ગુજરાતમાં જળસંકટના એંધાણ! કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રમાં પાણીની તંગીનું જોખમ; ઉત્તર ગુજરાતની હાલત નાજુક, જાણો તમારા જિલ્લાની સ્થિતિ
ડેમમાં પાણી ઘટતાં નિષ્ણાતોની ચેતવણી: "ક્રોપ રોટેશન અને ખેડૂત આધારિત પાણી વિતરણ વગર ઉકેલ અશક્ય
Published : October 26, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 11:58 AM IST
મનોજ ખત્રી- અમદાવાદ: શું તમે પણ એવું વિચારો છો કે, ચોમાસુ પૂરું થઈ ગયું અને હવે પાણીની કોઈ ચિંતા નથી? જો હા, તો આ અહેવાલ તમારા માટે આંખ ઉઘાડનારો સાબિત થઈ શકે છે. ગુજરાતના સૌથી મહત્ત્વના અને ગંભીર પ્રશ્ન એટલે કે જળસંગ્રહની સ્થિતિ વિશે આજે આપણે ઊંડાણપૂર્વક વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. રાજ્યમાં ભલે સપાટી પર બધું સમુસૂતરું લાગતું હોય, પરંતુ જમીની હકીકત અને આંકડાઓ કંઈક અલગ જ કહાની કહી રહ્યા છે જે આવનારા દિવસોમાં આપણા માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
N.W.R.W.S. and Kalpsar Departmentના તા.23 ઓક્ટોબર 2026ના ડેમ રિપોર્ટ મુજબ, હાલ સમગ્ર ગુજરાતના ડેમોમાં કુલ જળસંગ્રહ 19,917.78 MCM એટલે કે કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 78.86% નોંધાયો છે. સાંભળવામાં આ આંકડો એકદમ સારો અને રાહતરૂપ લાગે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે, ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે પાણીના જથ્થામાં 19.15% (-4,716.83 MCM)નો મોટો અને નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ક્યાંક ખુશી તો ક્યાંક ગમ જેવી આ સ્થિતિ પાછળનું અસલી ચિત્ર શું છે, ચાલો વિસ્તારથી સમજીએ કે કયા જિલ્લામાં પાણી ખૂટવા આવ્યું છે અને નિષ્ણાતો આ અંગે શું ચેતવણી આપી રહ્યા છે.
આ ગંભીર પરિસ્થિતિને લઈને રાજ્યના અનુભવી નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને અર્થશાસ્ત્રીઓએ પોતાના મહત્ત્વના વિચારો રજૂ કર્યા છે;
“રાજ્યભરના અનેક ડેમમાં પાણીની અછત ચિંતાજનક બાબત છે, હવે પાણી વિતરણની વ્યવસ્થા જો ખેડૂત સંચાલિત થાય તો આ સમસ્યાનું સમાધાન શક્ય છે. સાથે જ સહકારી ધોરણે જે પિયત મંડળીઓનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે તેમને પાણી વિતરણ માટેની કામગીરી સોંપવી પડે, બીજું કે જે વિસ્તારમાં પાણીની સ્થિતિ નબળી છે, ત્યાંનાં ખેડૂતોએ પણ સમજીને ઓછા પાણીની જરૂર પડે તેવા જીરું, ઇસબગુલ, મકાઇ, જુવાર, ઘાસચારો સહિતનું વાવેતર કરવું જોઇએ. તો જ પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ આવે. વરસાદ જ્યારે સારોએવો હોય ત્યારે જ બધા ડેમ ભરવા પડે, અગાઉથી આયોજન કરવું પડે, પરંતુ ક્યાંક તેવું ના થયું તેના કારણે આ સ્થિતિ છે.” — છગન પરડવા, નિવૃત્ત અધિકારી, નર્મદા ડેમ
તો વળી બીજી બાજુ સરદાર સરોવર ડેમના ચેરમેન પદ પર રહી ચૂકેલા અર્થશાસ્ત્રી અને વિચારક જયનારાયણ વ્યાસનું કહેવું છે કે, “ગુજરાતના ડેમોમાં સરેરાશ 30 ટકા પાણી છે, જેમાંથી ખેડૂતો માટે આપી શકાય તેવું પાણી માત્ર 25 ટકા છે, અને તે પણ માત્ર 17 ડેમમાં છે, આવનારા સમયમાં ઘાસચારા અને સિંચાઇ માટે મોટી મુશ્કેલી સર્જાઇ શકે છે, જો રાજ્યની ચાર એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી, સિંચાઇ વિભાગ અને ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા એક - એક ટીમ બનાવીને જિલ્લા વાઇઝ આયોજન કરે તો જ પાણીની અછતની સ્થિતિને પહોંચી વળાશે. દરેક જિલ્લામાં કૃષિવિષયક માઇક્રો પ્લાનિંગ જરૂરી છે. એગ્રીકલ્ચર ઇકોનોમીને અસર થઇ તો દૂધ અને શેરડી જેવા પાક પર સીધી અસર પડશે, ખેડૂતોએ પણ ક્રોપ રોટેશન કરવું જરુરી છે.” — જયનારાયણ વ્યાસ - એન્જીનિયર, ઇકોનોમિસ્ટ અને વિચારક
ગયા વર્ષની સરખામણીએ કેટલું પાણી ઓછું છે?
