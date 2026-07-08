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અંબિકા નદીનું જળસ્તર 24 ફૂટે પહોંચ્યું, બીલીમોરા અને કાંઠાના 18 ગામો માટે એલર્ટ

જળસ્તર વધતા બીલીમોરા શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

અંબિકા નદીનું જળસ્તર 24 ફૂટે પહોંચ્યું, બીલીમોરા અને કાંઠાના 18 ગામો માટે એલર્ટ
અંબિકા નદીનું જળસ્તર 24 ફૂટે પહોંચ્યું, બીલીમોરા અને કાંઠાના 18 ગામો માટે એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 10:33 PM IST

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નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં ગત બે દિવસથી વરસી રહેલા મુશળધાર વરસાદ અને ઉપરવાસના ડાંગ જિલ્લાના સાપુતારા, આહવા તેમજ વઘઈ વિસ્તારમાં થયેલા ભારે વરસાદની અસર હવે અંબિકા નદીમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. સતત વધતા જળપ્રવાહને કારણે અંબિકા નદીનું જળસ્તર આજે વહેલી સવારથી વધીને 24 ફૂટ સુધી પહોંચી ગયું છે. નદીની ભયજનક સપાટી 28 ફૂટ હોવાથી હવે માત્ર ચાર ફૂટનું અંતર જ બાકી રહ્યું છે, જેને પગલે સમગ્ર તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે.

જળસ્તર વધતા બીલીમોરા શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ઉપરાંત નદી કાંઠે આવેલા 18 ગામોને પણ તાલુકા તંત્ર દ્વારા સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જો જળસ્તરમાં વધુ વધારો થાય તો સ્થળાંતર માટે તૈયાર રહેવા ગ્રામજનોને આગોતરી ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

અંબિકા નદીનું જળસ્તર 24 ફૂટે પહોંચ્યું, બીલીમોરા અને કાંઠાના 18 ગામો માટે એલર્ટ
અંબિકા નદીનું જળસ્તર 24 ફૂટે પહોંચ્યું, બીલીમોરા અને કાંઠાના 18 ગામો માટે એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

અંબિકા નદીની સ્થિતિ પર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. જિલ્લા ભાજપના આગેવાનો પણ નદી કિનારે સ્ટેન્ડબાય સ્થિતિમાં છે. બીજી તરફ, બીલીમોરાથી અમલસાડને જોડતા પુલ પાસે થોડા દિવસ અગાઉ થયેલા જમીન ધોવાણ બાદ માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા મોટા રબલ પથ્થરો નાખીને સુરક્ષાત્મક કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

અંબિકા નદીનું જળસ્તર 24 ફૂટે પહોંચ્યું, બીલીમોરા અને કાંઠાના 18 ગામો માટે એલર્ટ
અંબિકા નદીનું જળસ્તર 24 ફૂટે પહોંચ્યું, બીલીમોરા અને કાંઠાના 18 ગામો માટે એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

હાલ અંબિકા નદીનું જળસ્તર સ્થિર હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે ઉપરવાસમાંથી વધુ પાણી છોડાય અને દરિયાઈ ભરતીનો સમય એકસાથે થાય તો બીલીમોરા શહેરમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. આ સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને પાલિકા તંત્ર દ્વારા ફાયર વિભાગની ટીમો, બે સ્પીડ બોટ તેમજ સ્થાનિક તરવૈયાઓને એલર્ટ મોડમાં રાખવામાં આવ્યા છે.

આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ વચ્ચે બીલીમોરા પાલિકાના વિપક્ષી સભ્ય મલંગ કોલિયાએ પણ નદીની સ્થિતિ અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. અંબિકા નદીના પુલ પરથી વોકથ્રૂ સાથે હાલની સ્થિતિ દર્શાવવામાં આવી રહી છે અને તંત્ર લોકોને અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર અધિકૃત સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરી રહ્યું છે.

TAGGED:

AMBIKA RIVER REACHED 24 FEET
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