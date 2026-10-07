ખેડાના ડાકોરમાં બ્રિજની કામગીરી દરમિયાન પાણીની પાઈપલાઈન તૂટી, અઠવાડિયા સુધી પાણીની તંગી સર્જાવાની શક્યતા
ડાકોર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે પાણીની લાઈન રિપેર કરવા ઈજારદારને 24 કલાકનો સમય આપ્યો છે. જો નહીંતર પોલીસ ફરિયાદ કરવાની ચેતવણી આપી છે.
Published : October 7, 2026 at 2:59 PM IST
ખેડાઃ યાત્રાધામ ડાકોરમાં ચાલી રહેલી બ્રિજની કામગીરી દરમિયાન ઈજારદારની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. ડાકોરમાં જૂનો બ્રિજ તોડીને નવીન બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી દરમિયાન ભવન્સ કોલેજ પાસે પસાર થતી મુખ્ય પાણીની લાઈનમાં મોટું ભંગાણ સર્જાયું છે. જેને પગલે ડાકોરના અનેક વિસ્તારોમાં આગામી ૩ દિવસથી લઈને એક અઠવાડિયા સુધી પીવાનું પાણી ન મળે તેવી ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
પાણીની લાઈન રિપેર કરવા ઈજારદારને 24 કલાકનો સમય
પાણીની લાઈનને નુકશાન ન થાય તે માટે ચીફ ઓફિસરે કામગીરી બંધ રાખવા સૂચના આપી હોવા છતાં ઈજારદારે કામ ચાલુ રાખતા લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું હતુ. ચીફ ઓફિસર દ્વારા પાણીની લાઈન રિપેર કરવા ઈજારદારને 24 કલાકનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. જો તે દરમિયાન લાઈન પૂર્વવત નહિ થાય તો ફરિયાદ કરવાની પણ ચેતવણી આપી છે.
ચીફ ઓફિસરની સૂચનાને ઈજારદારે અવગણી
મળતી માહિતી મુજબ, ભવન્સ કોલેજ પાસે કામગીરી ચાલી રહી હતી,ત્યારે અગાઉ પાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સ્થળ પર પહોંચીને પાણીની લાઈનને નુકસાન ન થાય તે માટે કામગીરી બંધ રાખવા સૂચના આપી હતી. આમ છતાં, ઈજારદારે સૂચનાને નજરઅંદાજ કરીને કામ ચાલુ રાખ્યું હતું. જેના કારણે પાઈપલાઈન તૂટી જવા પામી હતી.
અનેક વિસ્તારોમાં પાણીની તંગી સર્જાવાની સ્થિતિ
પાણીની લાઈન તૂટી જવાના કારણે ડાકોરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ન મળે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ડુંગરા ભાગોળ, વડા બજાર, નાની ભાગોળ, ગોપાલપુરા તેમજ સુપ્રસિદ્ધ રણછોડરાયજી મંદિરની આસપાસના વિસ્તારોમાં ત્રણ દિવસથી અઠવાડિયા સુધી પીવાનું ના મળી શકે તેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. તહેવારો અને યાત્રાળુઓની ભીડ વચ્ચે સ્થાનિકો અને શ્રદ્ધાળુઓએ પાણી માટે વલખાં મારવા પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
જાહેર મિલકતને નુકસાનની ફરિયાદ કરવાની ચેતવણી
આ સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લઈને ડાકોર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર દ્વારા માર્ગ અને મકાન વિભાગનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે, જવાબદાર ઈજારદારને તૂટેલી લાઈન રિપેર કરવા માટે ૨૪ કલાકનો આખરી સમય આપવામાં આવ્યો છે. જો નિયત સમય મર્યાદામાં પાઈપ લાઇન પૂર્વવત કરવામાં નહીં આવે,તો સરકારી અને જાહેર મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવા બદલ કોન્ટ્રાક્ટર સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવશે.
ક્ષતિ નહીં સુધારે તો ફરિયાદ સહિતની કાર્યવાહી
ચીફ ઓફિસર ડાકોર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પાર્થ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, માર્ગ અને મકાન વિભાગ હસ્તકનો ભવન્સ કોલેજ પાસે બ્રિજ છે, એ નવેસરથી બનાવવાનું કામ શરૂ થયું છે. એ બ્રિજ પાસેથી પાણીની લાઇન આવે છે. જે શેઢીનો સંપ કહેવાય ત્યાં પડે છે. આ કામના ઈજારદારે પાણીની લાઈનને તોડી નાખેલી છે. જો આ લાઇન તાત્કાલિક રિપેર ન થાય તો શહેરના ઘણા વિસ્તારને પાણીની અપૂરતા દબાણની અથવા બિલકુલ ન આવે તેવી સમસ્યા થઈ શકે એમ છે.
ઈજારદાર સામે પોલિસ ફરિયાદ સહિતની કાર્યવાહી થઈ શકે
ચીફ ઓફિસરે આ મામલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નાયબ કાર્યપાલક માર્ગ અને મકાનનું ધ્યાન દોરેલું છે કે કોઈપણ સંજોગોમાં આજે જ આ લાઈન ઈજારદાર પાસેથી રિપેર કરાવો, અન્યથા ગંભીર કાર્યવાહી થઈ શકે એમ છે. આ પુલ પર પાણીની લાઈન પસાર થાય છે તે પુલ જે રીતે તોડવામાં આવ્યો છે એ રીતે રિપેરિંગ કરવામાં સારી એવી મુશ્કેલી થઈ શકે તેમ છે. બે દિવસથી માંડીને આઠ દસ દિવસ પણ લાગી શકે છે, કારણ કે નીચે નદી પસાર થાય છે. જો ઈજારદાર આ ક્ષતિ સુધારશે નહિ તો કામ અટકાવવાથી શરૂ કરીને નગરપાલિકાની લાઈનને ડેમેજ કરવા સંબંધી પોલિસ ફરિયાદ સહિતની કાર્યવાહી થઈ શકે તેમ છે.
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