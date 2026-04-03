ભર ઉનાળે કચ્છના આ વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદ, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 2:53 PM IST

કચ્છ : જિલ્લામાં અચાનક બદલાયેલા હવામાનને કારણે છેલ્લા બે દિવસથી કમોસમી વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ગઈકાલે પશ્ચિમ કચ્છના ખાવડા અને બન્ની વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા બાદ, આજે પૂર્વ કચ્છના ગાંધીધામ, અંજાર, આદિપુર, ભચાઉ અને મુન્દ્રા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ નોંધાયો છે. આ અનિયમિત વરસાદને કારણે સમગ્ર જિલ્લામાં વાતાવરણ ઠંડુ બન્યું છે, પરંતુ સાથે જ ચિંતા પણ વધી છે.

હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા અગાઉથી જ આગાહી કરવામાં આવી હતી કે, ગુજરાતના અનેક વિસ્તારો સહિત કચ્છમાં એપ્રિલના પ્રથમ સપ્તાહ દરમિયાન કમોસમી વરસાદ, ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આ પરિસ્થિતિ પાછળ પશ્ચિમ વિક્ષેપ (Western Disturbance), સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ જેવી ત્રિપલ સિસ્ટમ જવાબદાર હોવાનું નિષ્ણાતો જણાવે છે.

IMD મુજબ, કચ્છ સહિતના વિસ્તારોમાં 30 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવા સાથે ગાજવીજ અને વીજળી પડવાની શક્યતા પણ દર્શાવવામાં આવી છે. સાથે સાથે તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રી સુધીનો ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ગરમીમાં થોડી રાહત મળી છે. પરંતુ આ વરસાદ ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. હાલ રવિ પાક તૈયાર સ્થિતિમાં હોય તેવા સમયે પડેલા આ માવઠાથી ઘઉં, જીરૂં સહિતના પાકમાં ભેજ વધવાની શક્યતા છે, જે ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન બંનેને અસર કરી શકે છે. કૃષિ વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને પાકને સુરક્ષિત સ્થળે રાખવા અને ખુલ્લા પાકને ઢાંકી દેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત, હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે એપ્રિલ મહિનામાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જેના કારણે ઉનાળાની શરૂઆત થોડું મોડું થઈ શકે છે. કચ્છમાં પડેલો આ કમોસમી વરસાદ એક તરફ ગરમીમાંથી રાહત આપે છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતો માટે નુકસાનની ચિંતા ઊભી કરે છે. આગામી દિવસોમાં પણ હવામાન અસ્થિર રહેવાની શક્યતા હોવાથી લોકો અને ખાસ કરીને ખેડૂતોને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.

