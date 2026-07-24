AMCનું 17 હજાર કરોડનું બજેટ છતાં પહેલાં વરસાદમાં શહેર પાણી-પાણી, પરેશાન અમદાવાદીઓ શું બોલ્યા?
વરસાદના કારણે સૌથી વધુ મુશ્કેલી રોજિંદા નોકરીએ જતા લોકો અને જાહેર પરિવહન પર નિર્ભર મુસાફરોને પડી રહી છે.
Published : July 24, 2026 at 7:09 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં પડેલા ભારે વરસાદે શહેરના જનજીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે. શહેરના પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ સુધી અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા, ટ્રાફિક જામના દૃશ્યો સર્જાયા અને જાહેર પરિવહન સેવાઓ પણ ખોરવાઈ ગઈ. અંદાજે 17 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુનું વાર્ષિક બજેટ ધરાવતી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દર વર્ષે ચોમાસા પૂર્વે ડ્રેનેજ સફાઈ અને પાણી ભરાવાની સમસ્યા દૂર કરવા માટે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરતી હોય છે, પરંતુ પ્રથમ જ વરસાદમાં શહેરની પરિસ્થિતિ બેહાલ કરી નાખી છે.
ઓફિસ પહોંચવું બન્યું પડકાર
વરસાદના કારણે સૌથી વધુ મુશ્કેલી રોજિંદા નોકરીએ જતા લોકો અને જાહેર પરિવહન પર નિર્ભર મુસાફરોને પડી રહી છે. અનેક બસ રૂટ પ્રભાવિત થયા, ટ્રાફિકના કારણે લાંબા સમય સુધી લોકો રસ્તા પર અટવાયા અને કેબ સેવાઓ પણ સરળતાથી ઉપલબ્ધ રહી નહોતી.
ETV ભારતની ટીમ અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં પહોંચી હતી જ્યાં એક સ્થાનિક મહિલાએ જણાવ્યું કે, "વરસાદના કારણે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં ભારે તકલીફ પડી રહી છે. કંપનીને આ પરિસ્થિતિ સમજાતી નથી. મોડું પહોંચીએ તો વેતન કાપવાની વાત કરે છે. સરકારને મારી વિનંતી છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં લોકો હેરાન ન થાય તે માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ઉબેર અને ઓલા પણ સરળતાથી મળતા નથી." અન્ય એક કર્મચારીએ જણાવ્યું કે, "વરસાદ હોવા છતાં સવારે જ પાંચ ફોન આવી ગયા હતા. શેઠનું સ્પષ્ટ કહેવું હતું કે ભલે કેટલો પણ વરસાદ હોય, ઓફિસ આવવું જ પડશે."
પાણી ભરાતા રોજિંદું જીવન પણ મુશ્કેલ
ભારે વરસાદ બાદ અનેક રહેણાંક વિસ્તારોમાં ગંદા પાણી ભરાતા સામાન્ય જીવન પણ પ્રભાવિત થયું છે. લોકો માટે દૂધ, શાકભાજી અને રોજિંદી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ લેવા બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે. એક સ્થાનિક મહિલાએ જણાવ્યું કે, "દૂધ અને શાકભાજી લેવા માટે પણ ગંદા પાણીમાંથી પસાર થવું પડે છે. આ ગંદા પાણીનો શક્ય તેટલો વહેલો નિકાલ લાવવો જોઈએ." બીજા એક સ્થાનિક રહેવાસીએ સીધો આક્ષેપ કરતાં કહ્યું કે, "આ સમસ્યા સરકારની જ છે. તેનો નિકાલ પણ સરકારે જ લાવવો જોઈએ."
'કુદરતી આફતમાં કર્મચારીઓને રાહત મળવી જોઈએ'
વરસાદ જેવી કુદરતી પરિસ્થિતિમાં ખાનગી કંપનીઓ અને ઉદ્યોગોએ પણ કર્મચારીઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનવાની જરૂરિયાત લોકો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. સ્થાનિક રહેવાસીએ જણાવ્યું કે, "આ કુદરતી આફત છે. કંપનીઓ અને કારખાનાના માલિકોએ આવી સ્થિતિમાં કર્મચારીઓને રજા આપવી જોઈએ, વેતન કાપવાની ધમકી નહીં આપવી જોઈએ." આ નિવેદન માત્ર એક વ્યક્તિની લાગણી નથી, પરંતુ વરસાદ દરમિયાન નોકરીએ જવા માટે સંઘર્ષ કરતા અનેક કર્મચારીઓની વ્યથા વ્યક્ત કરે છે.
