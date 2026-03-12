ETV Bharat / state

'અમે સુપોષિત, કોંગ્રેસ કુપોષિત': વિધાનસભામાં મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી મનીષા વકીલનું નિવેદન

ચર્ચા દરમિયાન મંત્રી મનીષા વકીલેએ રાજકીય ટિપ્પણી કરતા કહ્યું હતું કે “આજે ગૃહમાં અમે સુપોષિત છીએ અને કોંગ્રેસ કુપોષિત થઈ ગઈ છે.”

અમે સુપોષિત, કોંગ્રેસ કુપોષિત': વિધાનસભામાં મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી મનીષા વકીલનું નિવેદન
અમે સુપોષિત, કોંગ્રેસ કુપોષિત’: વિધાનસભામાં મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી મનીષા વકીલનું નિવેદન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 2:46 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગની રૂ. 7689.84 કરોડની અંદાજપત્રિય માંગણીઓ પર ચર્ચા દરમિયાન કુપોષણ અને આંગણવાડી વ્યવસ્થાને લઈને ગરમાગરમ ચર્ચા જોવા મળી હતી. રાજ્યના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી મનીષા વકીલે વિભાગની કામગીરી અને સરકારની સિદ્ધિઓનો ચિતાર રજૂ કર્યો હતો.

ચર્ચા દરમિયાન મંત્રીએ વિપક્ષ પર આકરા પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસના શાસનમાં આંગણવાડીઓમાં ચોપડા ઉધઈ ખાતા હતા અને રાશન ક્યાં જતું તેની કોઈ પારદર્શિતા નહોતી. આજે વડાપ્રધાન અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં આંગણવાડીઓ ડિજિટલ બની છે. આંગણવાડી બહેનોના હાથમાં સ્માર્ટફોન અને ‘પોષણ ટ્રેકર’ એપ છે, જેના માધ્યમથી બાળકોને મળતી સુવિધાઓનું રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ થાય છે.

મંત્રીએ જણાવ્યું કે, રાજ્યની 53 હજારથી વધુ આંગણવાડીઓમાં આશરે 48 લાખ લાભાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ટેક્નોલોજી આધારિત સિસ્ટમ અમલમાં છે. આંગણવાડીઓમાં AI આધારિત એટેન્ડન્સ સિસ્ટમ અને ઈમેજ પ્રોસેસિંગ માટે રૂ. 5 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ટેક હોમ રાશન (THR) વિતરણમાં QR કોડ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પારદર્શિતા વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

કુપોષણના મુદ્દે મંત્રીએ જણાવ્યું કે NFHS-5 (2019-20)ના આંકડાઓની સરખામણીએ જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં રાજ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો નોંધાયો છે. અગાઉ ઓછા વજન ધરાવતા નાગરિકોનું પ્રમાણ 39.7 ટકા હતું, જે હવે ઘટીને 11.4 ટકા પર આવી ગયું છે. એટલે કે કુલ 28.30 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે.

મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે રાજ્યમાં આંગણવાડીઓને હવે ‘સ્માર્ટ લર્નિંગ સેન્ટર’ તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહી છે. જાન્યુઆરી 2025થી અત્યાર સુધીમાં 1000થી વધુ નવી આંગણવાડી કેન્દ્રો શરૂ કરાયા છે અને વર્ષ 2026-27 માટે નવા આંગણવાડી ભવનો માટે રૂ. 360 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. સ્માર્ટ ટીવી અને આધુનિક શૈક્ષણિક સાધનો દ્વારા બાળકોને પ્રાથમિક શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

ચર્ચા દરમિયાન મંત્રી મનીષા વકીલેએ રાજકીય ટિપ્પણી કરતા કહ્યું હતું કે “આજે ગૃહમાં અમે સુપોષિત છીએ અને કોંગ્રેસ કુપોષિત થઈ ગઈ છે.” તેમણે કોંગ્રેસને 2019ના જૂના આંકડાઓ બતાવી લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું બંધ કરવાની પણ ટકોર કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર ‘પોષણ ટ્રેકર’ આધારિત સમગ્ર સિસ્ટમ દ્વારા કુપોષણ પર સતત મોનિટરિંગ કરી રહી છે.

આ દરમિયાન કોંગ્રેસના ઉપનેતા શૈલેષ પરમારએ પોઇન્ટ ઓફ ઓર્ડર લઈને સરકારને સવાલ કર્યો હતો કે દેશના ટોપ 10 કુપોષિત જિલ્લાઓમાં ગુજરાતના ચાર જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્યના બાળકોનું પોષણ સુનિશ્ચિત કરવું સરકારની જવાબદારી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

ચર્ચા બાદ વિધાનસભા ગૃહમાં મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગની રૂ. 7689.84 કરોડની અંદાજપત્રિય માંગણીઓ પસાર કરવામાં આવી હતી. મંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે ‘સુપોષિત ગુજરાત’ના સંકલ્પ સાથે સરકાર બાળકોના સ્વાસ્થ્ય, દીકરીઓના શિક્ષણ અને મહિલા સશક્તિકરણ માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે.

