ભરચોમાસે જામનગર જિલ્લામાં ગંભીર જળસંકટ; 25માંથી 4 ડેમ તળિયા ઝાટક
જામનગર જિલ્લાના કુલ 8 જળાશયોમાં 10 ટકાથી પણ ઓછો જળસંગ્રહ બચ્યો છે
Published : September 9, 2026 at 9:26 PM IST
જામનગરઃ સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ચાલુ ચોમાસાની સિઝનમાં વરસાદ ખેંચાતા ભયંકર જળકટોકટીના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. મેઘરાજાએ જાણે આ વિસ્તારથી જાણે કે મોઢું ફેરવી લીધું હોય તેવો માહોલ છે. પૂરતા વરસાદના અભાવે જામનગર જિલ્લાના જીવાદોરી સમાન જળાશયોમાં નવા નીરની આવક સાવ નહિવત્ રહી છે. પરિણામે, ડેમોના જળસ્તર સતત ઘટી રહ્યા છે અને મોટાભાગના જળાશયોના તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે.
25 પૈકી 4 ડેમ સંપૂર્ણ તળિયા ઝાટક
જામનગર જિલ્લામાં નાના-મોટા મળીને કુલ 25 જેટલા ડેમ આવેલા છે. આ 25 ડેમ પૈકીના 4 ડેમ એવા છે સંપૂર્ણપણે તળિયા ઝાટક છે એટલે કે 4 ડેમ સંપૂર્ણપણે સુકાઈ ગયેલા છે. આ 4 ડેમ ઉપરાંત 8 ડેમ એવા છે, જેમાં માત્ર 10 ટકાથી પણ ઓછું જળ બચ્યું છે. આ તરફ જામનગર જિલ્લામાં આવેલા કુલ 25 ડેમમાં માત્ર 10 ટકા જેટલો જળનો જથ્થો બાકી રહ્યો છે.
જગતના તાત ખેડૂતોના માથે મોટી ઘાત
વરસાદની ખેંચના કારણે સૌથી મોટી મુશ્કેલી જગતનો તાત ખેડૂત ભોગવી રહ્યો છે. ખેડૂતો પોતાના સુકાતા પાકને બચાવવા સિંચાઈના પાણીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલ પૂરતું તંત્ર દ્વારા રાહત આપવા 4 ડેમમાંથી કેનાલ મારફતે સિંચાઈનું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ જળાશયોમાં જ પાણીનો જથ્થો મર્યાદિત હોવાથી આ વ્યવસ્થા કેટલો સમય ટકશે તે એક મોટો સવાલ છે. બીજી તરફ ભવિષ્યમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા વિકરાળ ન બને તે માટે વહીવટી તંત્રએ 6 જેટલા ડેમોને માત્ર પીવાના પાણીના હેતુસર આરક્ષિત (Reserve) જાહેર કર્યા છે.
'સૌની યોજના'નો સહારો અને તંત્રની કામગીરી
જામનગર સિંચાઈ વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેર એ. ડી. કંસગરાના જણાવ્યા અનુસાર, પાણીની સંભવિત કટોકટીને ટાળવા માટે આગોતરું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકારની 'સૌની યોજના' હેઠળ પીવાના પાણીની માંગણી કરવામાં આવી છે અને હાલ આ યોજના મારફતે જિલ્લાના વિવિધ ડેમોમાં નર્મદાના નીર ઠાલવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.
તંત્ર દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ જો કુદરત મહેરબાન નહીં થાય અને આગામી દિવસોમાં જામનગર જિલ્લામાં પાણીનું સંકટ વધુ ઘેરું બનશે. હાલ તો ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકો સૌ કોઈ આકાશ તરફ મીટ માંડીને મેઘમહેરની ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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