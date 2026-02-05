ETV Bharat / state

શુક્રવાર અને શનિવારે ભાવનગરમાં પાણીકાપ, આ વિસ્તારના લોકોને બે દિવસ નહીં મળે પાણી

6 અને 7 ફેબ્રુઆરી એમ બે દિવસ ભાવનગર શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી કાપ રહેવાનો છે. ચાલો જાણીએ ક્યાં વિસ્તારોને નહીં મળે પાણી તેના વિશે..

શુક્રવાર અને શનિવારે ભાવનગરમાં પાણીકાપ
શુક્રવાર અને શનિવારે ભાવનગરમાં પાણીકાપ (Etv Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 7:01 AM IST

ભાવનગર: મહાનગરપાલિકા દ્વારા 190 એમએલડી જેટલું પાણી સમગ્ર શહેરને પૂરું પાડવામાં આવે છે. વિવિધ ફિલ્ટર પ્લાન્ટ થકી શહેરમાં પાણી પુરવઠો આપવામાં આવે છે. ત્યારે આગામી બે દિવસ માટે મહાનગરપાલિકાના ફિલ્ટર પ્લાન હેઠળ આવતા વિસ્તારોમાં પાણી કાપ રહેવાનો છે. ચાલો જાણીએ ક્યા વિસ્તારોમાં પાણી કાપ રહેશે.

બે દિવસ પાણી પુરવઠો રહેશે બંધ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોટરવર્કસ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયું છે કે, મહી પરીએજ હસ્તકના નાવડા હેડકવાટર ખાતે તારીખ 6 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 8 ફેબ્રુઆરી સુધી મેઈન્ટેનન્સની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. જેને પગલે શહેરને જે મહિપરીએજનો પાણી પુરવઠો પ્રાપ્ત થાય છે તે અનિયમિત રહેવાનો છે. તારીખ 6 ફેબ્રુઆરી શુક્રવાર અને તારીખ 7 ફેબ્રુઆરી શનિવારના રોજ કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી સપ્લાય બંધ રહેશે.

ભાવનગરમાં બે દિવસ પાણીકાપ
ભાવનગરમાં બે દિવસ પાણીકાપ (Etv Bharat Gujarat)

ક્યા વિસ્તારમાં પાણી કાપ ?

મહીપરીએજની નાવડા ખાતેની કામગીરીને પગલે તારીખ 6 ફેબ્રુઆરી શુક્રવારના રોજ વર્ધમાનનગર ESR આધારિત આસ્થા ઓમ શ્રીનાથજીનગર, સીતારામ ચોક, ભરતનગર સિંગલિયા, તખ્તેશ્વર રેસીડેન્સી, વર્ધમાનનગર, દેવરાજનગર, તળાજા રોડ, શિવનગર, શેત્રુંજી રેસીડેન્સી 1,2,3,4, તરસમિયા ગામ, અધેવાડા સોસાયટી વિસ્તારમાં પાણી કાપ રહેશે.

આ વિસ્તારમાં 10 કલાક બાદ કાપ

દીલબહાર ESR હેઠળ કેસરિયા હનુમાન તેની આજુબાજુના વિસ્તાર, સાગવાડી તેની આજુબાજુનો વિસ્તાર, રામનગર, ખોડીયાર હોલ અને તેની આજુબાજુનો વિસ્તાર, શિવ પાર્ક, કેપીએસ સ્કૂલ પાછળનો વિસ્તાર,અવધનગર ગોકુલધામ, હરિઓમનગર, નિલમણીનગર, પટેલ પાર્ક, કબીર આશ્રમ, શાંતિનગર વગેરે તેમજ બાલયોગીનગર ESR આધારિત સુભાષનગર, રાજપૂત વાડા, ગાયત્રીનગર, આવાસ યોજના ઘોઘા રોડ, અકવાડા, અખિલેશ સોસાયટી વગેરે વિસ્તારમાં બંધ રહેનાર છે.

શનિવારે આ વિસ્તારમાં પાણીકાપ

7 ફેબ્રુઆરી, શનિવારના રોજ સવારે 4 કલાક થી 10 કલાક સુધીનો પાણી કાપ વર્ધમાનગર ESR આધારિત ભરતનગર જુના બે માળિયા,સિંગલિયા, શિવપાર્વતી હરિઓમનગર, શ્રીનાથજીનગર 1,2, કૌશલ્યા પાર્ક, કૈલાશનગર, અધેવાડા ગામ તળ વગેરે વિસ્તાર જ્યારે દિલબહાર ESR આધારિત સિંધુનગર, આઝાદનગર, ઇસ્કોન મેગાસિટી, માધવબાગ વગેરે વિસ્તાર.જ્યારે બાલયોગી ESR આધારિત ગાયત્રીનગર,ખારસી વિસ્તાર, બરસાના, સ્વપ્નશીલ,સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટી વગેરે વિસ્તારોમાં પાણી કાપ રહેશે.

