ બની છે. એક દિવસની ટોકન સ્ટ્રાઇક બાદ હવે યાર્નના ભાવમાં ઘટાડો થાય છે કે વીવર્સ આગામી દિવસોમાં આંદોલનને વધુ ઉગ્ર બનાવે છે, તેના પર સૌની નજર છે.
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