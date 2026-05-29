ETV Bharat / state

પાણી માટે સંઘર્ષ: આદિવાસી મહિલાઓના માથે બેડા અને પગમાં પથ્થરો, વાંસદાના ખાટાઆંબાની તરસ ક્યારે છિપાશે?

નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાના અંતરિયાળ ખાટાઆંબા ગામમાં પીવાના પાણીની વિકટ સમસ્યા માટે લોકો માટે મુશ્કેલી બની ગઇ છે.

વાંસદાના ખાટાઆંબા ગામમાં પીવાના પાણીની વિકટ સમસ્યા જોવા મળે છે
વાંસદાના ખાટાઆંબા ગામમાં પીવાના પાણીની વિકટ સમસ્યા જોવા મળે છે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

પરીમલ મકવાણા, નવસારી: નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાના અંતરિયાળ ખાટાઆંબા ગામમાં પીવાના પાણીની વિકટ સમસ્યા માટે લોકો માટે મુશ્કેલી બની ગઇ છે. સરકાર દ્વારા હર ઘર નળથી પાણી પહોંચાડવાના દાવાઓ વચ્ચે અહીં આદિવાસી પરિવારો ખાસ કરીને મહિલાઓને રોજિંદા જીવન માટે પાણી માટે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. ઉનાળો શરૂ થતા જ ગામમાં પાણીની અછત ગંભીર બની જાય છે અને મહિલાઓએ પાણી મેળવવા માટે એક કિલોમીટર દૂર આવેલી વેરી સુધી જવું પડે છે.

પાણી માટે પથરાળ અને જોખમી રસ્તા પરથી પસાર થાય છે મહિલાઓ

સ્થિતિ એટલી દયનીય છે કે વાંસદાના ખાટાઆંબાના ગારમાથા ફળિયાની મહિલાઓને પીવાના પાણી માટે બીજો કોઈ વિકલ્પ જ બચ્યો નથી. ગામની મહિલાઓ અને નાના બાળકો રોજ પથરાળ અને જોખમી રસ્તાઓ પરથી પસાર થઈને એક કિલોમીટર દૂર આવેલી કુદરતી વેરી સુધી પહોંચે છે. ત્યારબાદ માથે પાણીના બેડા રાખીને ફરી ઊંચા ચઢાણ ચડી ઘરે પહોંચવું પડે છે. કડકડતી ગરમીમાં થતો આ સંઘર્ષ ગ્રામજનો માટે રોજની જિંદગીનો ભાગ બની ગયો છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને નાના બાળકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

વાંસદા તાલુકાના અંતરિયાળ ખાટાઆંબા ગામમાં પીવાના પાણીની વિકટ સમસ્યા (ETV Bharat Gujarat)

"બહુ તકલીફ પડે છે. પીવાનું પાણી મળતું નથી તો ઢોર પણ કેવી રીતે પાણી પીવે? ખાડા-ટેકરા ચઢીને પાણી ભરવા જવું પડે છે. જંગલ અને ડુંગરાળ વિસ્તાર હોવાથી પાણી ભરવા જતા પણ બીક લાગે છે." સની ઝુલક, સ્થાનિક

ગામમાં 300 ફૂટ ઊંડા બોર તો બનાવવામાં આવ્યો છે, પણ ઉનાળો બેસતા જ ભૂગર્ભ જળ ઊંડા જતા રહેતા આ બોર માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન સાબિત થયા છે. બોરમાંથી થોડા સમય માટે જ પાણી આવતા લોકો ફરી કુદરતી સ્ત્રોતો અને વેરી પર નિર્ભર બન્યા છે. સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતાં પાણીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.

આદિવાસી મહિલાઓએ પાણી માટે સંઘર્ષ કરવો પડે છે
આદિવાસી મહિલાઓએ પાણી માટે સંઘર્ષ કરવો પડે છે (ETV Bharat Gujarat)

"માર્ચ મહિના પછી પાણીની તકલીફ પડે છે. પાણી છે ખરા પણ વધુ નીચાણમાં છે. વર્ષોથી વેરી ચાલતી હતી ત્યાંથી જ પાણી ભરીએ છીએ. મહિલાઓ ડુંગરાળ વિસ્તારમાં થઇને વેરીમાં પાણી ભરવા જાય છે પણ દીપડા જેવા હિંસક પ્રાણીઓનો ડર રહે છે જેને કારણે કામ પરથી વહેલા આવીને તેમની સાથે પાણી ભરવા માટે જવું પડે છે." છગનભાઇ, ગામના આગેવાન

