ભરશિયાળે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો! 3 જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી
ભર શિયાળે કડકડતી ઠંડી વચ્ચે રાજ્યના 3 જિલ્લામાં વરસાદનું યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : January 22, 2026 at 3:46 PM IST
અમદાવાદ: વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી એકવાર પલટો આવવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ભર શિયાળે કડકડતી ઠંડી વચ્ચે રાજ્યના 3 જિલ્લામાં વરસાદનું યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. એકબાજુ રાજ્યમાં ઠંડી પડી રહી છે, બીજી બાજુ વરસાદની આગાહી. આમ એક સાથે બેવડી ઋતુનો માર લોકોને સહન કરવો પડી શકે છે.
કયા જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી?
હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર એ.કે દાસે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, આજે હળવા વરસાદનું પૂર્વાનુમાન આપી રહ્યા છીએ. જેમાં હળવો વરસાદ છૂટાછવાયા સ્થળે વીજળીના કડકા-ભડાકા સાથે વરસાદનું અનુમાન ઉત્તર ગુજરાતમાં છે. તેમાં કચ્છ જિલ્લાના ઉત્તર ભાગનો સમાવેશ થઈ રહ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા-પાટણ માટે આગાહી કરવામાં આવી છે. વરસાદની યેલો વોર્નિંગ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના
આ ઉપરાંત તેમણે અમદાવાદમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની આગાહી કરી હતી. સાથે જણાવ્યું કે, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પસાર થઈ રહ્યું હોવાથી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં પવનની ગતિ 20થી 25 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેશે. આ ગતિ મહત્તમ 30 કિમી સુધી રહી શકે છે. માછીમારોને બે દિવસ દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના છે.
નલીયા રાજ્યમાં સૌથી ઠંડું શહેર રહ્યું
ઠંડીની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં નલિયા ગઈકાલે બુધવારે સૌથી ઠંડું શહેર રહ્યું હતું. નલિયામાં 10.4 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું. જામનગરમાં 14.2 ડિગ્રી, દાહોદમાં 14.3 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 14.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. રાજ્યના ચાર મુખ્ય શહેરોની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 16.8 ડિગ્રી, વડોદરામાં 19 ડિગ્રી, રાજકોટમાં 14.8 ડિગ્રી અને સુરતમાં 17.8 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું. પાટનગર ગાંધીનગરમાં 16 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન રહ્યું હતું.