પૂર્વ વિસ્તારમાં સ્થિતિમાં સુધારો, છતાં સમસ્યા યથાવત
અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં અગાઉની સરખામણીએ સ્થિતિમાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો છે. એક દુકાનદારે જણાવ્યું કે, વરસાદ હોવા છતાં જરૂરી વસ્તુઓ લેવા લોકો આવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, "લોકોને જરૂરિયાત હોય ત્યારે તેઓ સાબુ જેવી વસ્તુ લેવા પણ આવે છે. અમારી સોસાયટીનો રોડ મુખ્ય રોડ કરતાં લગભગ એક ફૂટ નીચે છે. AMCએ અહીં ફાઇટર પંપ મૂક્યા હોવાથી આ વખતે ઘરમાં પાણી ઘૂસ્યાં નથી. અગાઉ વરસાદ પડે ત્યારે ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જતું હતું."
આ નિવેદન દર્શાવે છે કે જ્યાં યોગ્ય પૂર્વ તૈયારી કરવામાં આવી છે ત્યાં સ્થિતિમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે, પરંતુ શહેરના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં હજુ પણ પાણી ભરાવાની સમસ્યા યથાવત છે.
પ્રથમ વરસાદે જ ઊભા કર્યા અનેક સવાલો
દર વર્ષે ચોમાસા પહેલાં ડ્રેનેજ લાઈનની સફાઈ, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પંપિંગ સ્ટેશન, વોટર લોગિંગ પોઈન્ટ્સની ઓળખ અને તાત્કાલિક કામગીરીના દાવા કરવામાં આવે છે. તેમ છતાં પ્રથમ જ ભારે વરસાદમાં શહેરના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા લોકો AMCની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે.
શહેરના અનેક મુખ્ય માર્ગો પર વાહનો ધીમે ધીમે આગળ વધતા જોવા મળ્યા, જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ વાહનચાલકોને લાંબા સમય સુધી ટ્રાફિકમાં અટવાઈ રહેવું પડ્યું. જાહેર પરિવહન સેવાઓ પણ પ્રભાવિત થતાં રોજિંદા મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો.
ભારે વરસાદ દરમિયાન લોકો પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ પર બિનજરૂરી અવરજવર ટાળવાની સલાહ આપે છે. ખુલ્લા મેનહોલથી સાવચેત રહેવું, વીજ થાંભલા અથવા ખુલ્લા વાયરથી દૂર રહેવું, જરૂરી હોય ત્યારે જ મુસાફરી કરવી અને સ્થાનિક તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે. વાહનચાલકોએ પણ પાણી ભરાયેલા માર્ગોમાં વાહન ચલાવતા પહેલાં સાવચેતી રાખવી જોઈએ.
લોકોની અપેક્ષા સ્પષ્ટ
શહેરવાસીઓની મુખ્ય માંગ એ છે કે વરસાદી પરિસ્થિતિમાં માત્ર પૂર્વ તૈયારીના દાવા પૂરતા નથી, પરંતુ મેદાન પર ઝડપી અને અસરકારક કામગીરી પણ એટલી જ જરૂરી છે. સાથે જ કુદરતી આફત જેવી સ્થિતિમાં ખાનગી કંપનીઓ અને સંસ્થાઓએ પણ કર્મચારીઓ પ્રત્યે માનવતાભર્યો અભિગમ અપનાવવો જોઈએ. પ્રથમ જ વરસાદે શહેરની વ્યવસ્થાની કસોટી કરી છે અને હવે આગામી ચોમાસામાં આવી પરિસ્થિતિ ફરી ન સર્જાય તે માટે તંત્ર શું પગલાં ભરે છે, તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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