ગુજરાત ભઠ્ઠી બન્યું: અમદાવાદમાં આજે ઓરેન્જ એલર્ટ, 7 શહેરોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીને પાર નોંધાયું

અમદાવાદમાં ગરમીના પારો 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો છે, ત્યારે ગામી 3 મે સુધી હવામાન વિભાગ દ્વારા ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 1:23 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં પાછલા અઠવાડિયાથી ગરમીનો પ્રકોપ વર્તાઈ રહ્યો છે. રાજ્યના અમદાવાદ, રાજકોટ સહિત અનેક શહેરોમાં ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રીથી ઉપર નોંધાઈ રહ્યો છે. ગરમીના કારણે રસ્તાઓ પર બપોરના સમયે કર્ફ્યૂ જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ઘરમાં પણ લોકો દિવસભર આકરી ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. જોકે આગામી દિવસમાં ગરમીથી આંશિક રાહત મળવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં ગરમીના પારો 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો છે આ વચ્ચે આગામી 3 મે સુધી હવામાન વિભાગ દ્વારા શહેરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. એવામાં AMC દ્વારા બાળકો, વૃદ્ધો અને સગર્ભા મહિલાઓને તડકામાં બહાર ન નીકળવા અને લોકોને સાવધાન રહેવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.

આગામી 3 દિવસ ગરમીમાં 2-3 ડિગ્રીનો ઘટાડો
હવામાન વિભાગ મુજબ, ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ દરમિયાન તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રી જેટલો ઘટાડો થઈ શકે છે. જેના કારણે મહત્તમ તાપમાન 40થી 43 ડિગ્રી વચ્ચે રહી શકે છે. આ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો તથા કચ્છમાં તાપમાન 35થી 39 ડિગ્રીની વચ્ચે રહી શકે છે.

બુધવારે રાજકોટ સૌથી ગરમ શહેર
બુધવારના મહત્તમ તાપમાનની વાત કરીએ તો રાજકોટ 43 ડિગ્રી તાપમાન સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યો હતો. જ્યારે આ પછી બીજા ક્રમે અમદાવાદ 42.6 ડિગ્રી તાપમાન સાથે હતું. તો પાટનગર ગાંદીનગરમાં 42.2 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 42.1 ડિગ્રી, વડોદરામાં 40.2 ડિગ્રી, ડીસામાં 40.2 ડિગ્રી, ભાવનગરમાં 40 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. આમ 7 શહેરોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રી કે તેથી વધુ નોંધાયું હતું.

AMCની નાગરિકોને ગરમીથી રક્ષણ માટે સલાહ

(૧) વધુ પ્રમાણમાં પાણી, છાશ અથવા અન્ય પ્રવાહીનું સેવન કરવું.

(૨) લાંબો સમય તડકામાં ન રેહવુ, હળવા રંગના સુતરાવ કપડા પહેરવાં.

(૩) ઠંડક વાળા સ્થળો પર સમયાંતરે આરામ કરવો.

(૪) નાના બાળકો-વૃધ્ધો અને સગર્ભા સ્ત્રીઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવુ.

અતિશય ગરમીને લીધે લુ લાગવાનાં લક્ષણો નીચે મુજબ છે

- ગરમીની અળાઈઓ.

- ખુબ પરસેવો થવો અને અશક્તિ લાગવી.

- માથાનો દુખાવો, ચક્કર આવવા.

- ચામડી લાલ-સુકી અને ગરમ થઇ જવી.

- સ્નાયુઓમાં દુખાવો અને અશક્તિ આવવી.

- ઉબકા અને ઉલટી થવી.

