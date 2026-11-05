દુષ્કાળના એંધાણ વચ્ચે રાજકોટવાસીઓને મોટી રાહત; સૌની યોજના થકી આજી ડેમમાં ઠલવાયું પાણી
રાજકોટ મનપાના અધિકારીઓએ આજી ડેમ ખાતે સૌની યોજના થકી અપાયેલા નવા નીરના વધામણાં કર્યા હતા.
Published : November 5, 2026 at 6:18 PM IST
રાજકોટઃ સૌરાષ્ટ્રમાં આ વર્ષે વરસાદ ઓછો થયો છે. રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં પીવાના પાણીને લઈને લોકોના મનમાં ચિંતા હતી. આવા સમયે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્વનું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે અને સૌની યોજના અંતર્ગત રાજકોટની જનતા માટે નર્મદાના નીર ઠાલવવામાં આવ્યા છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન સમાન 'સૌની યોજના' એ સૌરાષ્ટ્ર માટે જીવાદોરી સમાન સાબિત થઈ રહી છે. આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ જ એ છે કે, સૌરાષ્ટ્રના ડેમોને નર્મદાના પાણીથી ભરવામાં આવે અને લોકોને પીવાનું પાણી તેમજ ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળી રહે. આજે એ જ યોજનાના ભાગરૂપે રાજકોટને નર્મદાના નીર મળતા શહેરમાં આનંદનો માહોલ છે.
આ પ્રસંગે રાજકોટ શહેરના મેયર નેહલ શુક્લએ જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, રાજકોટના પ્રભારી મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તેમજ જળસંપત્તિ મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલના સહયોગથી રાજકોટને સમયસર નર્મદાના નીર ઉપલબ્ધ કરાવાયા છે. આ તમામ નેતાઓના સતત પ્રયત્નો અને સંકલનના કારણે રાજકોટને સમયસર પાણી મળ્યું છે.
મેયર નેહલ શુક્લના કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર
વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ અને રણદીપ સુરજેવાલા જેવા રાષ્ટ્રીય સ્તરના નેતાઓ જનતામાં ભય અને પેનિક ફેલાવીને રાજકારણ રમવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પાણીને લઈને લોકોને ડરાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, જનતાને ડરાવીને રાજનીતિ કરવાને બદલે ભાજપ સરકાર હંમેશા લોકોની સુખાકારી અને સેવા માટે કામ કરે છે. આજે રાજકોટ સુધી નર્મદાના પાણી પહોંચાડીને વિપક્ષના રાજકારણને વિકાસ અને કામગીરી થકી સીધો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. વિપક્ષ પેનિક ફેલાવે છે, જ્યારે ભાજપ પાણી પહોંચાડે છે.
આ તરફ જળસંપત્તિ મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ ઓછો હોવા છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે રાજકોટની પ્રજાને પાણીની કોઈ મુશ્કેલી કે કમી નહીં આવવા દેવાની જે ખાતરી આપી હતી, તે આજે નર્મદાના નીર લાવીને પૂર્ણ કરી બતાવી છે. સરકાર માત્ર કોંગ્રેસની વાતો નથી કરતી, પણ કામ કરીને બતાવે છે તેનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.
સૌની યોજનાના પરિણામે આવનારા દિવસોમાં પણ રાજકોટવાસીઓને પીવાના પાણીની કોઈ હાલાકી નહીં ભોગવવી પડે તેવી પ્રતિબદ્ધતા દોહરાવવામાં આવી હતી. રાજકોટની જનતાને પૂરતું પાણી મળશે અને પાણીની કટોકટી સર્જાશે નહીં તેવી ખાતરી આપવામાં આવી છે.
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