ETV Bharat / state

હવામાન વિભાગની આગાહી: ગુજરાતના ચાર જિલ્લાઓમાં થઈ શકે છે કમોસમી વરસાદ

રાજ્યના મોસમમાં ફરી એકવાર પલટો આવવાની શક્યતા, ખેડૂતોમાં ચિંતા

રાજ્યના મોસમમાં ફરી એકવાર પલટો આવવાની શક્યતા
રાજ્યના મોસમમાં ફરી એકવાર પલટો આવવાની શક્યતા (IMD Ahmedabad)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 6:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: રાજ્યના હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ તરફથી જણાવાયું છે કે, રાજ્યના 4 જિલ્લાઓમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે. આ જિલ્લાઓ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં હાલમાં ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં ઉત્તર અને પશ્વિમ દિશા તરફથી આવતા પવનોની ગતિ વધુ રહેવાની સાથે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેશે. ત્યારબાદ 19થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં હવામાન મુખ્યત્વે સૂકું રહેવાની સંભાવના છે. રાજ્યના તાપમાનમાં આગામી 48 કલાકમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય. બાદના દિવસોમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, રાજ્યના લઘુત્તમ તાપમાનમાં આગામી 3 દિવસમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો ક્રમશઃ વધારો જોવા મળી શકે છે.

સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદમાં થઈ શકે છે વરસાદ
સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદમાં થઈ શકે છે વરસાદ (IMD Ahmedabad)

રાજ્યમાં સૌથી ઓછું તાપમાન અમરેલી અને પોરબંદર ખાતે 15 ડિગ્રી નોંધાયું છે. જ્યારે અમદાવાદમાં 19.2 ડિગ્રી અને ગાંધીનગરમાં 18.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. વડોદરામાં 19.4, ભાવનગરમાં 19, ભુજમાં 17.2, દમણમાં 19, ડીસામાં 17.3, દીવમાં 15.8, દ્વારકામાં 19, ગાંધીનગરમાં 18.5, કંડલામાં 18, નલિયામાં 15.5, ઓખામાં 19.8, પોરબંદરમાં 15, રાજકોટમાં 15.2, સુરતમાં 19.2 અને વેરાવળમાં 18.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુતમ તાપમાન નોંધાયું હતું.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

WEATHER FORCAST GUJARAT
UNSEASONAL RAIN IN GUJARAT
GUJARAT WEATHER
WEATHER REPORT
WEATHER FORECAST GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.