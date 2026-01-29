સુરેન્દ્રનગર : વાહ રે ભ્રષ્ટાચાર! 55 કરોડ પાણીની હલકી પાઈપલાઈનો પાથર, હવે વધુ 38 કરોડ ખર્ચશે તંત્ર

ETV Bharat / state

પાઇપલાઇન નબળી કક્ષાની હોવાનું ખુદ અધિકારીઓએ સ્વીકાર્યું

પાઇપલાઇન નબળી કક્ષાની હોવાનું ખુદ અધિકારીઓએ સ્વીકાર્યું
પાઇપલાઇન નબળી કક્ષાની હોવાનું ખુદ અધિકારીઓએ સ્વીકાર્યું (ETV Bharat Gujarat)
Published : January 29, 2026 at 10:45 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં દરરોજ પીવાનું પાણી મળી રહે તે માટે 55 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવી પાણીની પાઇપલાઇનનો નાખવામાં આવી હતી. સૌની યોજના અંતર્ગત જીયુડીસી વિભાગને આ કામગિરી સોંપવામાં આવી હતી, જેમાં જોરાવનગર રતનપર સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ માં નવી પાણીની પાઇપલાઇનનો નાખવામાં આવી પરંતુ આ પાઈપલાઈનો હલકી ગુણવત્તાની હોવાને વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લીકેજની ફરિયાદ આવવા લાગી હતી. હવે મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા પણ આ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે અને વધુ 38 કરોડના ખર્ચે નવી પાઈપલાઈનો પાથરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં રોજ 15 થી વધુ સ્થળો ઉપર નવી નાખવામાં આવેલી પાણીની પાઇપલાઇનનો તૂટી રહી છે. જ્યારે ફોર્સથી પાણી છોડવામાં આવે તો આ પાણીની પાઇપલાઇન ફાટી જાય છે અને લીકેજ સર્જાય છે. જેને લઇ પાણીનો ફેરફાર પણ થાય છે અને પાણી કાપનો સામનો સુરેન્દ્રનગર શહેરની જનતાને કરવો પડી રહ્યો છે.

રસ્તાઓ પર પાણી, શહેરીજનો ત્રસ્ત

પાણી લીકેજને કારણે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં કાદવ અને ગંદકી પણ વધી રહ્યા છે. શહેરીજનો પોતાનો આક્રોશ પણ ઠાલવી રહ્યા છે કે, પાણીની પાઈપલાઈન પાથરવાની કામગિરીમાં ગંભીર ભ્રષ્ટાચાર થયા છે. બીજી તરફ મહાનગર પાલિકા દ્વારા પણ એ બાબતનો સ્વીકાર કરાયો કે, જીયુડીસી દ્વારા પથરાયેલ પાઈપલાઈનોમાં રોજ 15થી વધુ જગ્યાએથી લીકેજની ફરિયાદો આવી રહી છે.

હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગરમાં ત્રણ દિવસે પીવાનું પાણી મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મહાનગર બન્યું છતાં પણ ત્રણ દિવસે પીવાનું પાણી સુરેન્દ્રનગર શહેરની 03 લાખ જનતાને મળી રહ્યું છે ત્યારે હવે નબળી કક્ષાનું કામગીરી થઈ હોવાનો સ્વીકાર કરી અને 55 કરોડ રૂપિયા પાણીમાં જતા રહ્યા હોવાનો ઘાટ સર્જાયા બાદ હવે મહાનગરપાલિકા દ્વારા વધુ એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જે વિસ્તારમાં વારંવાર લીકેજ સર્જાઈ રહ્યું છે અને પાઇપલાઇનનો ફાટી જવાની ઘટનાઓની સૌથી વધુ ફરિયાદ નોંધાય છે તેવા વિસ્તારોમાં વધુ 38 કરોડના ખર્ચે નવી પાણીની પાઇપલાઇન નાખવામાં આવશે. હવે આના માટે અગામી દિવસોમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી અને આ કામ શરૂ કરવામાં આવશે.

આ અંગે મહાનગરપાલિકાના પાણી પુરવઠા સપ્લાયર અધિકારી કયવંત હેરમા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે સ્થળોએ પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનનો ફાટી જવાની વધુ ફરિયાદ મળી રહી છે ત્યાં નવી પાણીની પાઇપલાઇન 38 કરોડના ખર્ચે નાખવામાં આવશે રોજ 15 થી વધુ સ્થળોએ પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનનો ફાટી જાય છે તેવી ફરિયાદો પ્રાપ્ત થાય છે અંતે ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી અને ટૂંક સમયમાં કામ શરૂ કરવામાં આવશે.

