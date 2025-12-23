ETV Bharat / state

નવસારીમાં પાણીની સમસ્યા ગંભીર બની, 30 જાન્યુઆરી સુધી અનેક વિસ્તારોને નહીં મળે પાણી

નવસારીની અમૃતનગર જેવી સોસાયટીઓમાં ઓછા દબાણે અને ડહોળું, જીવાતવાળું પાણી આવતું હોવાથી લોકો પરેશાન

નવસારીમાં પાણીની સમસ્યા ગંભીર બની,
નવસારીમાં પાણીની સમસ્યા ગંભીર બની, (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: ઉકાઇ-કાકરાપાર ડાબા કાંઠાની નહેરમાં સમારકામા કારણે નવસારી અને વિજલપોર વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પાણીની સમસ્યા ગંભીર બની છે. નહેરનું રોટેશન 4 દિવસ માટે બંધ રહેતા શહેરના અનેક વિસ્તારમાં લોકોને પાણી કાપનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા દિવસમાં માત્ર એક જ સમયે ટેન્કર દ્વારા પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે.

નવસારીમાં 30 જાન્યુઆરી સુધી નહેરનું રોટેશન બંધ

નવસારી મહાનગર પાલિકા દ્વારા શહેરમાં પૂરતું પાણી આપવાની જાહેરાતો કરવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવિક સ્થિતિમાં ઘણા વિસ્તારોમાં લોકો પાણી માટે વલખાં મારી રહ્યા છે.નવસારી પાલિકા અને વિજલપોર પાલિકાના સમયગાળા દરમિયાન શહેરની પાણી સમસ્યાના નિરાકરણ માટે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના લોકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળી રહે તે માટે ત્રણ વોટર ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત દર વર્ષે ઊભી થતી પાણી સમસ્યા દૂર કરવા શહેરના તળાવો એકબીજા સાથે જોડવાની યોજનાઓ પણ અમલમાં મૂકવામાં આવી. છતાં પણ દર વર્ષે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનામાં નહેરમાં સમારકામ શરૂ થતાં જ શહેરમાં પાણી સમસ્યા ઉભી થાય છે.

નવસારીમાં પાણી કાપને કારણે લોકો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

આ વર્ષે પણ 11 ડિસેમ્બરથી 30 જાન્યુઆરી સુધી નહેરનું રોટેશન બંધ છે. હજી થોડા જ દિવસોમાં શહેરના જલાલપોર વિસ્તાર સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પાણી સમસ્યાની ફરિયાદો સામે આવી છે. ખાસ કરીને અમૃતનગર જેવી મોટી સોસાયટીઓમાં ઓછા દબાણે અને ડહોળું, જીવાતવાળું પાણી આવતું હોવાથી લોકો પરેશાન છે. તળાવ નજીક હોવા છતાં લોકોને દિવસમાં માત્ર એક જ વખત અને તે પણ 15થી 20 મિનિટ માટે પાણી મળતું હોવાથી ગૃહિણીઓની હાલત કફોડી બની છે. મહેમાન આવે કે કોઈ શુભ-અશુભ પ્રસંગ હોય ત્યારે પાણીની ચિંતા વધી જાય છે.

નવસારીના અનેક વિસ્તારમાં પાણી કાપને કારણે એક જ સમયે પાણી મળે છે
નવસારીના અનેક વિસ્તારમાં પાણી કાપને કારણે એક જ સમયે પાણી મળે છે (ETV Bharat Gujarat)

શહેરને સુંદર બનાવવા મહાનગર પાલિકા કરોડો રૂપિયા ખર્ચી રહી છે, પરંતુ નાગરિકોને પાયાની સુવિધા એટલે કે પૂરતું અને શુદ્ધ પાણી આપવામાં નિષ્ફળ રહી છે. લોકોની માંગ છે કે દિવસમાં બે વખત પૂરતા દબાણ સાથે શુદ્ધ પાણી આપવામાં આવે.શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારના પુનેશ્વર, ઘેલખડી, લીમડાચોક સહિત અનેક વિસ્તારોમાં એક સમય પાણી આપવામાં આવતા હજારો લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. વિપક્ષે પણ કરોડો રૂપિયા ખર્ચવા છતાં પાણી સમસ્યા યથાવત રહેવા અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે અને અધિકારીઓને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ઉતરી લોકોની સમસ્યા સાંભળવાની અપીલ કરી છે.પાણી વિભાગના અધિકારીઓનો દાવો છે કે પાણીની અછત નથી અને હાંસાપોર તળાવ તથા બોરવેલના પાણી મિશ્રિત કરીને પુરવઠો કરવામાં આવે છે છતાં શહેરીજનોને આજે પણ પાણી સમસ્યા ભોગવવી પડી રહી છે.ગાયકવાડી રાજના ઇતિહાસ ધરાવતા નવસારી શહેરમાં ભવિષ્યમાં પાણી સમસ્યા ન રહે તે માટે મહાનગર પાલિકા કાયમી આયોજન કરે તેવી શહેરીજનો આશા રાખી રહ્યા છે.

નવસારીમાં પાણીની સમસ્યા ગંભીર બની
નવસારીમાં પાણીની સમસ્યા ગંભીર બની (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NAVSARI WATER PROBLEM
NAVSARI WATER ISSUE
NAVSARI MAHANAGARPALIKA
NAVSARI WATER PROBLEM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.