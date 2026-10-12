'જીવ આપીશું પરંતુ બાયપાસ નહી થવા દઈએ', પાલનપુરમાં બાયપાસને લઈને ખેડૂતો લાલઘૂમ
ખેડૂતોએ કહ્યું કે, આ માત્ર જમીનનો ટુકડો નથી, પરંતુ અમારા પૂર્વજોની અને અમારી પેઢીઓની વર્ષોની અથાક મહેનત, લોહી-પસીનો અને જીવનભરની કમાણી (મૂડી) છે.
Published : October 12, 2026 at 6:10 PM IST
બનાસકાંઠા: પાલનપુરમાં બાયપાસના વિરોધમાં ખેડૂતોએ આજે આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી છે. જો બાયપાસ નીકળશે તો ખેડૂતો જમીન વિહોણા થશે અને તેમનો પરિવાર રોડ ઉપર આવી જશે. જો સરકાર આ નિર્ણય નહીં બદલે તો આગામી દિવસોમાં ઢોર-ઢાંખર સહિત ટ્રેક્ટર રેલી યોજી કલેક્ટર કચેરીએ ધામાં નાખીશું.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, અમે પાલનપુર તાલુકાના જગાણા, વગદા, મેરવાડા, પીપળી, કરજોડા,સુરજપુરા વિગેરે 20 ગામના મૂળ રહીશ અને હાડમારી ભોગવીને અન્ન પકવતા ખેડૂતો છીએ. અમારા ગામોમાંથી પસાર થતા સૂચિત રિંગ રોડ પ્રોજેક્ટ માટે અમારી જીવાદોરી સમાન જમીન છીનવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જેનાથી અમારા આખા પરિવારનું અસ્તિત્વ જોખમમાં મુકાયું છે.
ખેડૂતોએ કહ્યું કે, આ માત્ર જમીનનો ટુકડો નથી, પરંતુ અમારા પૂર્વજોની અને અમારી પેઢીઓની વર્ષોની અથાક મહેનત, લોહી-પસીનો અને જીવનભરની કમાણી (મૂડી) છે. અમે એક-એક રૂપિયાની બચત કરીને અને બેંકોમાંથી ધિરાણ લઈને આ જમીનમાં કૂવા, બોરવેલ, ડ્રિપ સિસ્ટમ અને અદ્યતન સિંચાઈ સુવિધાઓ ઊભી કરી છે. જો આ જમીન કપાતમાં જશે તો અમારી આખી જિંદગીની પૂંજી અને આશા એક જ ઝાટકે રોળાઈ જશે.
અમારા ગામોના મોટાભાગના ખેડૂતો અત્યંત નાના અને સીમાંત (1 થી 2 વીઘા વાળા) છે. આ ખેતી જ સિવાય અમારી પાસે આવકનો બીજો કોઈ જ સ્રોત નથી. અમારી રોજીરોટીનું એક માત્ર સાધન પશુપાલન પર છે. જો આ સંભવિત બાયપાસ નીકળવાની કોશિશ થઈ રહી છે,જો બનાવવામાં આવે તો મોટાભાગ ના ખેડૂતો જમીન વિહોણા બની જાય તેમ છે. તેમજ પશુપાલન કરી શકવા માટે કોઈ જમીન બચે તેમ નથી જેના કારણે આવા ખેડૂતોની રોજીરોટી છીનવાઈ જાય તેમ છે. છૂટક મજુરી કરવા મજબૂર બને તેવી સ્થિતિ નિર્માણ પામે તેમ છે. જમીન જવાના કારણે અમારે અને અમારા બાળકોએ ભિખારી બનવાનો વારો આવશે અને અમારો આખો પરિવાર બેરોજગાર થઈને રોડ પર આવી જશે.
ખેડૂતોએ આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે, હાલમાં બાયપાસની કોઈ જ જરૂર નથી. હાલમાં અમારા વિસ્તારમાં જમીનો મોંઘા ભાવે ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. મોટા માથાઓ દ્વારા ષડયંત્ર રચી ખેડૂતોની જમીનોના સોદા થઈ રહ્યા છે. નાના ખેડૂતો જમીન વિહોણા થાય તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે. જો સરકાર આગામી દિવસોમાં બાયપાસ બંધ રાખવાનો નિર્ણય નહીં લેતો ખેડૂતો પશુપાલકો મોટી સંખ્યામાં ટ્રેક્ટર રેલી યોજી કલેક્ટર કચેરીએ ધરણાં કરશે તેવી ચીમકી આપી છે.
મહત્વનું છે કે, અગાઉ સોનગઢથી જગાણા સુધી પશ્ચિમ વિસ્તારમાં નીકળેલા બાયપાસનો વિરોધ મહિનાઓ સુધી ચાલ્યો હતો. જ્યારે હવે ફરી એકવાર પૂર્વ વિસ્તારમાં બાયપાસ બનાવવાની હિલચાલને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, પશ્ચિમ વિસ્તારમાં બાયપાસ બન્યો છે ત્યારે પૂર્વ વિસ્તારમાં બાયપાસની હાલમાં કોઈ જ જરૂર નથી. કોન્ટ્રાક્ટરો અને અમુક મોટા માથાઓ દ્વારા ખેડૂતોની જમીનનુ સંપાદન કરી મોટી રકમ મેળવવા માટેનું ષડયંત્ર હોવાના ખેડૂતોએ આક્ષેપો કર્યા છે. ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે, ખેડૂતોની રજૂઆત બાદ આગામી દિવસોમાં શું આ બાયપાસ વિરોધને લઈને સરકાર દ્વારા શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે.
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