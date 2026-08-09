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સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ નજીક 10 કરોડના ખર્ચે બનેલા વટેશ્વર વનમાં પાણીની પરબો બંધ હાલતમાં, પર્યટકો પરેશાન

એક તરફ બહારના ભાગેથી અંદર પાણીની બોટલ લઈ જવા દેવામાં આવતી નથી અને અંદર રોટરી ક્લબ દ્વારા નાખવામાં આવેલી પીવાના પાણીની પરબો બંધ હાલતમાં છે.

સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ નજીક 10 કરોડના ખર્ચે બનેલા વટેશ્વર વનમાં પાણીની પરબો બંધ હાલતમાં
સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ નજીક 10 કરોડના ખર્ચે બનેલા વટેશ્વર વનમાં પાણીની પરબો બંધ હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 11:02 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: એક તરફ સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં ફરવા લાયક એકમાત્ર સ્થળ દુધરેજ નજીક બનાવવામાં આવેલું વટેશ્વર સાંસ્કૃતિક વન છે. ત્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રજાના દિવસોમાં પણ જતા હોય છે અને નાના બાળકો સાથે પણ આ વનની મુલાકાત લેતા હોય છે અને આ વનમાં વિવિધ પ્રકારની રાઈડ હોવાના કારણે બાળકોનો ઘસારો સૌથી વધુ આ વનમાં રહેતો હોય છે. પરંતુ ત્યાં જ પીવાના પાણી અંગેની કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે બાળકો વૃદ્ધો અને વનમાં આવતા પર્યટકોને મુશ્કેલીમાં મુકાવું પડી રહ્યું છે.

એક તરફ બહારના ભાગેથી અંદર પાણીની બોટલ લઈ જવા દેવામાં આવતી નથી અને અંદર રોટરી ક્લબ દ્વારા નાખવામાં આવેલી પીવાના પાણીની પરબો બંધ હાલતમાં છે. ફિલ્ટર પ્લાન્ટો પણ બંધ હાલતમાં છે. ત્યારે પર્યટકો જ્યારે નળ ચાલુ કરે તો માત્ર હવા આવે તેવી પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે ફોરેસ્ટ વિભાગના અંદર આ સાંસ્કૃતિક વન આવી રહ્યું છે. વનનું ડેવલોપમેન્ટ હાથ ધરવામાં આવે અને વ્યવસ્થિત રીતે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા આ વનની અંદર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે તેવી પર્યટકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ નજીક 10 કરોડના ખર્ચે બનેલા વટેશ્વર વનમાં પાણીની પરબો બંધ હાલતમાં (Khushi Trivedi)

આ અંગે પર્યટક ખુશી ત્રિવેદી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, વનની અંદરના ભાગે પીવાના પાણીની કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થા નથી. ફ્રિજમાં નાખવામાં આવેલા નળ ચાલુ કરવામાં આવે તો માત્ર હવા આવે છે. ત્યારે બહારથી અંદર બોટલ નથી લઈ જવા દેવામાં આવતી એટલે જેટલો સમય અંદર પસાર કરવો હોય એટલો તરસ્યા રહી અને કરવું પડી રહ્યો છે. આ અંગે તાત્કાલિક પીવાના પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી પર્યટકો અને અમારી માંગ હોવાનું ખુશી ત્રિવેદીએ જણાવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ નજીક 10 કરોડના ખર્ચે બનેલા વટેશ્વર વનમાં પાણીની પરબો બંધ હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)

વરસાદના કારણે વાયરિંગ ધોવાઈ ગયું છે એટલે તમામ પરબો બંધ હાલતમાં- ભુપત ઠાકોર, દેખરેખ રાખનાર કર્મચારી
સુરેન્દ્રનગરના વટેશ્વર વનમાં દેખરેખ રાખનાર કર્મચારી ભુપત ઠાકોર સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, ભારે વરસાદના કારણે વાયરો ધોવાઈ ગયા છે જેને લઇને તમામ પાણીની પરબો બંધ થઈ ગઈ છે. આ અંગે ફોરેસ્ટ વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ થાય તેવા પ્રયત્ન છે. હાલમાં પરબો બંધ હોવાના કારણે પર્યટકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. ત્યારે ટૂંક સમયમાં હવે તેનું રીપેરીંગ કામ હાથ ધરી અને પરબો શરૂ કરવામાં આવશે.

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વટેશ્વર વનમાં સુવિધાનો અભાવ
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