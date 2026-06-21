ધ્રાંગધ્રાના પ્રતાપપુરમાં અનોખી રીતે યોગ દિવસની ઉજવણી, ગ્રામજનોએ પાણીમાં કર્યા આસનો; ફિટનેસનો સંદેશ આપ્યો
આજે સમગ્ર વિશ્વમાં 'આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.
Published : June 21, 2026 at 9:44 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: આજે સમગ્ર વિશ્વમાં 'આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના પ્રતાપપુર (ચંદ્રાસર) ગામે લોકોએ યોગ દિવસની ઉજવણી કંઈક અલગ અને અનોખી રીતે કરી છે, જે હાલ ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
ધ્રાંગધ્રાના પ્રતાપપુરમાં યોગ દિવસની અનોખી ઉજવણી
સામાન્ય રીતે યોગ મેદાન કે યોગા મેટ પર કરવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ પ્રતાપપુર ગામના ગ્રામજનોએ આ વર્ષે યોગ દિવસની ઉજવણી ગામના તળાવમાં પાણીની અંદર ઉતરીને કરી હતી. ગામના લોકોએ પાણીમાં વિવિધ યોગના આસનો કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોને એ સમજાવવાનો હતો કે માત્ર જમીન પર જ નહીં, પરંતુ પાણીમાં સ્વિમિંગ કરવું પણ એક પ્રકારનો યોગ જ છે. ગ્રામજનોએ જણાવ્યું હતું કે, સ્વિમિંગ કરવાથી શરીરનો સર્વાંગી શારીરિક વિકાસ થાય છે અને મનને અદભૂત શાંતિ મળે છે.
તળાવ બની ગયું છે ખેલકૂદનું મેદાન
આ અનોખી ઉજવણી પાછળ ગામની એક ખાસ વિશેષતા છુપાયેલી છે. પ્રતાપપુર ગામના નિવૃત્ત શિક્ષક દ્વારા ગામના બાળકો અને યુવાનોને લાંબા સમયથી નિઃશુલ્ક સ્વિમિંગ શીખવવામાં આવે છે. આ તાલીમનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, ગામના લોકોએ તાલુકા સ્તરથી લઈને નેશનલ કક્ષા સુધીની સ્વિમિંગ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો છે અને અત્યાર સુધીમાં 400થી વધુ મેડલ મેળવી ગામનું ગૌરવ વધાર્યું છે.
જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ
પાણીમાં યોગ કરી ગ્રામજનોએ અન્ય લોકોને પણ યોગ અને સ્વિમિંગ તરફ આકર્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે યોગ અને સ્વિમિંગ કરવાથી થતા સ્વાસ્થ્યલક્ષી ફાયદાઓ વિશે પણ ગ્રામજનોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. પાણીની અંદર યોગના આસનો કરતા ગ્રામજનોનું આ દ્રશ્ય લોકોમાં યોગ પ્રત્યે નવી જાગૃતિ લાવવા માટેનું પ્રેરણારૂપ બની રહ્યું છે. પ્રતાપપુર ગામની આ પહેલ સાબિત કરે છે કે, સાચી નિષ્ઠા અને ઉત્સાહ હોય તો કોઈ પણ માધ્યમથી સ્વાસ્થ્યની જાળવણી કરી શકાય છે.
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