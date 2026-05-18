કેરળમાં 4 દિવસ વહેલું પહોંચશે ચોમાસું, ગુજરાતમાં ક્યારથી મળશે ગરમીથી રાહત?

દર વર્ષે 1 જૂન આસપાસ કેરળમાં ચોમાસું બેસતું હોય છે, જોકે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આ વર્ષે તે 4 દિવસ પહેલા જ કેરળમાં પહોંચી જશે.

ચોમાસું ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે (Indian Ahmedabad)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 4:46 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં આ વર્ષે ઉનાળો ખૂબ આકરો રહ્યો છે. સવારથી જ ગરમીનો પારો વધતા બપોર સુધીમાં તાપમાન ઘણા શહેરોમાં 42-44 ડિગ્રીને વટાવી જાય છે. પરિણામે ગરમીથી બપોરે રસ્તાઓ પર કર્ફ્યૂ જેવી સ્થિતિ જોવા મળે છે. એવામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા રાહતની ખબર આપવામાં આવી છે.

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે દાસ દ્વારા મીડિયામાં આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, રાજ્યમાં 24 મે સુધી હવામાન શુષ્ક રહેવાનું પૂર્વાનુમાન છે. મહત્તમ તાપમાનમાં આગામી 24 કલાક સુધી કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં રહે. તે બાદ તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી ઘટનાનું અનુમાન છે. સમગ્ર અંદામાન-નિકોબાર દ્વીપ સમુહ અને પૂર્વી મધ્ય બંગાળની ખાડીથી કેટલાક ભાગોમાં ચોમાસું આગળ વધી ગયું છે અને બાકી આગામી 3-4 દિવસમાં ચોમાસુ આગળ વધવાની અનુકૂળ સ્થિતિઓ બનેલી છે. કેરળમાં ચોમાસાના આગમનની તારીખ 26 મે આપવામાં આવી છે.

ખાસ છે કે દર વર્ષે 1 જૂન આસપાસ કેરળમાં ચોમાસું બેસતું હોય છે, જોકે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આ વર્ષે તે 4 દિવસ પહેલા જ કેરળમાં પહોંચી જશે. આ બાદ તે દેશના અન્ય ભાગો તરફ પણ આગળ વધશે.

રવિવારે સુરેન્દ્રનગર સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું
ગઈકાલે 17 મેના તાપમાનની વાત કરીએ તો સુરેન્દ્રનગર 44.5 ડિગ્રી તાપમાન સાથે રાજ્યમાં સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું હતું. અન્ય ગરમ શહેરોની વાત કરીએ તો રાજકોટમાં 43.5 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 43.3 ડિગ્રી, અમદાવાદમાં 43.1 ડિગ્રી, ગાંધીનગરમાં 43 ડિગ્રી, ભુજમાં 42.6 ડિગ્રી, બરોડામાં 42.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. જ્યારે દ્વારકા અને વેરાવળમાં સૌથી ઓછું 32.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું.

