ભાવનગર: વાદળછાયા વાતાવરણે આંબાના મોર બગાડ્યા, ઘઉં-ચણા સહિતના પાક માટે શું કરવું? જાણો

Published : February 5, 2026 at 5:33 PM IST

ભાવનગર: જિલ્લામાં પાછોતરા વરસાદની આશંકાને પગલે આંબાના મોરમાં બગાડ અને કેરીની આવક ઘટવાની શક્યતાઓ વધી ગઈ છે. બીજી તરફ જિલ્લામાં અન્ય પાકોમાં પણ ફૂગ લાગવાનોનો ખતરો વધી ગયો છે. આ બાબતે ભાવનગરના ખેડુતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં છેલ્લા સાત દિવસથી વાદળછાયા વાતાવરણને પગલે બાગાયત પાક અને ખેતીના પાકોને ભારે અસર થવાની શક્યતાઓ દર્શાઇ રહી છે. કેરીના આંબાઓમાં ફ્લાવરીંગને સીધી અસર થઈ છે ત્યારે ઘઉં અને ચણાના પાકને પણ અસર થાય તેવી સંભાવનાઓ છે.

કેરી પર વાતાવરણની અસર

ભાવનગર જિલ્લામાં આંબાનું વાવેતર અનેક તાલુકાઓમાં થાય છે. ત્યારે બાગાયત અધિકારી એમ બી વાઘમસીએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં જિલ્લામાં 5500 હેકટર વિસ્તારમાં આંબાનું વાવેતર થયેલું છે. જિલ્લાના મહુવા, ઘોઘા તળાજામાં ખેડૂતો આંબાના વાવેતર તરફ વળ્યા છે. આ વિસ્તારમાં વાતાવરણની અસર જોવા મળી રહી છે. આ વર્ષે મોડે સુધી વરસાદ વરસવાથી ફ્લાવરીંગમાં ફરક જોવા મળ્યો છે. વાદળછાયું વાતાવરણ હોય તો ફૂગ નાશક દવાનો છંટકાવ ખેડૂતોએ કરવો જેથી કેરીનું આવરણ વધારે જોવા મળે. મદી જોવા મળે તો પેસ્ટીસાઈડનો છંટકાવ કરવો જેથી ઉત્પાદન જળવાઈ રહે. પરંતુ મોડું ઉત્પાદન આવશે.

ખેડૂતોને આવક ઘટવાની ચિંતા

ભાવનગર જિલ્લાના મણાર સોસિયા બેલ્ટમાં કેસર કેરીના આંબાનું વાવેતર મોટા પ્રમાણમાં છે.આ વિસ્તારના ખેડૂત નરેન્દ્રસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, આ વર્ષે આંબામાં મોર આવવો જોઈએ તેમાં અસ્તર પાસ્તર વધુ હોવાથી અડધા આંબામાં મોર આવ્યો છે તો અડધામાં નથી આવ્યો. ત્યારબાદ ખેડૂતો પોતાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. હાલમાં છેલ્લા છ સાત દિવસથી વાદળછાયું વાતાવરણ હોવાના પ્રશ્ને મોરને દવા છંટકાવની ફરજ પડી છે. પહેલો આવેલો મોર ખરી ગયા બાદ બીજો જે મોર આવ્યો છે તેના બચાવવાનો પ્રયત્ન ખેડૂતો કરી રહ્યા છે જેથી ઉત્પાદન ઉપર અસર જરૂર થશે.

ઘઉં-ચણાના પાકને પણ અસર

ભાવનગર જિલ્લાના ખેતીવાડી અધિકારી એમ રીઝવાને જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં શિયાળામાં 1.60 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. જેમાં ઘઉં,ચણા, ડુંગળી અને ઘાસચારો છે. 45 થી 46 હજાર હેક્ટરમાં ઘઉં, 33 થી 34 હજાર હેક્ટરમાં ચણા, 40 થી 42 હજાર હેક્ટરમાં ડુંગળી જ્યારે 32 હજાર હેક્ટરમાં ઘાસચારાનું વાવેતર થયું છે. હાલમાં ઘઉં અને ચણાનો પાક એક મહિનામાં લેવાની તૈયારીમાં છે ત્યારે હાલના વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ફૂગ આવતી હોવાથી ખેડૂતોએ અગાઉથી ફૂગ નાશક દવાનો છંટકાવ કરવો જોઈએ જેથી રોગ આગળ વધે નહીં.

