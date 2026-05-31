ETV Bharat / state

ચોમાસામાં ચેરાપુંજી ગણાતા કપરાડા પંથકના લોકોના ઉનાળામાં પાણી માટે વલખા, એક એક ટીપું મેળવવું યાતના સમાન

કપરાડા તાલુકાના છેવાડે મહારાષ્ટ્રની સરહદ નજીક આવેલા ગામોમાં આજે પણ ઉનાળો યાતના સમાન બની જાય છે અને પાણીના એક એક ટીપા માટે ઝઝુમવું પડે છે.

ઉનાળામાં પાણી માટે વલખા
ઉનાળામાં પાણી માટે વલખા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 5:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

કપરાડા,વલસાડ: જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાના અંતરિયાળ ભાઠેરી ગામના ગોપી દેવ ફળિયામાં આજે પણ ઉનાળો શરૂ થતાં જ પીવાના પાણી માટે લોકોની મુશ્કેલીઓ વધી જાય છે. સરકાર દ્વારા છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસ અને મૂળભૂત સુવિધાઓ પહોંચાડવાના દાવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વિસ્તારમાં વસતા પરિવારો માટે ઉનાળો એટલે પાણી માટે રોજિંદો સંઘર્ષ. પીવાના પાણી માટે કલાકો સુધી રાહ જોવી પડે છે, અથવા તો દોઢથી એક કિલોમીટર સુધીના ડુંગરાળ અને જોખમી માર્ગે પગપાળા જવું પડે છે.

586 કરોડની યોજના સામે ઉઠ્યા સવાલો

રાજ્ય સરકાર દ્વારા પીવાના પાણીની સમસ્યા હલ કરવા માટે કરોડો રૂપિયાની યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી હોવાના દાવા કરવામાં આવે છે. જોકે સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે 586 કરોડ રૂપિયાની પાણી યોજના માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહી હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. ઉનાળાની શરૂઆત થતાં જ કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકાના મહારાષ્ટ્ર સરહદ નજીક આવેલા અનેક ગામોમાં પાણીની ગંભીર સમસ્યા ઉભી થઈ જાય છે.

ચોમાસામાં ચેરાપુંજી ગણાતા કપરાડા પંથકના લોકોના ઉનાળામાં પાણી માટે વલખા, એક એક ટીપું મેળવવું યાતના સમાન (Etv Bharat Gujarat)

હિલ વિસ્તારના ગામોમાં પાણી હજુ પણ પહોંચ્યું નથી

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર નજીક આવેલા આશરે 10 જેટલા ગામો ઊંચાઈવાળા હિલ વિસ્તારમાં આવેલા છે. અહીં પીવાનું પાણી પહોંચાડવા માટે પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી હોવા છતાં પાણી હજુ સુધી લોકોને મળી શક્યું નથી. પરિણામે લોકો આજે પણ કુદરતી પાણીના સ્ત્રોતો પર નિર્ભર રહેવા મજબૂર બન્યા છે

300થી વધુ વસ્તી ધરાવતું ગામ પાણીના એક જ સ્ત્રોત પર નિર્ભર

ગોપી દેવ ફળિયામાં 300થી વધુ લોકો વસવાટ કરે છે. અગાઉ ગામનો મુખ્ય પાણીનો સ્ત્રોત કૂવો હતો, પરંતુ કૂવો ધસી પડ્યા બાદ ગામલોકો માટે પીવાના પાણીનો એકમાત્ર આધાર બે ડુંગરોની વચ્ચે આવેલું નાનું ઝરણું બની ગયું છે. આ ઝરણામાં ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં પાણી એકત્ર થતું હોવાથી ગામલોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

આજે પણ કુદરતી પાણીના સ્ત્રોતો પર નિર્ભર રહેવા મજબૂર બન્યા લોકો
આજે પણ કુદરતી પાણીના સ્ત્રોતો પર નિર્ભર રહેવા મજબૂર બન્યા લોકો (Etv Bharat Gujarat)

