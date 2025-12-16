તાપી: બેડારાયપુરા ગામે 15 વર્ષ પહેલા પાણીની ટાંકી તો બની પણ એક ટીપું પાણી અંદર પડ્યું નહી, ગ્રામજનો મુશ્કેલીમાં
બેડા રાયપુરા ગામે પાણી પુરવઠા વિભાગે 15 વર્ષ પહેલા સંપ અને ટાંકી તો બનાવી દીધી પણ પાણી પહોંચ્યું જ નહીં.
Published : December 16, 2025 at 4:19 PM IST
તાપી: મહત્તમ આદિવાસી વસ્તી ધરાવતા તાપી જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને પીવાનું શુધ્ધ પાણી મળી રહે એ માટે પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા અલગ-અલગ યોજના અંતર્ગત કામગીરી કરવામાં આવતી હોય છે.
તાપી જિલ્લામાં પાણી પુરવઠા વિભાગની વરવી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. ડોલવણ તાલુકાના બેડારાયપુરા ગામે પાણી પુરવઠા વિભાગે 15 વર્ષ પહેલા સંપ અને ટાંકી તો બનાવી દીધી પણ પાણી પહોંચ્યું જ નહીં, જેને લઈ ગ્રામજનોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે.
“અમારા ફળિયાની અંદર 15 વર્ષથી ટાંકી બની છે પણ આજસુધી પાણી આવ્યું નથી. અમારા ઘરની પાછળ પણ 3 વર્ષથી ટાંકી બનાવી છે એમાં પણ આજ સુધી પાણી આવ્યું નથી. ત્યાં લાઈટની સુવિધા પણ કરેલી છે છતાં પાણી આવ્યું નથી. અમે લોકોએ ઘણી વખત સરપંચને પણ ફરિયાદ કરી છે. મહિલાઓને રસોડાથી લઈને ઢોર, કપડાં - વાસણ ધોવા માટે પણ પાણી તો જોઈએ જ ને. પાણી વગર આ બધા કામ કઈ રીતે કરીએ? ઉનાળામાં ખેતરમાં પાણી આવે એમાંથી અમે પાણી ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. ખેતરનું પાણી પણ ખાતરવાળું હોય છે જેના કારણે શરદી-ખાંસી, ઝાડા-ઉલ્ટી જેવી બીમારીઓ થઇ જાય છે પછી અમારે ધવાખાને જવું પડે. સરકારને અમારી વિનંતી છે કે અમને મહેરબાની કરીને પાણીની સુવિધા આપો.” - ચંચળબેન પટેલ, સ્થાનિક મહિલા
તાપી જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને પાણી મળી રહે એ માટે પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ યોજના અંતર્ગત ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે પરંતુ કેટલાક વિસ્તારમાં માત્ર કાગળ પર કામગીરી કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. જેમાં પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા લાખોના ખર્ચે ટાંકી અને સંપ અંદાજે 15 વર્ષ પેહલા ડોલવણ તાલુકાના બેડારાયપુરા ગામના કેવડી ફળિયામાં બનાવવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પાણી નહીં પહોંચતા સંપ જર્જરિત હાલતમાં હોય જેને લઈ ફરી અંદાજે ત્રણ વર્ષ પહેલા ત્યાં નજીકમાં બીજો સંપ બનાવવામાં આવ્યો. જોકે તેમાં પણ પાણી અત્યાર સુધી પહોંચ્યું નથી. જેને લઈ ગ્રામજનોની વારંવારની રજૂઆત પોકળ સાબિત થઈ છે. પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા માત્ર સરકારી નાણાંનો વ્યય કરી સંપ અને ટાંકી તો બનાવી દીધી પણ પાણી નહીં પહોંચતા જર્જરિત થઈ રહ્યા છે. ગ્રામજનો સંપમાં પાણી આવે એની વર્ષોથી રાહ જોઈ બેઠા છે.
“15 વર્ષથી ટાંકી બનાવેલી છે પણ ટાંકીમાં પાણી આવ્યું નથી. લોકો વારંવાર પૂછે છે કે પાણી ક્યારે ચાલુ થશે? પણ હજુ સુધી પાણી પુરવઠા વિભાગે ઈન્કવાયરી કરી નથી. ટાંકી સડી ગઈ છે, એકદમ જર્જરિત હાલતમાં છે. ટાંકીની આજુબાજુ મકાનો આવેલા છે. જો ટાંકી તૂટી પડે તો જવાબદારી કોની? નવો સંપ હમણાં 3 વર્ષ પહેલા બનાવ્યો છે પરંતુ એમાં પણ આજ સુધી પાણી આવ્યું નથી. પાણી પુરવઠા વિભાગને એટલી જ વિનંતી છે કે પાણી જલ્દી ચાલુ કરો. આ મામલે અમે રજૂઆતો કરી છે પણ હજુ સુધી કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી.” - જગદીશ પટેલ, ડેપ્યુટી સરપંચ
સમગ્ર મામલે પાણી પુરવઠા વિભાગનો સંપર્ક કરતા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, લાખો રૂપિયાના ખર્ચે સંપ અને ટાંકી બનાવાઈ હતી પરંતુ માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા રોડનું કામ કરવામાં આવતા પાઈપ લાઈન દબાઈ ગઈ હતી, જેનું કામ હાલ ચાલુ છે. ત્યારે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પાણી જ નહીં પહોંચવાની વાતથી પાણી પુરવઠા વિભાગ અજાણ તો નહીં હોય ને? એજન્સી દ્વારા સંપ બનાવવામાં આવ્યો પછી પાણી મળે છે કે નહીં એ ચેક નહીં કરાયું હોય? આવા તો ઘણા સવાલો ઉભા થયા છે.
“બેડા રાયપુરા ગામથી પાણીની પાઈપલાઈનનું કામ પ્રગતિમાં છે જે ટૂંક સમયમાં પૂરું થશે. કામ જેવું પૂર્ણ થશે એટલે પાણી ચાલુ થઇ જશે. આ બાબતે પંચાયતને પણ જાણ કરવામાં આવશે. પાઈપલાઈનનું કામ પૂર્ણ થયા બન્ને ટાંકીમાં પાણી નાખવામાં આવશે. રોડ વાઈડનીંગના કારણે પાઈપલાઈન દબાઈ ગયી હતી જેના કારણે પાણી પહોંચવામાં વિક્ષેપ આવ્યો હતો. ટાંકી પંચાયત હસ્તકની છે, જો તે વધારે જર્જરિત હશે તો એની એસેટ વેલ્યુ નક્કી કરીને ડિમોલીશન માટેની કામગીરી કરવામાં આવશે.” - દિનેશ ટંડેલ, કાર્યપાલક ઈજનેર
