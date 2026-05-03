ઉનાળાની ગરમીમાં કચ્છના નાના રણમાં 5 હજારથી વધુ પશુઓનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા તંત્ર મેદાને
સુરેન્દ્રનગરના રણમાં વસવાટ કરતા પશુ-પક્ષીઓના ગરમીના કારણે મોત ન થાય અને પીવાનું પાણી મળી રહે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે.
Published : May 3, 2026 at 9:35 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છના નાના રણ વિસ્તારમાં ઘુડખર અભ્યારણ આવેલું છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 05 હજારથી વધુ ઘુડખરો રણમાં વસવાટ કરે છે. આ ઉપરાંત અન્ય પશુ-પક્ષીઓ પણ રણમાં વસવાટ કરે છે. જેમાં નીલગાય, શિયાળ અને લોકડી સહિતના પશુઓ પણ છે અને જંગલી બિલાડાઓ પણ રણમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના રણમાં વસવાટ કરતા પશુ-પક્ષીઓના ગરમીના કારણે મોત ન થાય અને પીવાનું પાણી તેમને મળી રહે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે અને ઘુડખર અભયારણ વિભાગ દ્વારા રણમાં અલગ અલગ રીતે જેટલા સ્થળો ઉપર પાણીની કુંડીઓ બનાવવામાં આવી છે.
આ કુંડીઓ નિયમિત રીતે ભરવા માટે સ્ટાફની પણ ફાળવણી કરવામાં આવી છે. હાલમાં સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોનું તાપમાન 43 ડિગ્રી નજીક પહોંચી ગયું છે. તો રણનું અંદાજિત ત્રણથી ચાર ડિગ્રી વધારે હોય એટલે 47 થી 48 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે વસવાટ કરતા પશુ પક્ષીઓના મોત ન થાય તેની તકેદારીના ભાગ સ્વરૂપે હવે તંત્ર પણ કામે લાગ્યું છે. ત્યારે આ સંદર્ભે કચ્છના નાના રણમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલ વિસ્તારના ધાંગધ્રા રેન્જ, બજાણા રેન્જ, હળવદ રેન્જ, આડેસર રેન્જ સહિતના વિસ્તારોમાં પાણીની કુંડીઓ બનાવવામાં આવી છે અને ત્યાં પશુ પક્ષીઓ કાળજાળ ગરમીમાં પીવાના પાણી અને ખોરાકની વ્યવસ્થા કરવાના કારણે તેમનું અસ્તિત્વ ટકી રહે તે પ્રકારના પગલા ભરવામાં આવ્યા છે.
કુંડીઓ બનાવી તો નાખવામાં આવી પરંતુ તેને ભરવાની વ્યવસ્થા માટે પણ ફોરેસ્ટ વિભાગ ઘુડખર વિભાગના સ્ટાફની ફાળવણી કરવામાં આવી છે અને ટેન્કર મારફતે દૈનિક બે વખત આ કુંડીઓ ભરવામાં આવશે. જેને લઈને પીવાનું પાણી અને ખોરાકની વ્યવસ્થા પશુ પક્ષીઓ માટે થઈ શકશે. ત્યારે ગરમીનું પ્રમાણ વધતું જઈ રહ્યું છે. ત્યારે પશુ પક્ષીઓ અને રણમાં વસવાટ કરતા પ્રાણીઓ માટેની અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા હવે તંત્ર પણ મેદાનને ઉતર્યું છે.
ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે, રણમાં વસવાટ કરતાં પશુ પક્ષીઓ ગરમીના કારણે મોતને ન ભેટે તે પ્રકારના પ્રયાસો - ભરત પટેલ નાયક વનસરક્ષણ અધિકારી ધાંગધ્રા ઘુડખર અભ્યારણ
ઘુડખર અભ્યારણના નાયબ વનસંરક્ષણ અધિકારી ભરત પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગરના કુલ પાંચ હજાર હેક્ટર જમીનમાં કચ્છનું નાનું રણ આવેલું છે. ત્યાં નાના-મોટા 5000 થી વધુ પશુઓ વસવાટ કરે છે. આ ઉપરાંત પક્ષીઓ પણ રણમાં વસવાટ કરે છે. ગરમીના કારણે પશુ-પક્ષીઓના મોત ન થાય અને તેમને પીવાના પાણી અને ખોરાકની વ્યવસ્થા થાય તે દિશામાં પગલાં ભરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને ફોરેસ્ટ અને ઘુડખર વિભાગ દ્વારા સ્ટાફની ફાળવણી પણ કરવામાં આવી છે. નિયમિતપણે 70 જેટલા પાણીના અવાડાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે અને તે નિયમિતપણે પાણીથી ભરાઈ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં પશુ-પક્ષીઓ માટે ખોરાકની વ્યવસ્થા થઈ શકે તે દિશામાં પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં 45 ડિગ્રી સુધી રણનું તાપમાન પહોંચી જાય છે. ત્યારે પશુ અને પક્ષીઓનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે તંત્ર કામે લાગ્યું છે.