ટીપે ટીપે એકત્ર થતા પાણી માટે કલાકોની રાહ

ઝરણાની અંદર માત્ર ખોબા જેટલી જગ્યા પર ટીપે ટીપે પાણી એકત્ર થાય છે. મહિલાઓ અહીં બેડાં લઈને પહોંચે છે અને પાણી ભરવા માટે લાંબા સમય સુધી રાહ જુએ છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ લગભગ 10 મિનિટમાં માત્ર એક નાના ગ્લાસ જેટલું પાણી એકત્ર થાય છે. જેના કારણે એક સામાન્ય બેડું ભરવામાં પણ અંદાજે 50 મિનિટ જેટલો સમય લાગી જાય છે. પાણી મેળવવા માટે મહિલાઓને લાઈનમાં બેસી પોતાની વારીની રાહ જોવી પડે છે.

મહિલાઓ માટે પાણી મેળવવું બન્યું દૈનિક પડકાર

પાણીની તંગીના કારણે ગામની મહિલાઓનું જીવન સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું છે. ઘર માટે જરૂરી પાણી મેળવવા તેઓને વહેલી સવારથી જ ઝરણા પાસે પહોંચી જવું પડે છે. જો સમયસર પાણી ન મળે તો ઘરકામ અને દૈનિક જરૂરિયાતો માટે પાણીની અછત સર્જાય છે. ઉનાળાના છેલ્લા બે મહિનામાં આ સમસ્યા વધુ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

એક એક ટીપું મેળવવું યાતના સમાન
એક એક ટીપું મેળવવું યાતના સમાન (Etv Bharat Gujarat)

પાણી અહીંના લોકો માટે અમૃત સમાન

જે લોકોને સરળતા પાણી મળી રહે છે, અને જે લોકો બેફામ પાણીનો વપરાશ કરે છે, તેઓ કદાચ પાણીનું મહત્વ એટલું સમજી શકતા નથી, પરંતુ ગોપી દેવ ફળિયાના લોકો માટે પાણીની એક એક બુંદ અમૂલ્ય છે. કલાકો સુધી રાહ જોઈને અથવા જોખમી માર્ગે ચાલીને મેળવવામાં આવતું પાણી તેમના માટે જીવનનો આધાર છે. પાણીની તંગીના કારણે ગામની મહિલાઓનું જીવન સૌથી વધુ પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. દૈનિક જરૂરીયાત માટે જરૂરી પાણી માટે તેમને વહેલી સવારથી જ ઝરણા પાસે પહોંચી જવું પડે છે. જો સમયસર પાણી ન મળે તો ઘરકામ અને દૈનિક જરૂરિયાતો ખોરવાઈ જાય છે. ઉનાળાના છેલ્લા બે મહિનામાં આ સમસ્યા વધુ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

નળ સે જળ’ યોજના અંગે સ્થાનિકોમાં રોષ

કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની ‘નળ સે જળ’ યોજના અંતર્ગત ગામમાં નળ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે, જોકે, ગામલોકોને પાણી ન મળતા કોંગ્રેસે સરકારની ટીકા કરી છે અને આ યોજના તદ્દન નિષ્ફળ ગઈ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

મહામહેનતે મળતું પાણી
મહામહેનતે મળતું પાણી (Etv Bharat Gujarat)

જીવના જોખમે પાણી લેવા મજબૂર બન્યા લોકો

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ ઉનાળાના છેલ્લા બે મહિનામાં તેમને દુર્ગમ અને જોખમી પગદંડી માર્ગે નીચે ઉતરીને ઝરણા સુધી પહોંચવું પડે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને વૃદ્ધો માટે આ માર્ગ ખૂબ જ મુશ્કેલ અને જોખમી સાબિત થાય છે. તેમ છતાં પીવાના પાણી માટે તેમની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. ગોપી દેવ ફળિયા સહિત આસપાસના ગામોના લોકો સરકાર અને જિલ્લા તંત્ર સમક્ષ પીવાના પાણીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે માત્ર યોજનાઓની જાહેરાતોથી નહીં પરંતુ વાસ્તવિક રીતે ઘેરઘેર પાણી પહોંચે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તો જ અંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોને રાહત મળી શકે.

