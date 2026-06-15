ગુજરાતમાં ક્યારે બેસશે વિધિવત ચોમાસું, ક્યાં પડશે ભારે વરસાદ? હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી
હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતોના મતે, ગુજરાતમાં વિધિવત ચોમાસાની શરૂઆત 23 જૂનથી 26 જૂન વચ્ચે થવાની સંભાવના છે.
Published : June 15, 2026 at 8:16 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી અને બફારાથી પરેશાન લોકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, રાજ્યમાં પ્રી-મોનસૂન એક્ટિવિટી પૂરજોશમાં શરૂ થઇ ગઇ છે અને ટૂંક સમયમાં મેઘરાજાની વિધિવત એન્ટ્રી થવા જઇ રહી છે. ચોમાસું હાલ સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે વરસાદી માહોલ જામશે.
રાજ્યમાં વિધિવત ચોમાસું ક્યારે બેસશે?
હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતોના મતે, ગુજરાતમાં વિધિવત ચોમાસાની શરૂઆત 23 જૂનથી 26 જૂન વચ્ચે થવાની સંભાવના છે. હાલમાં ચોમાસું મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગો સુધી પહોંચી ગયું છે અને આગામી દિવસોમાં તે આગળ વધવા માટે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ સર્જાઇ રહી છે. જૂન મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં આખા રાજ્યમાં ચોમાસું સક્રિય થઇ જશે.
આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી
15-જૂન 2026થી 17 જૂન 2026 સવારના 8:30 વાગ્યા સુધી
દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રના જિલ્લાઓ જેમ કે સુરત,ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
17 જૂનથી 18 જૂન સવારના 8:30 વાગ્યા સુધી
દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રના જિલ્લાઓ જેમ કે છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ; સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ જેમ કે અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
માછીમારો માટે ચેતવણી
દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠા વિસ્તારોમાં તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા હોવાથી તંત્ર દ્વારા માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના લાંબા ગાળાના અંદાજ મુજબ, જુલાઈ મહિનામાં ગુજરાતમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જુલાઈ દરમિયાન મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી શકે છે, જે ખેડૂતોના ખરીફ પાક અને જળાશયો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે.
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