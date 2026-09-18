બહુચરાજીમાં સામાન્ય વરસાદમાં શંખલપુર રેલવે અંડરપાસ હેઠળ તળાવ જેવો નજારો, ઈકો કાર આખેઆખી ડૂબી ગઈ
આ અંડરપાસ 20-25 ગામોના લોકોનો રોજનો આવવા-જવાનો મુખ્ય રસ્તો છે
Published : September 18, 2026 at 8:16 PM IST
મહેસાણા: બહુચરાજીમાં સામાન્ય વરસાદમાં જ શંખલપુર રેલવે અંડરપાસ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. રેલવે ગરનાળામાં પાણી ભરાવાના કારણે વાહનચાલકો તેમજ સ્થાનિક લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ અંડરપાસમાંથી પસાર થતા આસપાસના 20 થી 25 ગામોની અવરજવર પ્રભાવિત થઈ છે. ખાસ કરીને સિવિલ હોસ્પિટલ અને સ્કૂલે જતા લોકોને અવરજવરમાં ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
નાળામાં પાણી ભરાતા લોકો જીવના જોખમે રેલવે ટ્રેક પરથી પસાર થવા મજબૂર બન્યા છે. આ દરમિયાન બહુચરાજીના શંખલપુર રોડ પર છલોછલ ભરાયેલા નાળામાં એક ઈકો કાર ફસાઈ ગઈ હતી. જોકે, કાર ચાલક સમયસર બહાર નીકળી જતાં મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. બાદમાં ક્રેન બોલાવીને ભારે જહેમતથી ઈકો કારને બહાર કાઢવામાં આવી હતી.
સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે, અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ જવાની પરિસ્થિતિ વારંવાર નિર્માણ પામે છે. લોકો દર વર્ષે આ રીતે હેરાન થાય છે. હવે તો શહેરને નગરપાલિકાનું બિરૂદ પણ મળી ગયું છે અને તેના નામે કરોડો રૂપિયાનું બજેટ આવે છે તેમ છતાં આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવી રહ્યો નથી.
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