હાલમાં કપરાડામાં 586 કરોડ રૂપિયાની યોજના છે, જે તદ્દન નિષ્ફળ ગઈ છે, સરકારે ફક્ત કાગળ ઉપર જ આ યોજના બનાવી છે. હજું પણ કપરાડા જેવા અંતરિયાળ વિસ્તાર જેને ગુજરાતનું ચેરાપુંજી કહેવામાં આવે છે, છતાં ત્યાંની બહેનો પાણી માટે આજે વલખા મારી રહી છે, ત્રણથી ચાર કિલોમીટર દૂર ચાલીને તેમને પાણી ભરવું પડી રહ્યું છે, ઘરે ઘરે નળ તો લાગ્યા છે પરંતુ એક પણ નળમાં પાણી નથી આવતું અને સરકાર ખોટા તાયફાઓ કરી રહી છે. કપરાડા જેવા અંતરિયાળ વિસ્તારમાં આજે પણ ઘરે ઘરે પાણી આવતું નથી. - કુંજાલી પટેલ, મહામંત્રી, ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસ અને પૂર્વ વિપક્ષ નેતા કપરાડા

ઉનાળો એટલે પાણી માટે રોજિંદો સંઘર્ષ
ઉનાળો એટલે પાણી માટે રોજિંદો સંઘર્ષ (Etv Bharat Gujarat)

અસ્ટોલ જૂથની યોજના દ્વારા વિવિધ ફળીયામાં બનેલી પાણીની ટાંકીમાં પાણી જાય છે, પરંતુ ટાંકીથી ઘર સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા ગ્રામ પંચાયતને કામગીરી આપી છે, તેમનાં દ્વારા ટાંકી માંથી પાણી છોડવાનું થતું હોય તેમને અંદાજિત 2000 રૂપિયા પગાર આપવામાં આવે છે, પરંતુ અલગ-અલગ જગ્યા ઉપર ટાંકીઓ સુધી બાઈક લઈને પહોંચવામાં જ પેટ્રોલ ખર્ચ પહોંચી વળી શકાય તેમના હોય ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મુકવામાં આવેલા યુવાનો જતા નથી. તો કેટલાક કિસ્સામાં ગ્રામ પંચાયત પગાર ચુકવતી ના હોય યુવાનો એ આ કામ બંધ કરી દીધું છે. તો અન્ય એવા પણ કિસ્સાઓ છે કે જ્યાં 25 ઘરો પૈકી 15 ઘરોમાં પાણી પહોંચે છે. તો 10 ઘરોમાં વાસ્મો દ્વારા નાખવામાં આવેલી પાઇપ લાઈન તૂટી ગઈ હોય પાણી પહોંચતું નથી હોતું, જેના કારણે પીવાના પાણીની સમસ્યા સર્જાય છે. જયારે ગોપીદેવ ફળીયામાં હજુ સુધી કોઈ ફરિયાદ મારી સમક્ષ આવી નથી છતાં, તાત્કાલિક તેની તપાસ કરાવી પાણી પહોંચતું કરવા પ્રયત્ન કરશું. - સિરાજ પટેલ, અધિકારી, અસ્ટોલ જૂથ યોજના

  1. ભરૂચમાં પાણીકાપ, આગામી 22 દિવસ સુધી એક વખત જ મળશે પાણી, જાણો કેમ ?
  2. પાણી માટે સંઘર્ષ: આદિવાસી મહિલાઓના માથે બેડા અને પગમાં પથ્થરો, વાંસદાના ખાટાઆંબાની તરસ ક્યારે છિપાશે?

TAGGED:

WATER CRISIS IN GUJARAT
WATER CRISIS IN VALSAD
WATER SUPPLY ISSUE
પાણીની અછત
WATER CRISIS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.