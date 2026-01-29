ETV Bharat / state

અમદાવાદ શહેરમાં પાણી કાપ, આ વિસ્તારમાં આ દિવસે નહીં મળે પાણી

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પાણી પુરવઠાને લઈને જણાવ્યું છે કે, દુધેશ્વર વોટર સંપની કામગીરીના કારણે બે દિવસ પાણીનો કાપ રાખવામાં આવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: શહેરના મધ્ય ઝોનમાં 30 અને 31 જાન્યુઆરીના દિવસે પાણી કાપ રહેશે. અમદાવાદના દુધેશ્વર વોટર સંપની કામગીરીના કારણે પાણીનો કાપ રાખવામાં આવશે. 30 જાન્યુઆરી સાંજે મધ્ય ઝોનમાં પાણી બંધ રાખવામાં આવશે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પાણી પુરવઠા અંગેની જાહેર નોટિસ આપવામાં આવી છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઇજનેર વોટર પ્રોજેકટ અર્તગત મધ્યઝોનનાં શાહપુર વોર્ડમાં આવેલ દુધેશ્વર વોટર વર્કસમાં 1. નવા બનાવવામાં આવેલ 20 MLD અન્ડરગ્રાઉન્ડ સંપની 700મીમી વ્યાસની ફીડર લાઇનનું 1600 મીમી વ્યાસની કોતરપુર મેઈન ટ્રંક લાઈન સાથે જોડાણ કરવાની તથા 2. નવા બનાવવામાં આવેલ 20. MLD પંપહાઉસ માંથી નીકળતી 1400 મીમી વ્યાસની મેઈન હેડર લાઇનનું બુસ્ટર પંપ નં-3 પાસે આવેલ હયાત 1200 મીમી વ્યાસની પાઇપલાઇન સાથે જોડાણનીકામગીરી 3. નવી પૂર્ણ થયેલી 20 MLD ટાંકીનું હયાત ભૂગર્ભ ટાંકી સાથે ઈન્ટર કનેકશનની કામગીરી તા.30 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ કોતરપુર વેસ્ટર્ન ટૂંક મેઇન્સમાં શટડાઉન લઇન કરવાની થતી હોઇ તા.30 જાન્યુઆરી 2026 નાં રોજ મધ્યઝોનમાં આવેલા તમામ વોટર ડીસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટેશનમાં કોતરપુર વેસ્ટર્ન ટૂંક મેઇન્સ આધારીત વોટર ડીસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટેશન ખાતેથી સાંજે સપ્લાય બંધ રાખવામાં આવશે.

અમદાવાદના કોતરપુર વેસ્ટર્ન ટ્રંક મેઈન લાઇનમાં જોડાણની કામગીરી કરવાની કરવામાં આવશે. જેના લીધે કોતરપુર વોટર વર્કસમાંથી મધ્ય ઝોન વિસ્તારમાં પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે નહીં. શહેરના શાહપુર, દરિયાપુર, માધુપુરા, શાહીબાગ, દુધેશ્વર, જમાલપુર, ખાડિયા, રાયખડ, અસારવા, લાલદરવાજા વિસ્તારમાં 30 જાન્યુઆરીના રોજ સાંજે પાણી આવશે નહીં.

31 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે અને સાંજે ઉપલબ્ધ જથ્થા મુજબ પાણી આપવામાં આવશે. તેમાં આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તા.31 જાન્યુઆરી 2026નાં રોજ સવાર તથા સાંજનો પાણી પુરવઠો પાણીના ઉપલબ્ધ જથ્થા મુજબ આપવામાં આવશે જેની જાહેર જનતાએ નોંધ લેવા વિનંતી છે.