જો આપણે ગત વર્ષની આ જ તારીખ એટલે કે 23-10-2025 સાથે સરખામણી કરીએ તો, રાજ્યની જળસંગ્રહની સ્થિતિમાં સ્પષ્ટ અને ચિંતાજનક ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. કાગળ પર દેખાતા આંકડા અને વાસ્તવિક જથ્થા વચ્ચે મોટો તફાવત છે.
|વિગતો
|23-10-2025
|23-10-2026
|ફેરફાર / ઘટાડો
|કુલ Gross Storage
|24,634.61 MCM
|19,917.78 MCM
|-4,716.83 MCM
|કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાની સામે ટકાવારી
|97.53%
|78.86%
|-18.67%
આ આંકડાઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે, ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે આશરે પાંચમા ભાગ જેટલો ઓછો પાણીનો જથ્થો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. માત્ર આ સરેરાશ આંકડાઓથી પીવાના પાણીની વાસ્તવિક અછતનો અંદાજ લગાવી શકાય છે અને એટલા માટે જ વહીવટી તંત્ર તેમજ ખેડૂતોએ અત્યારથી જ સાવચેત થઈ જવાની જરૂર છે.
* કયા વિસ્તારમાં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે?
ગુજરાતના અલગ-અલગ પ્રદેશોમાં પાણીના ભરાવાને લઈને મોટો તફાવત જોવા મળ્યો છે. ક્યાંક ડેમો છલોછલ છે તો ક્યાંક તળિયા ઝાટક દેખાઈ રહ્યા છે. પ્રદેશવાર નજર કરીએ તો સ્થિતિ નીચે મુજબ છે:
* કચ્છમાં સૌથી મોટો ફટકો
કચ્છ જિલ્લામાં ગયા વર્ષની સરખામણીએ સંગ્રહમાં સૌથી વધુ 61.96%નો જંગી ઘટાડો નોંધાયો છે. હાલ ત્યાં ડિઝાઇન ક્ષમતા સામે માત્ર 31.32% જ પાણી બચ્યું છે, જેના લીધે આગામી સમયમાં પશુપાલન અને ખેતી પર માઠી અસર પડી શકે છે.
* સૌરાષ્ટ્રની ચિંતાજનક હાલત
સૌરાષ્ટ્રના ડેમોમાં હાલ 48.22% જળસંગ્રહ છે, જેમાં ગયા વર્ષની સરખામણીએ 46.75%નો મોટો ઘટાડો થયો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અત્યારથી જ પાણી માટે વલખાં મારવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.
* સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ બન્યો તારણહાર
એક તરફ જ્યાં મોટાભાગના પ્રદેશોમાં પાણી ઘટ્યું છે, ત્યારે સરદાર સરોવર ડેમમાં 99.73% સંગ્રહ છે, જે લગભગ સંપૂર્ણ ક્ષમતાની નજીક છે અને જેના કારણે રાજ્યનો સરેરાશ આંકડો સારો દેખાઈ રહ્યો છે. જો નર્મદા ડેમ ન હોત તો સ્થિતિ કદાચ આના કરતાં પણ વધારે વિકટ હોત.
* કયા જિલ્લાઓમાં પાણીની તંગી અને અછતનું ગંભીર જોખમ છે?
રિપોર્ટ મુજબ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ડેમોની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય છે અને ત્યાં આગામી દિવસોમાં પીવાના પાણી તથા સિંચાઈ માટે ભારે મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે.
* સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના પાંચ સૌથી નબળા જિલ્લા
સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં જળસંગ્રહ ક્ષમતા 25% થી પણ ઓછી નોંધાઈ છે:
* મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતની સ્થિતિ
મધ્ય ગુજરાતના ખેડા જિલ્લામાં સંગ્રહ માત્ર 31.52% છે, જ્યારે મહીસાગરમાં 63.54% અને પંચમહાલમાં 57.14% સંગ્રહ છે. બીજી બાજુ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સ્થિતિ પ્રમાણમાં ઘણી સારી છે. વલસાડમાં દમણગંગા ડેમ 98.10% ભરાયેલ છે અને નવસારીમાં કેલિયા ડેમ 100% ભરાયેલો છે. તાપીના ઉકાઈ ડેમમાં 75.69% (5,611.89 MCM) પાણી ઉપલબ્ધ છે.
* મહત્ત્વના ડેમોની વર્તમાન સ્થિતિ પર એક નજર
તમારા વિસ્તારના ડેમમાં કેટલું પાણી છે તે જાણવું દરેક નાગરિક માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. નીચે મુખ્ય ડેમોની યાદી આપવામાં આવી છે:
વર્તમાન સમયના જળસંગ્રહના આ આંકડા સ્પષ્ટ ચેતવણી આપે છે કે, રાજ્યમાં પાણીની ઉપલબ્ધતા અત્યંત અસમાન છે. ભલે સરદાર સરોવર ડેમ 99.73% ભરાયેલો હોવાથી રાજ્યનો કુલ સંગ્રહ 78.86% દેખાતો હોય, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ અને બનાસકાંઠા જેવા જિલ્લાઓમાં પાણીનું પ્રમાણ તળિયા ઝાટક છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં નોંધાયેલો મોટો ઘટાડો વહીવટી તંત્ર અને નાગરિકો બંને માટે ચિંતાનો મોટો વિષય છે. જો સમયસર પાણીના વિતરણનું યોગ્ય અને ચુસ્ત આયોજન નહીં કરવામાં આવે, તો આગામી દિવસોમાં આ વિસ્તારોમાં પીવા અને સિંચાઈના પાણીની ગંભીર અછત વર્તાઇ શકે છે, જેનાથી બચવા માટે આપણે સૌએ અત્યારથી જ પાણીનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાની ટેવ પાડવી પડશે.
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