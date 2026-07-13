હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના નિર્ણય બાદ ખેડૂતોમાં ચિંતા, અમરેલીના ખેડૂતો સમર્થનમાં આવ્યા
અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતો અંબાલાલ પટેલના સમર્થનમાં આવ્યા છે અને તેમના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી છે.
Published : July 13, 2026 at 6:53 PM IST
અમરેલી : જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહીઓને લઈને થઈ રહેલા વિરોધ વચ્ચે આગાહી નહીં કરવાની જાહેરાત બાદ ખેડૂતોમાં વિવિધ પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે. અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતો અંબાલાલ પટેલના સમર્થનમાં આવ્યા છે અને તેમના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે વરસાદ સંપૂર્ણપણે કુદરતી પ્રક્રિયા પર આધારિત હોવાથી કોઈપણ વ્યક્તિ દરેક વખતે સો ટકા સચોટ આગાહી કરી શકે નહીં. તેમ છતાં અંબાલાલ પટેલ વર્ષોના અનુભવ, હવામાનના અભ્યાસ અને પરંપરાગત જ્ઞાનના આધારે આગાહી કરે છે, જેના કારણે તેમની મોટાભાગની આગાહીઓ સાચી સાબિત થાય છે. ખેડૂતોના મત મુજબ તેમની લગભગ 85 ટકા આગાહીઓ સચોટ પડતી હોય છે, જ્યારે ક્યારેક આગાહી ખોટી પડે તે સ્વાભાવિક બાબત છે.
અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, અંબાલાલ પટેલની આગાહીના આધારે તેઓ ખેતી સંબંધિત મહત્વના નિર્ણયો લે છે. વરસાદની શક્યતા હોય ત્યારે ખેતરમાં પડેલો પાક ઢાંકી દેવામાં આવે છે, કાપણી બાદનો પાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવે છે અને બજારમાં વેચાણ માટે લઈ ગયેલી કૃષિ ઉપજને પણ વરસાદથી બચાવવા યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ કારણે ખેડૂતોને નુકસાન ઓછું થાય છે.
ખેડૂતોનું વધુમાં કહેવું છે કે હવામાન અંગે અગાઉથી મળતી માહિતી ખેતી માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓના કારણે અનેક ખેડૂતો સમયસર સાવચેત બની શકે છે અને પાકને નુકસાનથી બચાવી શકે છે.
ખેડૂતોએ અંબાલાલ પટેલને અપીલ કરી છે કે તેઓ ટીકા-ટિપ્પણીઓ અથવા વિરોધની પરવા કર્યા વગર ખેડૂતોના હિતમાં હવામાન અંગેની આગાહીઓ આપવાનું ચાલુ રાખે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, તેમની આગાહીઓ હજારો ખેડૂતો માટે માર્ગદર્શક સમાન છે અને કૃષિ આયોજનમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
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