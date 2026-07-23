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ETV ભારત ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ: થલતેજમાં પણ પાણી ભરાતાં મેયરના વોર્ડમાં હાહાકાર, પોશ વિસ્તારોમાં ઘરોમાં ઘૂસ્યું વરસાદી પાણી

વરસાદી પાણી ઘરોમાં પ્રવેશતાં ફર્નિચર, ઘરવખરી, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો સહિતની વસ્તુઓને નુકસાન પહોંચ્યાનું પણ રહેવાસીઓએ જણાવ્યું છે

થલતેજમાં પણ પાણી ભરાતાં મેયરના વોર્ડમાં હાહાકાર, પોશ વિસ્તારોમાં ઘરોમાં ઘૂસ્યું વરસાદી પાણી
થલતેજમાં પણ પાણી ભરાતાં મેયરના વોર્ડમાં હાહાકાર, પોશ વિસ્તારોમાં ઘરોમાં ઘૂસ્યું વરસાદી પાણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 4:40 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદની અસર હવે શહેરના પોશ વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા થલતેજના ભાઈકાકા નગર સહિતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં અનેક રહેણાંક મકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયું હતું. જેના કારણે રહેવાસીઓને ઘરનો સામાન બચાવવા, પાણી બહાર કાઢવા અને દૈનિક જીવન ફરીથી શરૂ કરવા માટે ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ખાસ વાત એ છે કે જ્યાં પાણી ભરાવાની ઘટના સામે આવી છે તે થલતેજ વોર્ડ અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટનો મતવિસ્તાર છે. પોશ વિસ્તાર હોવા છતાં વરસાદના થોડા કલાકોમાં જ રસ્તાઓ તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા અને વરસાદી પાણી સીધું લોકોના ઘરો સુધી પહોંચી ગયું. આ ઘટનાએ શહેરમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કરવામાં આવતા આયોજન અને કામગીરી અંગે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે.

થલતેજમાં પણ પાણી ભરાતાં મેયરના વોર્ડમાં હાહાકાર, પોશ વિસ્તારોમાં ઘરોમાં ઘૂસ્યું વરસાદી પાણી (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિસ્તારમાં રોડ, પેવર બ્લોક અને અન્ય વિકાસના કામો થયા છે. પરંતુ આ કામગીરી દરમિયાન વરસાદી પાણીના કુદરતી વહેણ, સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ અને ગટરની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને પૂરતું આયોજન કરવામાં આવ્યું ન હોવાથી દર ભારે વરસાદે પાણી ભરાવાની સમસ્યા ઊભી થાય છે. રહેવાસીઓના જણાવ્યા મુજબ ગટરો ઓવરફ્લો થવી, વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ ન થવો અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી એકત્ર થવાના કારણે પાણી ઘરોમાં ઘૂસી જાય છે.

વરસાદી પાણી ઘરોમાં પ્રવેશતાં ફર્નિચર, ઘરવખરી, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો સહિતની વસ્તુઓને નુકસાન પહોંચ્યાનું પણ રહેવાસીઓએ જણાવ્યું છે. અનેક પરિવારોને કલાકો સુધી પાણી બહાર કાઢવાની કામગીરી કરવી પડી હતી. કેટલાક વિસ્તારોમાં વાહન વ્યવહાર પણ પ્રભાવિત થયો હતો અને લોકોને અવરજવર કરવામાં મુશ્કેલી પડી હતી.

સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે દર વર્ષે ચોમાસા પહેલાં પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી, ગટરની સફાઈ અને વરસાદી પાણીના નિકાલના દાવા કરવામાં આવે છે. છતાં થોડો ભારે વરસાદ પડતાં જ પાણી ભરાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાય છે, જે તંત્રના આયોજન સામે પ્રશ્નાર્થ ઊભો કરે છે.

રહેવાસીઓએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સમક્ષ માંગ કરી છે કે માત્ર તાત્કાલિક પાણી કાઢવાની કામગીરી પૂરતી ન રહે, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારના સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ નેટવર્કનું ટેક્નિકલ સર્વે કરીને કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવે. સાથે જ જ્યાં રોડ અને ગટરના કામ થયા છે ત્યાં પાણી ભરાવાના કારણોની તપાસ કરીને જવાબદારી પણ નક્કી કરવામાં આવે, જેથી આગામી ચોમાસામાં લોકોને આવી મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.

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RAINWATER
WATERLOGGING IN THALTEJ

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