ગ્રામજનોની વેદના રાજકીય આક્રોશમાં બદલાઇ

ગ્રામજનોની આ વેદના હવે રાજકીય આક્રોશમાં બદલાઈ રહી છે. વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલે આ મુદ્દે તંત્રને જગાડવા માટે વિસ્તારમાં 'જલયાત્રા' શરૂ કરી છે. તેઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે ડુંગરાળ વિસ્તારના આદિવાસીઓ આજે પણ પાયાની સુવિધાઓથી વંચિત છે.

"નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકાના પૂર્વ પટ્ટીના ગામ, ડુંગરાળ અને જંગલ વિસ્તારના ગામોમાં પીવાના પાણીની ખુબ જ તકલીફ છે. પીવાનું પાણી મળી રહે તે માટે અમે જળયાત્રા કાઢી છે અને તેના ફળ સ્વરૂપે આદિવાસી સમાજના લોકો ગંદુ પાણી પીવે છે, પીવાના પાણીની ખુબ જ તકલીફ છે. આદિવાસી સમાજના લોકો ગંદુ પાણી પીવે છે. ખરાબ અવસ્થામાં જીવે છે અને વેરીમાંથી પાણી લઇને ડુંગર ચઢી પશુઓને પાણી પીવડાવે છે અને પોતે પણ પીવે છે. પુરતા પ્રમાણમાં પાણી ન મળી રહે ત્યા સુધી જળયાત્રા ચાલુ રાખીશું." અનંત પટેલ, ધારાસભ્ય, વાંસદા

બીજી તરફ લોક આક્રોશને જોતા પાણી પુરવઠા વિભાગ પણ એલર્ટ થયું છે. તંત્રનું કહેવું છે કે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને કારણે આ સમસ્યા સર્જાઇ છે પરંતુ તેનો કાયમી ઉકેલ ખૂબ જ નજીક છે.

પીવાનું પાણી ન મળતા આદિવાસી મહિલાઓએ કુદરતી વેરીમાંથી પાણી ભરવું પડે છે
પીવાનું પાણી ન મળતા આદિવાસી મહિલાઓએ કુદરતી વેરીમાંથી પાણી ભરવું પડે છે (ETV Bharat Gujarat)

"વાંસદા તાલુકાના ડુંગરાળ વિસ્તારોમાં આવેલા ગામોમાં ઉનાળામાં પાણીના તળ નીચે જવાને કારણે 300 ફૂટ ઊંડા બોર કરવા છતાં પણ પીવાનું પાણી ઓછું મળે છે. વપરાશના પાણીમાં ઘટ પડતી હોવાને કારણે લોકોને થોડી તકલીફ પડે છે. પાણી પુરૂ પાડવા કામ પ્રગતિ હેઠળ છે અને ખાંટાઆંબામાં કામગીરી ચાલી રહેલ છે. આ કામગીરી પૂર્ણ થતા ભવિષ્યમાં આ વિસ્તારમાં પાણીની સમસ્યા દૂર થઇ શકે છે." સાહિસ્તા પટેલ, નાયબ ઇજનેર, પાણી પુરવઠા વિભાગ

સરકારી વિભાગે આશ્વાસન તો આપ્યું છે અને યોજના પણ પ્રગતિમાં છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે આ યોજના ક્યારે પૂરી થશે? ત્યાં સુધી શું ખાટાઆંબા ગામની મહિલાઓએ આમ જ જોખમી રસ્તે પાણી માટે ભટકવું પડશે? ગુજરાતના અંતરિયાળ વિસ્તારની તરસ ક્યારે છિપાશે, તે જોવું રહ્યું.

આદિવાસી મહિલાઓના માથે બેડા અને પગમાં પથ્થરો
આદિવાસી મહિલાઓના માથે બેડા અને પગમાં પથ્થરો (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

WATER PROBLEM IN KHATAAMBA VILLAGE
TRIBAL STRUGGLE FOR WATER
KHATAAMBA VILLAGE WATER PROBLEM
VANSDA WATER CRISIS
WATER PROBLEM IN KHATAAMBA VILLAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.